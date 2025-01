Maxi, Provigo et Flashfood ont aidé les Québécois à économiser plus de 9 millions $ en 2024, offrant ainsi plus de valeur tout en réduisant le gaspillage alimentaire

Grâce à Flashfood, les clients de Maxi et Provigo ont économisé plus de 15 millions $ depuis le lancement en 2019 et ont détourné plus de 25 millions de kilogrammes de déchets alimentaires potentiels des sites d'enfouissement

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Les clients avertis de Maxi et Provigo ont économisé plus de 9 millions $ en 2024 sur des produits d'épicerie, et plus de 15 millions $ au cours des cinq dernières années! Tout cela simplement en magasinant sur l'appli Flashfood, une plateforme qui permet aux clients de profiter d'excellentes aubaines sur les produits d'épicerie et est offerte dans plus de 200 magasins Maxi et Provigo partout au Québec.

Via l'appli Flashfood, les clients économisent jusqu'à 50 % du prix sur les essentiels de tous les jours approchant de leur date de péremption ou dont le magasin a des stocks excédentaires, notamment les viandes, les produits laitiers, les produits de la mer, les fruits et légumes frais, les aliments préparés et bien plus. Les achats sont effectués via l'appli, et les clients viennent simplement ramasser leur commande dans la zone Flashfood située dans leur magasin Maxi ou Provigo participant.

Depuis le début de son partenariat avec Flashfood en 2019, l'entreprise a détourné plus de 25 millions de kilogrammes de déchets alimentaires potentiels des sites d'enfouissement du Québec par l'entremise du programme. Il s'agit d'un jalon important alors que Loblaw travaille à cesser l'acheminement de matières organiques résiduelles vers les sites d'enfouissement d'ici 2030.

« Face à la hausse du coût de la vie, les Québécois cherchent activement des solutions pour économiser », affirme Patrick Blanchette, vice-président de Maxi. « L'année dernière, grâce à l'application Flashfood, nos clients ont pu sauver des sites d'enfouissement et acheter à prix réduit plus de 112 000 boîtes de fruits et légumes. Ce partenariat témoigne de notre engagement à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients tout en contribuant à la réduction du gaspillage alimentaire. C'est une solution avantageuse pour tous : nos clients, notre entreprise et l'environnement. »

« L'engagement de Loblaw envers le développement durable et son vaste réseau de magasins ont joué un rôle déterminant dans le succès de notre partenariat et de notre impact sur les communautés que dessert Loblaw », a déclaré Nicholas Bertram, chef de la direction de Flashfood. « Ensemble, nous continuons à accomplir notre mission visant à offrir aux familles des produits d'épicerie plus abordables au Canada et à réduire la quantité de denrées alimentaires acheminée aux sites d'enfouissement. »

Lancée chez Maxi en 2019, Flashfood est maintenant offerte dans 850 magasins d'alimentation et établissements franchisés de Loblaw partout au pays, y compris certains magasins No Frills, Maxi, Real Canadian Superstore, Real Atlantic Superstore, Loblaws, Real Canadian Wholesale Club, Zehrs, Your Independent Grocer, Provigo et Dominion.

Pour découvrir tous les magasins de Loblaw et emplacements partenaires de Flashfood, visitez le site flashfood.com/fr/emplacements.

Pour en savoir plus sur la réduction du gaspillage alimentaire chez Loblaw, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/food-waste/.

Pour en savoir plus sur Flashfood, visitez le site flashfood.com.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ un milliard de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

À propos de Flashfood

Flashfood a pour mission de nourrir les familles, et non les sites d'enfouissement. Son appli permet d'offrir aux clients des fruits et légumes frais, de la viande et d'autres produits d'épicerie à un rabais allant jusqu'à 50 %. En s'associant à des détaillants partout en Amérique du Nord, Flashfood offre aux clients des produits de base nutritifs à des prix abordables, réduit la quantité de denrées alimentaires acheminée aux sites d'enfouissement et permet aux détaillants d'acquérir de nouveaux clients et d'accroître leur fidélité. Flashfood est une entreprise certifiée B Corp opérant à distance et qui est actuellement partenaire de plus de 2 300 magasins au sein de 50 bannières, dans 31 états aux États-Unis et dans 10 provinces au Canada. Pour en apprendre davantage, visitez le site flashfood.com.

