Mars, mois de prévention de la fraude -L'Autorité réitère son appel à la vigilance

MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - En ce mois de prévention de la fraude, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») invite à nouveau les Québécois à être très vigilants alors que l'on continue d'observer plusieurs tentatives de fraude financière par messages textes, courriels ou par l'entremise des médias sociaux.

« Alors que les taux d'intérêt sont au plus bas et que les placements sans risque offrent des rendements anémiques, des fraudeurs profitent de la situation pour attirer d'éventuels investisseurs en leur faisant miroiter des rendements très intéressants dans les circonstances », précise le président-directeur général de l'Autorité, Louis Morisset. « Dans ce contexte particulier, l'Autorité tient à rappeler à la population les bons réflexes et comportements à adopter pour reconnaître et éviter la fraude financière. »

L'Autorité a développé à cet égard différents outils afin de repérer les approches frauduleuses.

De plus, l'Autorité a récemment mis à la disposition de la population une toute nouvelle section sur son site Web portant sur l'investissement autonome et les risques qui en découlent.

Gare aux vols de renseignements personnels

L'Autorité demeure d'autre part préoccupée par la recrudescence des tentatives de vol de renseignements personnels auprès du grand public. Elle rappelle qu'il ne faut jamais répondre aux courriels, messages textes ou appels non sollicités demandant de tels renseignements et ne pas cliquer sur les liens qui sont proposés.

Les tentatives de vol de renseignements personnels peuvent prendre différentes formes. Des fraudeurs offrent par exemple des emplois sur des plateformes comme LinkedIn, Facebook et Kijiji. Ces offres peuvent paraître très réalistes et sembler provenir d'entreprises connues. Les chercheurs d'emploi sont invités à remplir des formulaires d'emploi, d'impôt ou donnant accès à des renseignements personnels.

D'autres approches ciblent les conditions économiques actuelles. Une personne peut recevoir des courriels ou messages textes non sollicités l'invitant à revoir sa stratégie de placement ou réviser ses finances personnelles. Ces messages contiennent généralement une invitation à cliquer sur un hyperlien ou à ouvrir une pièce jointe. Le but des fraudeurs est d'obtenir des renseignements personnels ou d'installer un logiciel malveillant sur un ordinateur ou un téléphone cellulaire.

Le service d'assistance de l'Autorité

Si vous croyez être la cible d'une tentative de fraude financière ou que vous avez été victime d'un vol de renseignements personnels, contactez un des agents de notre centre d'information. Ce dernier pourra vous informer et vous assister au besoin. Votre appel pourrait ainsi contribuer à faire cesser la fraude et aider d'autres consommateurs à éviter de s'y laisser prendre.

Nous recevons plus de 20 000 appels de consommateurs chaque année et nos équipes traitent plus de 2000 demandes de plainte ou dénonciations de nature diverse.

Vous pouvez joindre un agent du centre d'information aux numéros indiqués ci-dessous. N'hésitez pas. C'est confidentiel et gratuit.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

