MONTRÉAL, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de VIA HFR - VIA TGF Inc. a annoncé aujourd'hui, à la suite d'un processus de recrutement national et international, la nomination de Martin Imbleau au poste de chef de la direction à compter du 8 septembre 2023.

M. Imbleau possède plus de 25 ans d'expérience dans le développement et l'exploitation de systèmes de transport d'énergie et d'importants projets d'infrastructure. En tant que président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal, rôle qu'il occupait depuis 2021, il a notamment travaillé à la mise en œuvre d'infrastructures de taille pour le transport de marchandises.

Il apporte des compétences exceptionnelles en matière de leadership, une expertise approfondie quant à la réalisation de projets d'infrastructure complexes et de grande envergure, et une connaissance opérationnelle avérée du secteur des transports. Il possède une expérience solide et sait travailler avec des partenaires nationaux et internationaux, des gouvernements municipal, provincial et fédéral, des communautés autochtones ainsi qu'avec un large éventail d'experts.

La nomination de monsieur Imbleau coïncide avec la préparation du gouvernement du Canada à l'émission d'une demande de propositions (DDP) à trois équipes chargées des soumissions sélectionnées dans le cadre d'un processus concurrentiel. Le gouvernement prévoit de publier la DDP cet automne.

Citations

« Martin Imbleau est la personne qu'il nous faut pour diriger l'élaboration du plus grand projet de transport au Canada depuis plus de 60 ans. Compte tenu de sa connaissance des partenaires du Corridor, particulièrement à Montréal et dans les environs, Martin apporte une expérience et une précieuse vue d'ensemble au projet. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir le compter parmi nous. »

Robert Prichard, Président du conseil d'administration, VIA HFR - VIA TGF Inc.

« Je suis à la fois ravi et honoré de pouvoir diriger ce projet de transport stratégique qui offrira aux Canadiens un service ferroviaire pour passagers amélioré et plus rapide entre les deux plus grandes villes du Canada, et pour les villes de Québec et d'Ottawa. J'ai hâte de travailler avec tous les intervenants pour faire avancer ce projet. »

Martin Imbleau, Chef de la direction, VIA HFR - VIA TGF Inc.

En bref

Le projet de train à grande fréquence (TGF) transformera le service ferroviaire pour passagers au Canada en le rendant plus rapide, plus fréquent, accessible et durable. Il desservira Toronto , Peterborough , Ottawa , Montréal, Trois-Rivières et Québec.

en le rendant plus rapide, plus fréquent, accessible et durable. Il desservira , , , Montréal, Trois-Rivières et Québec. Le gouvernement du Canada se prépare à envoyer une demande de propositions à l'automne à trois équipes de soumissionnaires sélectionnées dans le cadre d'une demande de qualification concurrentielle. L'équipe retenue travaillera de concert avec VIA TGF, une nouvelle société d'État, à la conception et à l'élaboration d'une proposition détaillée pour le projet de train à grande fréquence.

se prépare à envoyer une demande de propositions à l'automne à trois équipes de soumissionnaires sélectionnées dans le cadre d'une demande de qualification concurrentielle. L'équipe retenue travaillera de concert avec VIA TGF, une nouvelle société d'État, à la conception et à l'élaboration d'une proposition détaillée pour le projet de train à grande fréquence. Le gouvernement du Canada s'attend à ce que les équipes de soumissionnaires expliquent de façon détaillée comment elles comptent contribuer de façon significative à la réconciliation avec les peuples autochtones. Elles devront démontrer l'approche qu'elles prévoient adopter pour aider le gouvernement à établir un dialogue constructif avec les peuples autochtones et à créer des occasions mutuellement avantageuses.

Documents connexes

Pour en savoir plus sur Martin Imbleau (https://tgf-hfr.ca/articles/equipe-de-direction/)

