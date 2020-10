Maryse Goudreau reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont salué « l'apport indéniable de Maryse Goudreau, tant à sa région qu'à sa discipline. Son travail, d'une grande qualité esthétique et philosophique, présente un rapport à l'écologie exceptionnellement riche. L'approche immersive qu'elle privilégie dans la présentation de ses œuvres engendre un impact significatif sur sa communauté. » (Extrait des commentaires du jury)

Biographie de Maryse Goudreau

Maryse Goudreau est artiste, cinéaste et chercheuse indépendante. Elle réalise des œuvres où se croisent images, documents, gestes de soin artistique et participatif. Hybride, sa création traverse la photographie, mais aussi l'essai vidéographique et photographique interactif, les dispositifs immersifs, l'art action, ou encore l'art sonore. Depuis 2012, elle crée une archive dédiée au béluga. Elle la constitue comme une œuvre ouverte pour laquelle elle assemble des données et des créations multiples, qui sont amenées à se développer sur deux décennies. Maryse Goudreau investit le champ de l'art à portée sociale avec plusieurs projets participatifs sur la péninsule gaspésienne où elle vit, incluant Manifestation pour la mémoire des quais et Festival du tank d'Escuminac - première et dernière édition.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréat sera disponible bientôt sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Cédrik St-Onge, auteur-compositeur-interprète et Marie-Ève Tessier-Collin, autrice et illustratrice jeunesse.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant près de 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

