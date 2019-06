Maximiser les possibilités de croissance économique dans le Canada rural - La ministre Jordan lance les stratégies de développement économique rural et de connectivité du Canada

NEW ROSS, NS, le 27 juin 2019 /CNW/ - Des collectivités rurales fortes, branchées et prospères sont essentielles à la culture, au tissu social et à la réussite économique du Canada. Les résidents de ces collectivités savent ce dont ils ont besoin pour prospérer, c'est pourquoi l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural du Canada, a parcouru le pays pour rencontrer des gens sur le terrain pour savoir ce qui compte vraiment pour eux.

Aujourd'hui, la ministre Jordan a communiqué les résultats de sa consultation auprès de Canadiens des régions rurales et présenté la première Stratégie de développement économique rural du Canada et une nouvelle Stratégie pour la connectivité, qui reflètent les défis, les priorités et les possibilités du Canada rural.

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural décrit des façons de maximiser les investissements fédéraux pour améliorer la qualité et la résilience des infrastructures des collectivités, créer de bons emplois, appuyer le commerce et l'investissement, renforcer les compétences et accueillir de nouveaux arrivants dans les collectivités rurales. La stratégie ouvre la voie à une collaboration plus étroite et à des investissements stratégiques à long terme pour répondre aux besoins particuliers des collectivités rurales. Dans cette stratégie, le gouvernement du Canada s'engage à adopter une perspective rurale lorsqu'il prendra des décisions sur les programmes, politiques et initiatives fédéraux.

À cette fin, il est essentiel que les Canadiens des régions rurales et éloignées aient accès à Internet haute vitesse pour pouvoir prospérer dans l'économie numérique. La haute vitesse pour tous : la Stratégie canadienne pour la connectivité est le plan établi par le gouvernement pour s'assurer que tous les Canadiens ont un accès à Internet haute vitesse abordable et fiable, peu importe où ils vivent. Dans la stratégie, on s'engage également à améliorer la couverture mobile sans fil là où les Canadiens vivent et travaillent, ainsi que le long des routes et autoroutes principales.

Ensemble, ces stratégies jetteront les bases d'un Canada rural prospère et compétitif où les résidents auront l'occasion de poursuivre des carrières intéressantes et de jouir d'une qualité de vie élevée pendant de nombreuses années.

Citations

« Les collectivités rurales du Canada jouent un rôle important dans le bien-être social et économique de notre pays. En veillant à fournir un accès Internet haute vitesse et un meilleur accès mobile au Canada rural, en collaborant avec nos partenaires et en trouvant des moyens de maximiser les investissements fédéraux, nous aiderons à ouvrir des possibilités rurales pour tous. Ensemble, ces stratégies serviront de feuille de route pour le succès et la prospérité à long terme du Canada rural. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

Faits en bref

Le gouvernement a proposé un plan ambitieux pour faire en sorte que tous les ménages au Canada , peu importe qu'ils vivent dans des régions rurales ou éloignées, aient accès à Internet haute vitesse et aux services mobiles sans fil.

, peu importe qu'ils vivent dans des régions rurales ou éloignées, aient accès à Internet haute vitesse et aux services mobiles sans fil. Dans le budget de 2019, le gouvernement a proposé des investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité haute vitesse.

Dans le cadre du programme Brancher pour innover, le gouvernement étend le service Internet haute vitesse à 900 collectivités rurales et éloignées - dont 190 sont autochtones - ce qui aura un impact sur plus de 380 000 ménages, soit plus que les 300 ménages prévus initialement. Les investissements annoncés dans le budget de 2019 viendront s'ajouter à ce programme fructueux.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada de 180 milliards de dollars, les collectivités rurales et nordiques du Canada bénéficient du renouvellement d'infrastructures publiques dans le cadre d'investissements dans les routes, les ponts et les autoroutes, les systèmes de traitement de l'eau, des sources d'électricité plus propres et plus abordables, les réseaux d'égouts pluviaux et les barrières naturelles qui réduisent le risque d'inondation attribuable à des phénomènes météorologiques extrêmes.

de 180 milliards de dollars, les collectivités rurales et nordiques du bénéficient du renouvellement d'infrastructures publiques dans le cadre d'investissements dans les routes, les ponts et les autoroutes, les systèmes de traitement de l'eau, des sources d'électricité plus propres et plus abordables, les réseaux d'égouts pluviaux et les barrières naturelles qui réduisent le risque d'inondation attribuable à des phénomènes météorologiques extrêmes. 2 milliards de dollars de ce financement sont réservés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, et



400 millions de dollars sont versés par l'entremise du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin d'offrir de l'électricité plus propre et plus abordable aux résidents des territoires du Canada .

