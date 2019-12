Martin Dufresne joint Gestion d'actifs mondiale Walter à titre de président et associé directeur

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« WGAM ») est heureuse d'accueillir Martin Dufresne au poste de président et associé directeur. Dans ses fonctions, il mettra à profit sa vaste expérience en gestion d'actifs, en développement des affaires et en service à la clientèle pour soutenir la croissance de WGAM et de ses entreprises en portefeuille.

« La connaissance approfondie que possède Martin de l'industrie de la gestion d'actifs, grâce à son expérience tant en gestion de portefeuille qu'en service à la clientèle auprès du secteur institutionnel, est un grand atout pour Gestion d'actifs mondiale Walter, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Gestion d'actifs mondiale Walter. Sa capacité démontrée à établir de solides relations à long terme renforcera la position de partenaire de choix de Gestion d'actifs mondiale Walter, tant pour les firmes de gestion d'actifs que les investisseurs. »

Fort de ses quelque 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, M. Dufresne mettra particulièrement à contribution son expertise en répartition de portefeuille et son réseau d'affaires pour poursuivre l'établissement de la plateforme de Gestion d'actifs mondiale Walter amorcée il y a environ un an.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à Gestion d'actifs mondiale Walter, où je pourrai combiner mes passions professionnelles, soit la gestion du capital humain ainsi que le développement des affaires et le service à la clientèle, explique Martin Dufresne, président et associé directeur, Gestion d'actifs mondiale Walter. De plus, j'ai trouvé dans l'écosystème du Groupe Walter des valeurs d'entrepreneuriat à saveur sociétale, où l'on veut créer un impact positif dans la société par nos activités, et c'est une vision des affaires à laquelle j'adhère et qui me stimule au plus haut point. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme de placements privés internationale qui offre aux firmes boutiques de gestion d'actifs et fournisseurs de services stratégiques novateurs et axés sur la croissance, du capital de développement et de l'expertise dans une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis plus de 60 ans. www.walter-gam.com

