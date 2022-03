Maureen Martineau reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec

À propos de Maureen Martineau

Originaire de l'Outaouais, Maureen Martineau est une écrivaine qui réside à Tingwick, dans la MRC d'Arthabaska. Après une carrière en tant que comédienne, auteure et metteure en scène au sein du Théâtre Parminou, elle se lance dans l'écriture de polars avec Le jeu de l'ogre (La courte échelle, 2012). L'année suivante, L'enfant promis (La courte échelle, 2013) reçoit le prix Arthur-Ellis du meilleur roman policier francophone au Canada. Après L'activiste (VLB Éditeur, 2016), et La ville allumette (VLB Éditeur, 2018), elle prépare actuellement la cinquième enquête de la sergente-détective Judith Allison, Les enfants de Godmann.

Privilégiant les fictions qui accordent une part au réel et s'ancrent dans la ruralité de sa région, l'auteure a publié en 2018 chez La petite barque Sang-mêlé, notes de voyage en territoire abénakis coécrit avec Réjean Obomsawin et Jacinthe Laliberté, qui remporte le Prix Littérature au GalArt 2019, l'événement de reconnaissance du milieu culturel centricois.

L'auteure s'est aventurée du côté du roman noir avec Une église pour les oiseaux (Héliotrope, 2015) et Zec La Croche (Héliotrope, 2020), deux romans édités prochainement en France aux Éditions de L'Aube. Paru en 2021, Criminelles (Alire), a été coécrit avec Ariane Gélinas. Il s'agit du tout premier recueil de nouvelles policières de l'auteure.

Maureen Martineau est aussi très active dans son milieu, notamment comme responsable bénévole de sa bibliothèque municipale et comme administratrice de la Société des écrivain(e)s de la Mauricie (SÉM), ouverte également aux auteur(e)s du Centre-du-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des acteur(-trice)s culturel(le)s de la région pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires; et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

