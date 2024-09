MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« Walter GAM ») est heureuse de s'allier à Brightspark, une firme de capital de risque novatrice qui investit dans de jeunes entreprises technologiques canadiennes. Avec une prise de position minoritaire dans ce nouveau partenaire dynamique basé à Montréal, Toronto et Vancouver, Walter GAM accroît la diversification de son portefeuille de firmes dans l'industrie de la gestion d'actifs.

Avec plus de 500 M$ sous gestion, Brightspark aborde le capital de risque de manière innovante depuis 25 ans. En plus de se démarquer par son historique de rendements, son équipe diversifiée et son approche auprès des entrepreneurs, la firme se distingue notamment par son enthousiasme pour l'innovation au sein de sa propre industrie. La plateforme technologique exclusive de Brightspark, initialement développée pour gérer ses opérations administratives et sa base d'investisseurs composée notamment d'investisseurs qualifiés, est maintenant disponible pour d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs via une nouvelle filiale, Brio Financial, illustrant ainsi l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la croissance.

« Nous sommes enthousiastes d'accueillir Brightspark dans notre portefeuille, qui offre plus que jamais un potentiel de synergies aux 12 firmes le composant, car chacune œuvre dans un secteur distinct de l'industrie de la gestion d'actifs, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM. Nous pourrons compter sur l'équipe exceptionnelle de Brightspark, sur sa capacité à identifier et accompagner avec succès des entrepreneurs qui se démarquent, et sur la plateforme unique de Brio pour contribuer à déployer de nouveaux vecteurs de croissance, en plus d'en faire une composante importante de notre écosystème. »

« Au fil des discussions, nous avons découvert un alignement culturel incroyable avec Walter GAM qui, comme nous, s'engage avec ses sociétés en portefeuille talentueuses sur un horizon à long terme, mentionne Sophie Forest, associée, Brightspark. Nous entendons profiter de l'expertise de l'équipe de Walter GAM pour pousser plus loin nos réflexions stratégiques, en plus de mettre à profit l'esprit entrepreneurial qui nous unit, dans le but de faire croître Brightspark au bénéfice de nos investisseurs, de nos partenaires en portefeuille et de nos employés. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Gestion d'actifs mondiale Walter est une firme de placements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d'actifs à fort potentiel, de même qu'à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l'industrie de la gestion d'actifs. Lancée en 2019 par une équipe de professionnels du placement chevronnés, Walter GAM met de l'avant une approche basée sur un réel partenariat. Walter GAM fait partie du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis près de 70 ans. www.walter-gam.com

À propos de Brightspark

Brightspark est une société canadienne de capital de risque de premier plan qui investit activement dans des entrepreneurs exceptionnels depuis 1999. Elle est réputée pour ses partenariats avec les fondateurs de jeunes entreprises, ainsi que pour son soutien à long terme. Brightspark gère plus de 500 millions de dollars dans des fonds de capital de risque traditionnels et, plus récemment, dans le cadre d'un modèle d'investissement ouvert aux investisseurs individuels et non institutionnels. www.brightspark.com

À propos de Brio Financial

Brio offre aux gestionnaires d'actifs alternatifs une gestion des investisseurs, un processus d'intégration des clients ainsi qu'un soutien administratif grâce à sa plateforme technologique propriétaire. Issue de Brightspark, une société de capital-risque pionnière, Brio s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience dans la démocratisation du capital-risque pour les investisseurs non institutionnels. Brio permet aux gestionnaires d'actifs de se développer efficacement sans sacrifier la rapidité, la taille de l'équipe, la qualité, ni la conformité. En simplifiant tout ce qui est lié aux transactions avec les investisseurs, Brio ouvre la voie pour répondre aux besoins évolutifs des gestionnaires de portefeuille modernes. www.briofinancial.ca

SOURCE Gestion d’actifs mondiale Walter

Pour information : Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, [email protected]