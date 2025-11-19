Mars, Incorporated, la principale entreprise de soins pour animaux derrière les marques ROYAL CANIN®, WHISKAS®, PEDIGREE®, CESAR® et VCA Canada , ainsi que Humane Canada, la fédération nationale des SPCA et sociétés protectrices des animaux au Canada, s'unissent pour développer un réseau national unifié et intégré d'intervention pour les urgences animales au Canada





BOLTON, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ -- Mars, Incorporated - la principale entreprise de soins pour animaux derrière ROYAL CANIN®, WHISKAS®, PEDIGREE®, CESAR® et VCA Canada - s'associe à Humane Canada, la fédération nationale des SPCA et des sociétés protectrices par les animaux au Canada, pour développer et mettre en œuvre un programme national d'intervention d'urgence animale. Conçu pour créer un réseau d'intervention unifié et intégré entre les animaux et les premiers intervenants, ce programme vise à s'assurer que les animaux reçoivent les soins et la protection dont ils ont besoin en cas d'urgence.

Avec environ 16 millions de chats et chiens au Canada, le rôle que jouent les animaux de compagnie dans la vie des gens continue de renforcer la force du lien humain-animal. Servant de compagnons et de réconfort en temps de besoin, les animaux de compagnie d'aujourd'hui font partie intégrante de la famille. C'est pourquoi leur bien-être et leur sécurité devraient faire partie de la planification des interventions d'urgence en cas de catastrophe, afin de s'assurer que les familles n'aient pas à faire un choix déchirant entre leur sécurité ou celle de leurs animaux. Alors que les feux de forêt et autres catastrophes naturelles continuent de représenter des menaces importantes pour le bien-être animal à travers le pays, il est essentiel de s'assurer que l'inclusion et la coordination de la réponse animale soient intégrées dans les cadres nationaux et provinciaux.

« Humane Canada est fier de collaborer avec Mars pour bâtir un cadre national qui renforce la façon dont les animaux sont protégés en cas d'urgence », a déclaré Kathy Duncan, directrice des programmes nationaux chez Humane Canada. « Chaque année, nos sociétés de protection des animaux membres et les SPCA interviennent lors des feux de forêt, des inondations et d'autres crises, travaillant souvent aux côtés des premiers intervenants dans des conditions difficiles. Ce programme leur fournira les outils, la formation, et la coordination dont ils ont besoin pour agir plus rapidement et plus efficacement, afin que les animaux et leurs familles reçoivent les soins et le soutien qu'ils méritent en cas de catastrophe. »

S'appuyant sur l'importance de ce projet, Romain Dumas, directeur général de Mars Pet Nutrition Canada, a déclaré : « Ce programme marque une étape importante pour les animaux et les propriétaires d'animaux au Canada. Avec l'augmentation des catastrophes naturelles, notamment les feux de forêt au Canada, il n'y a jamais eu de moment aussi crucial pour s'assurer que les animaux de compagnie reçoivent des soins responsables et un soutien en cas d'urgence. Nous sommes ravis de collaborer avec Humane Canada pour mettre en œuvre ce programme de réponse, tout en poursuivant notre quête pour réaliser notre objectif : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »

Ensemble, Humane Canada et Mars collaboreront pour renforcer la préparation et les capacités des sociétés protectrices des animaux et des SPCA. Qu'il s'agisse d'éduquer les intervenants animaliers sur la gestion des incidents ou d'améliorer la rapidité des interventions d'urgence, ce programme cherchera à relever les principaux défis et enjeux liés à l'intervention animale lors de catastrophes naturelles ou d'évacuations.

« Chaque année, nos équipes hospitalières de VCA Canada sont de plus en plus sollicitées pour fournir de l'aide lors d'urgences, et c'est un honneur pour nous d'élargir notre partenariat avec Humane Canada pour participer au développement et à la mise en œuvre de ce système crucial au Canada », a déclaré Cathy Gaviller, directrice générale de VCA Canada. « Établir un système national de soutien et d'éducation pour nos partenaires de refuge, les premiers intervenants et les équipes hospitalières durant ces temps difficiles aura un impact significatif et mesurable pour soutenir les animaux et leurs propriétaires lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Mars continuera de faciliter le soutien par le biais de programmes de don de nourriture, ainsi que d'opportunités de bénévolat associé par le biais du programme de bénévoles Mars.

« Royal Canin Canada est fier de soutenir concrètement les efforts d'intervention d'urgence en partenariat avec Humane Canada », a déclaré Rob Lunn, directeur général de Royal Canin Canada. « Qu'il s'agisse d'aider les vétérinaires et les techniciens en tant que travailleurs sur le terrain à un investissement financier et nutritionnel, nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à aider les chats et chiens dans le besoin partout au Canada. »

Cette nouvelle fait suite au lancement par Mars du programme Pets and Wellbeing Study (PAWS), qui sera le plus grand programme de recherche au monde explorant l'impact mutuel des interactions humain-animal, ainsi que l'impact des chats et des chiens sur la santé mentale et le bien-être humains, particulièrement en période de stress. Une étude récente menée par YouGov a révélé que 85% des propriétaires d'animaux au Canada affirment que leur animal a eu un impact positif sur leur bien-être mental, tandis que 87% disent que la simple présence de leur animal est relaxante, offrant un sentiment de calme qui ne nécessite ni mots ni actions. Dans les moments de besoin, les animaux de compagnie continuent de jouer un rôle crucial dans la vie des gens, tout en soulignant l'importance de garder les animaux et les propriétaires d'animaux ensemble lors de catastrophes.

Pour plus d'informations, ou pour participer à ce programme, veuillez visiter.

À PROPOS DE HUMANE CANADA

Humane Canada est la fédération des SPCA et des sociétés protectrices de la protection des animaux, qui favorise des changements positifs et progressistes pour mettre fin à la cruauté envers les animaux, améliorer la protection animale et promouvoir le traitement humain de tous les animaux. Unique au monde, Humane Canada réunit la plus grande communauté de bien-être animal au pays, avec des membres dans chaque province et deux territoires, mettant leur voix à profit pour faire avancer le bien-être animal. Les sociétés de protection et les SPCAs sont précisément les organisations sur lesquelles les Canadiens comptent, non seulement pour prendre soin des animaux maltraités et abandonnés, mais aussi pour défendre un plus grand soin et une meilleure protection des animaux, ainsi que pour fournir des ressources communautaires, de la recherche et une éducation humaine. Pour en savoir plus sur Humane Canada, veuillez visiter humanecanada.ca.

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated est motivée par la conviction que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons les affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale de 50 milliards $+, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de soins pour animaux de premier plan et de services vétérinaires soutient les animaux partout dans le monde, et nos snacks et produits alimentaires de qualité ravissent des millions de personnes chaque jour. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, dont ROYAL CANIN, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® et BEN'S ORIGINAL™.® Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux, incluant BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™, couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, et notre activité mondiale de diagnostic vétérinaire ANTECH® offre des capacités révolutionnaires en diagnostic animalier. Les Cinq Principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos 150 000 Associés à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde meilleur pour les gens, les animaux de compagnie et la planète.

Pour plus d'informations sur Mars, veuillez visiter www.mars.com. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À propos de ROYAL CANIN®

ROYAL CANIN® fait partie de la division Royal Canin du groupe Mars, Incorporated, et est un leader mondial de la santé par la nutrition pour les chats et les chiens remplissant son objectif : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Fondée en 1968 par le vétérinaire français Dr Jean Cathary, ROYAL CANIN® conçoit une nutrition précise et fondée sur la science pour chats et chiens, disponible chez les détaillants spécialisés en animaux et les cliniques vétérinaires à travers le monde.

Au fil des ans, ROYAL CANIN® a repoussé les limites de la nutrition et des connaissances en partenariat avec des professionnels des animaux de compagnie, y compris des éleveurs et des vétérinaires. Son approche commerciale unique place les besoins nutritionnels des chats et des chiens au cœur de l'innovation. L'âge, le mode de vie, la taille, la race et les sensibilités de l'animal sont étudiés par la science et l'observation afin de produire des régimes adaptés à leurs besoins spécifiques.

ROYAL CANIN® génère de la valeur non seulement pour les animaux de compagnie, mais aussi pour les gens et la planète. Cela signifie être mutuellement bénéfique pour l'écosystème, autonomiser les associés, bâtir des relations durables avec les parties prenantes et toujours réfléchir à la manière d'assurer un avenir viable pour les générations à venir.

Pour en savoir plus sur ROYAL CANIN®, visitez www.royalcanin.com.

À propos des hôpitaux vétérinaires VCA Canada

Leader en soins vétérinaires, VCA Canada Animal Hospitals fait partie du réseau mondial Mars Veterinary Health et s'engage à prendre soin de l'avenir de la médecine vétérinaire. Avec plus de 150 emplacements répartis dans six provinces différentes, VCA Canada est un réseau d'hôpitaux vétérinaires qui œuvre à avoir un impact positif sur les animaux, les personnes et les communautés locales en offrant des médicaments de calibre mondial. Chaque hôpital VCA Canada porte un sentiment de fierté pour l'héritage d'excellence bâti et pour les histoires de service qui les relient profondément à leurs communautés locales.

Pour en savoir plus sur VCA Canada, visitez vcacanada.com et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

1 Projet sur l'état de l'itinérance animale, Données du Canada. Le projet State of Pet Homelessness a examiné 930 sources pour sélectionner 180+ points de données, a mené près de 30 000 sondages auprès de propriétaires et non-propriétaires d'animaux, et a interviewé plus de 200 professionnels spécialisés dans le domaine de l'itinérance chez les animaux.stateofpethomelessness.com.



2 La recherche a été menée par YouGov Plc au nom de Mars. La taille totale de l'échantillon était de 31 299 adultes répartis sur 20 marchés (Royaume-Uni : 2507, Brésil : 2502; Canada : 1347; Allemagne : 1584; Indonésie : 2510; Inde : 1001; Mexique : 1567; Malaisie : 1036; Pologne : 1349; É.-U. : 3748; Chine : 1054 : Belgique : 1 084; Australie : 1525; Nouvelle-Zélande : 1066; Espagne : 1322; Pays-Bas : 1074; France : 1526; Danemark : 1093; Suède : 1070; Italie : 1334). Des travaux de terrain ont été réalisés du 19 février au 31 mars 2025. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont été pondérés au niveau de chaque pays afin d'être représentatifs de tous les propriétaires de chiens et de chats (âgés de 18+) dans les marchés respectifs.

