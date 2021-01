Martine Desjardins, nouvelle directrice générale de la FPJQ

Il serait réducteur cependant d'en rester à ces années somme toute lointaines. Depuis, Martine a poursuivi sa carrière de gestionnaire. Pendant plus de cinq ans, jusqu'à aujourd'hui, elle a occupé le poste de directrice générale du Mouvement national des Québécois, gérant cette fois un budget de plusieurs millions et une équipe d'une dizaine de personnes. Elle y a fait la preuve qu'elle pouvait naviguer en eaux troubles, résoudre les problèmes et négocier avec succès avec les acteurs d'un bout à l'autre du spectre politique.

Son sens de l'engagement, elle le mettra désormais au service de la liberté de presse et du journalisme. Les journalistes pourront compter sur elle.

Le conseil d'administration a été enthousiasmé par sa compétence, son expérience et son approche positive des enjeux qui confrontent les organisations démocratiques comme la FPJQ.

Chroniqueuse pendant des années dans plusieurs médias importants, elle est au fait des nombreux défis du journalisme contemporain.

Mais pourquoi a-t-elle donc décidé de rejoindre la FPJQ? Laissons-la répondre : « C'est un honneur de venir travailler à la FPJQ avec un conseil d'administration dynamique et une équipe renouvelée. Les défis sont grands et je suis persuadée que nous pourrons atteindre et dépasser les attentes et les objectifs fixés par les membres. Au plaisir de discuter avec vous de vos priorités. »

