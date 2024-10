Maxi et le chef Jonathan Garnier dévoilent une nouvelle gamme de produits prêts-à-savourer

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Maxi s'associe au chef Jonathan Garnier dans la création d'une nouvelle gamme de produits et de mets préparés, désormais disponible dans tous les magasins Maxi, partout au Québec. Cette gamme, offrant une sélection de 40 produits de qualité, reflète l'engagement de la bannière québécoise à proposer à sa clientèle des solutions et mets prêts-à-savourer, à prix abordables.

Maxi s'associe au chef Jonathan Garnier dans la création d'une nouvelle gamme de produits et de mets préparés, désormais disponible dans tous les magasins Maxi, partout au Québec. Cette gamme, offrant une sélection de 40 produits de qualité, reflète l'engagement de la bannière québécoise à proposer à sa clientèle des solutions et mets prêts-à-savourer, à prix abordables.

Une gamme versatile et accessible

Cette nouvelle gamme de produits marque la première collaboration de Maxi avec un chef québécois. Elle vise à répondre aux besoins croissants des Québécois.es en quête de repas pratiques, savoureux et économiques. Les produits se déclinent en différentes catégories incluant des repas prêts à manger surgelés et frais, des cubes surgelés de saumon et de thon, des accompagnements, des hors-d'œuvre et autres plats à cuisiner selon les préférences de chacun. Offert à 20 $ ou moins, chaque produit a été conçu avec soin pour simplifier la préparation des repas tout en offrant un goût exceptionnel, allant des classiques réconfortants à des options qui sortent de l'ordinaire. Que ce soit pour les mardis pressés ou les soupers du samedi soir, ces produits rehaussent les repas, permettant ainsi une redécouverte des plaisirs de manger à la maison.

Disponibles en portions individuelles ou familiales, ces produits s'adaptent aux besoins de chaque consommateur. Avec cette nouvelle gamme, Jonathan Garnier, chef et expert en vulgarisation culinaire, propose une solution idéale pour ceux qui souhaitent cuisiner selon leurs envies, sans contraintes ni culpabilité. Les produits peuvent être utilisés dans leur forme la plus simple ou légèrement modifiés pour s'adapter aux goûts de chacun. Les emballages sont également munis d'un code QR menant à des idées de recettes pour inspirer des repas faits maison. Face au rythme de la vie moderne, ces options versatiles offrent des solutions simples, abordables et gourmandes, permettant à tous de se régaler sans compromis.

« Nous avons voulu offrir une solution aux Québécois.es qui cherchent des repas rapides et pratiques, tout en maintenant le niveau de qualité et de saveur que j'ai toujours prôné. Ces produits reflètent mon engagement à rendre la cuisine accessible à tous, sans compromis sur le goût. », explique le chef Jonathan Garnier.

Un engagement envers la qualité

Ce projet est le fruit d'une vision partagée entre Maxi et le chef Jonathan Garnier : créer des solutions culinaires savoureuses et pratiques. Chaque produit a été méticuleusement testé pour offrir un équilibre parfait entre praticité et saveur à prix abordable. Cette gamme intègre également des produits locaux aux recettes, avec plusieurs produits arborant la certification « Aliments préparés au Québec ».

Découvrez la nouvelle gamme de produits et de mets préparés de Jonathan Garnier, disponible uniquement chez Maxi.

Comptant maintenant plus de 175 magasins, la bannière Maxi est reconnue comme étant le chef de file des détaillants à escompte dans le domaine de l'alimentation au Québec. Présente dans le paysage québécois depuis près de 40 ans, la bannière Maxi déploie divers programmes et services afin que les consommateurs y réalisent des économies, sans devoir faire de compromis sur la fraîcheur et la qualité.

À propos de Maxi

La bannière Maxi est membre du groupe Loblaw, lequel est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

À propos de Jonathan Garnier

Jonathan Garnier est un chef renommé et propriétaire de l'école de cuisine La Guilde Culinaire à Montréal. Il est reconnu pour sa passion pour la cuisine simple et accessible, mettant de l'avant des produits locaux et de qualité. Pour en savoir plus, visitez jonathangarnier.com

