AMOS, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue à la conteuse Marta Saenz de la Calzada. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis à l'occasion de la 25e soirée de remise des Prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue, qui s'est tenue au Théâtre des Eskers à Amos.

Marta Saenz de la Calzada reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue. photo : Isabelle Dumas (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Conteuse d'expérience, Marta Saenz de la Calzada porte ses histoires aux quatre coins du monde, rayonnant à travers toute la francophonie. Mentore auprès de personnes immigrantes, elle tisse des ponts entre les communautés avec sa voix singulière et sa poésie empreinte d'une grande humanité », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de l'artiste

Immigrée au Québec en 1969, c'est d'abord en tant qu'enseignante que Marta Saenz de la Calzada arrive en Abitibi-Témiscamingue, portant en elle un bagage artistique très riche. Le théâtre, la poésie et la peinture sont au cœur de son éducation et de sa vie.

Artiste polyvalente, Marta Saenz de la Calzada interprète différents rôles au théâtre. Conteuse bilingue, elle participe à des festivals internationaux en français et en espagnol. Elle est à l'affiche de plusieurs éditions du Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue et se produit dans de nombreux festivals au Québec. Elle participe actuellement au programme Circuit Paroles Vivantes du Regroupement du Conte du Québec. Membre du cercle de conteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, elle a un grand répertoire composé de contes fantastiques, de contes érotiques et de légendes. Résidente de Rouyn-Noranda, elle s'intéresse à l'histoire de sa région. Dans ses récits, elle parle des choix, des déchirures et de la vie de ces Québécois déracinés, venus coloniser une région sauvage. Elle aborde également leur rencontre avec les Anicinabés, premiers habitants de l'Abitibi.

Elle utilise ses différentes compétences en écriture, traduction, mise en scène, animation et interprétation dans le milieu de l'éducation, notamment par le biais du répertoire La Culture à l'école, ainsi que dans sa communauté. En 2019, elle reçoit le Prix Charles-Biddle, en reconnaissance de son apport exceptionnel à la culture québécoise.

Une capsule vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes au Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue sont :

Mélanie Nadeau

Artiste multidisciplinaire, Mélanie Nadeau tisse des univers poétiques et sensibles où se rencontrent théâtre, conte, arts visuels et photographie. À travers ses créations immersives, elle donne vie à des personnages touchants et décalés, porteurs d'émotions et d'humanité. Elle développe des projets qui marient l'imaginaire à la réflexion, tant pour le jeune public que pour les adultes. Ses œuvres, comme Épinette et maïs soufflé ou Repère, témoignent d'un souci du détail, d'un sens esthétique fort et d'une narration vivante. Que ce soit sur scène, dans les bibliothèques ou à travers ses collaborations artistiques, Mélanie Nadeau rend la culture accessible, chaleureuse et profondément enracinée dans le territoire.

Catherine Perreault

Catherine Perreault est une autrice dont l'œuvre explore avec authenticité et profondeur les réalités humaines complexes. Elle enrichit la scène littéraire régionale par sa participation à plusieurs ouvrages collectifs, notamment Abitibi-Montréal, Prendre Pays et Distance, tous parus aux Éditions du Quartz. Elle publie en 2023 son premier roman, L'Élu, une autofiction poignante qui aborde avec justesse les défis liés à l'autisme et les complexités de la maternité. À travers ce récit, Catherine Perreault offre une immersion sincère dans les émotions et les réalités d'une mère confrontée aux défis de l'éducation d'un enfant différent, mettant en lumière la résilience et l'amour inconditionnel. Son écriture, empreinte d'humanité et de délicatesse, résonne profondément auprès des lectrices et lecteurs, consolidant sa place parmi les voix littéraires significatives de la région.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur. La concertation menée par les conseils de la culture conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et leur permet de jouer un rôle-conseil auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

Liens :

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source :Camille Dallaire, Agente de communications, Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]