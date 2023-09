Le vice-président, innovation et chef du Centre d'excellence sur les PFAS d'ALTRA | SANEXEN remporte le prix Technologies propres

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Martin Bureau, vice-président, innovation et chef du Centre d'excellence sur les PFAS chez ALTRA | SANEXEN, a remporté le prix 2024 Clean50, dans la catégorie des technologies propres. Le prestigieux prix Clean50 reconnaît les leaders de tout le Canada qui ont le plus contribué à l'action climatique et au développement des solutions climatiques intelligentes.

« ALTRA | SANEXEN est très honorée de cette reconnaissance », a déclaré Martin Bureau, vice-président, innovation et chef du Centre d'excellence sur les PFAS. « Toute notre équipe a travaillé sans relâche ces dernières années pour développer de nouvelles technologies qui peuvent rendre notre monde meilleur. Nous continuerons à relever les grands défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée, tout en contribuant à la résilience de nos communautés ».

Au cours de leurs années chez ALTRA | SANEXEN, Martin et ses collègues ont été les pionniers de la technologie de renouvellement de conduites d'eau qui a été installée sur plus de 2400 km dans plus de 350 villes en Amérique du Nord - ce qui a permis d'économiser 21,2 milliards de litres d'eau potable. Au cours des deux dernières années, l'équipe d'innovation a dirigé le développement d'une technologie extrêmement puissante d'élimination et de concentration des PFAS conçue pour l'eau, les effluents industriels et les applications de lixiviation, désormais adoptée dans les sites d'enfouissement de déchets solides et bientôt dans les stations d'épuration publiques.

ALTRA | SANEXEN a récemment obtenu un contrat de 10 ans pour fournir la première solution de traitement continu à grande échelle des PFAS à l'industrie de la gestion des déchets solides et industriels. Martin, soutenu par son équipe, a joué un rôle déterminant dans le développement de cette nouvelle technologie, qui a permis d'établir le nouveau modèle d'affaires « d'eau propre comme service » de l'entreprise.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce prix. En tirant parti de notre position de premier plan sur ce marché, nous sommes prêts, grâce à notre leadership technologique et commercial, à continuer d'attirer les meilleurs experts de l'industrie pour rejoindre notre équipe chez ALTRA | SANEXEN et créer de formidables opportunités de croissance à long terme », a ajouté Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN.

Le prix a été remis lors du Clean50 Summit, qui s'est déroulé à Toronto le 28 septembre dernier. Depuis 13 ans, ces prix récompensent les personnes, les projets et les technologies qui ont contribué significativement à l'industrie de l'eau au Canada.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis plus de 38 ans. Grâce à ses principaux champs d'expertises, les services environnementaux spécialisés et les solutions pour l'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

À propos de Clean50

Le programme de prix et le Canada's Clean50 Summit ont été fondés en 2011 par Delta Management Group, un chef de file canadien dans la recherche de cadres dans le domaine des technologies propres et du développement durable, et par son PDG Gavin Pitchford, en réponse à une tendance observée par la société lors de la recherche de cadres pour le compte de ses clients. Les Clean50 Awards ont été créés pour identifier les leaders de chaque industrie, et le Clean50 Summit pour réunir ces mêmes leaders afin qu'ils travaillent ensemble pour trouver les solutions nécessaires à la lutte aux changements climatiques. Chaque automne, au cours des 12 dernières années, la liste Clean50 du Canada a souligné les réalisations des leaders en durabilité dans 19 catégories différentes. Pour plus d'informations, visitez clean50.com.

