Marwah Rizqy dépose un projet de loi sur la qualité de l'air dans les écoles

QUÉBEC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Mme Marwah Rizqy, a déposé, à l'Assemblée nationale, un projet de loi intitulé Loi visant à assurer la santé et la sécurité des élèves en classe en encadrant la qualité de l'air ambiant dans les écoles. Celui-ci vise à garantir un environnement sécuritaire et propice à la réussite scolaire des élèves.

La porte-parole de l'opposition officielle en éducation dépose ce projet de loi pour une seconde fois cette année. Elle démontre ainsi une volonté claire d'assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire dans les établissements scolaires.

S'il y a une chose que nous devons absolument retenir après plus de deux ans de pandémie face à un virus qui se transmet principalement par aérosols, c'est l'importance de la ventilation dans nos écoles. Merci aux experts qui ont été consultés pour la rédaction de ce projet de loi. L'apport de la physicienne Nancy Delagrave de COVID-STOP et de l'ingénieur Louis Grenier est inestimable. Grâce à leur précieuse contribution, le projet de loi intègre les meilleures pratiques.

« En 2022, nous méritons une meilleure solution que celle d'ouvrir les fenêtres en hiver pour ventiler les écoles du Québec! C'est la deuxième fois que je dépose ce même projet de loi et j'ose espérer que le nouveau ministre aura une oreille plus attentive que son prédécesseur et y donnera suite. Avec ce projet de loi, on instaure des mesures structurantes et durables qui garantissent une qualité optimale de l'air dans nos écoles. Les élèves et les enseignants ont le droit de vivre dans un environnement sécuritaire. C'est un facteur déterminant dans la réussite des élèves. »

-Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation

« Alors que les urgences pédiatriques des hôpitaux de Montréal débordent, nous devons nous attaquer à la transmission des virus respiratoires là où ça compte. Les virus du SRAS-CoV-2, de l'influenza et respiratoire syncytial se transmettent principalement, voire exclusivement, par aérosols. La ventilation peut diminuer le nombre de cas de plus de 82 % selon une étude italienne en visant des seuils de CO2 suffisamment bas. La filtration à l'aide d'un purificateur portable peut réduire 92 % des particules infectieuses en suspension dans l'air en 6 minutes. Il est grand temps de se donner les outils pour diminuer la contagion et préserver la santé et la capacité d'apprentissage de nos enfants. Il est impératif que le Québec rejoigne d'autres juridictions avec une approche rationnelle et lucide de la Covid. »

- Nancy Delagrave, physicienne et coordonnatrice scientifique du groupe COVID-STOP

« Le projet de loi sur la qualité de l'air dans nos écoles pour nos enfants et le personnel enseignant a une place toute spéciale dans mon coeur. Mon père, Jacques, a enseigné dans nos belles écoles québécoises mais est malheureusement décédé pendant la pandémie dans un CHSLD. Lors de ses funérailles, j'ai promis à ma famille élargie Grenier de faire quelque chose d'utile en son honneur. Alors, ce projet de loi, en collaboration avec plusieurs personnes de qualité, est l'aboutissement de cette volonté de protéger nos plus vulnérables. Nos enfants sont la ressource la plus précieuse de notre société. Au nom de mon père Jacques, on vous demande de prendre une approche non-partisane et faire ce que doit pour que les infections respiratoires dans nos écoles diminuent. »

- Louis Grenier, ingénieur

La députée libérale de Saint-Laurent demande la collaboration du gouvernement afin que le projet de loi chemine et soit adopté rapidement pour le bénéfice des élèves et du personnel scolaire.

