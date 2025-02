BOUCHERVILLE, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, annonce la conclusion d'un partenariat avec Matériaux Pont-Masson, qui possède neuf magasins au Canada. Il s'agit du grand retour d'Matériaux Pont-Masson au sein du réseau de marchands affiliés RONA, auquel l'entreprise a été affiliée pendant plus de 30 ans.

De gauche à droite, Julie Boucher, directrice générale, Matériaux Pont-Masson, Éric Bailey, président, Matériaux Pont-Masson, J.P. Towner, président et chef de la direction, RONA inc., et Alain Ménard, vice-président principal, Marchands affiliés RONA, RONA inc. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Nous avons choisi de nous associer de nouveau à RONA afin de poursuivre nos plans de développement et d'assurer la croissance de notre groupe. Nous avons été impressionnés par les récents changements apportés au sein de l'organisation, notamment l'engagement concret à soutenir la croissance et le développement du réseau de marchands affiliés », déclare M. Éric Bailey, président chez Matériaux Pont-Masson.

« Avoir accès à une plus grande diversité de produits, être inclus dans les décisions nous concernant et s'associer à une enseigne solide au plan opérationnel et administratif sont de grandes priorités pour notre équipe. Ceci nous permettra d'offrir un excellent service à notre clientèle en croissance », ajoute Julie Boucher, directrice générale chez Matériaux Pont-Masson.

« Je suis fier de ce partenariat qui témoigne de notre vision claire qui permettra à l'ensemble de nos marchands d'être plus concurrentiels dans leurs marchés respectifs. Le réseau de marchands affiliés est sans équivoque une partie intégrante de la stratégie de croissance de RONA et nous comptons bien continuer à faire croître notre réseau au cours des prochaines années. RONA est une entreprise qui a été fondée au Canada il y a 85 ans et qui a été créée par des marchands affiliés pour des marchands affiliés. Notre réseau de marchands est formé d'entrepreneurs canadiens et Matériaux Pont-Masson en font maintenant partie », déclare J.P. Towner, président et chef de la direction chez RONA inc.

Bien implantée au Québec et en Ontario, Matériaux Pont-Masson est une entreprise dynamique au service des consommateurs, des entrepreneurs, des auto constructeurs et des commerçants depuis 1979. Dans le cadre de ce partenariat, RONA assurera l'approvisionnement et la distribution de produits pour les neuf magasins exploités par Matériaux Pont-Masson. L'entreprise, qui emploie plus de 500 personnes au sein de ses succursales et divisions, aura un accès direct à l'équipe de direction et à l'équipe de soutien de RONA.

« Il y a près d'un an, nous avons annoncé un nouveau positionnement d'affaires et une série de programmes innovateurs pour stimuler la rentabilité de nos marchands et les aider à saisir les différentes occasions de développement qui s'offrent à eux. Nous avons l'ambition de devenir le réseau de marchands le plus fort au pays et nous prenons les moyens pour y arriver. C'est dans cet esprit et avec grand enthousiasme que j'accueille de nouveau Matériaux Pont-Masson dans nos rangs. Nous serons là pour les soutenir et les aider à continuer de croître et de faire prospérer leur entreprise », précise Alain Ménard, vice-président principal, Marchands affiliés RONA chez RONA inc.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région du Grand Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

À propos de Matériaux Pont-Masson

Matériaux Pont-Masson est au service des bâtisseurs depuis 45 ans. Œuvrant dans la vente de matériaux de construction, la Société exploite neuf succursales au Québec et en Ontario, en plus d'une division d'exportation dans le Grand Nord. Dotée d'un service complet d'ingénierie, d'estimation et de fabrication de fermes de toit réparti à travers deux usines, la Société offre également à la clientèle entrepreneurs et auto constructeurs un bureau de vente exclusif, en plus d'un service de livraison doté de plus de 75 camions. Aujourd'hui, Matériaux Pont-Masson, fidèle à sa tradition, se spécialise dans trois secteurs d'activités, soit : 1. L'opération d'un service de ventes aux entrepreneurs et auto constructeurs; 2. L'opération de centres de rénovation et de quincaillerie offrant un vaste choix de produits et services aux consommateurs; 3. L'opération d'un service de ventes aux commerces et industries. Employant plus de 500 personnes au sein de ses succursales et divisions, l'entreprise connait une forte croissance depuis 2012. Pour plus de renseignements, visitez pontmasson.com/fr.

