OTTAWA, Ontario, 7 octobre 2025 /CNW/ - VCA Canada est fière d'annoncer l'ouverture du nouveau centre vétérinaire de spécialité et d'urgence Alta Vista, un progrès important dans les soins vétérinaires pour l'est de l'Ontario. Cette expansion augmente l'accès à des services vétérinaires de pointe, garantissant que les animaux de compagnie et leurs familles reçoivent des soins de la meilleure qualité au moment où ils en ont le plus besoin.

Cérémonie d'inauguration du centre vétérinaire de spécialité et d'urgence Alta Vista de VCA Canada (PRNewsfoto/Vicar Operating, Inc.)

Fondée en 1958 sous le nom d'Alta Vista Animal Hospital, Alta Vista est fière de servir notre collectivité depuis plus de soixante ans. Le centre favorise l'établissement de relations de longue date avec les vétérinaires qui offrent des soins de première ligne et s'engage à maintenir une communication ouverte et respectueuse lors de chaque orientation.

Le nouveau centre de 52 000 pi2 situé au 2220, chemin Walkley, à Ottawa, offre des services d'urgence 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'une gamme complète de services spécialisés, y compris la neurologie, la médecine interne, la dentisterie, l'ophtalmologie, la chirurgie et les soins intensifs. Conçu pour répondre à la demande croissante de soins vétérinaires de pointe, le centre est conçu pour améliorer la collaboration entre les omnipraticiens et les spécialistes, améliorer les résultats pour les patients et réduire les temps d'attente pour les familles d'animaux de compagnie dans toute la région.

« Cet établissement représente une étape importante dans notre façon de soigner les animaux de compagnie », a déclaré Jason Kill, directeur général. « Chaque détail de notre hôpital témoigne de notre dévouement en faveur de l'innovation, du confort des patients et de la collaboration harmonieuse. Sans tirer un trait sur le passé, nous nous réjouissons à l'idée de favoriser la croissance future continue de nos services spécialisés et d'offrir des possibilités d'apprentissage permanentes à notre clientèle à Ottawa et dans les régions environnantes. »

Pour souligner cette étape importante, le centre vétérinaire de spécialité et d'urgence Alta Vista a récemment organisé une journée portes ouvertes exclusive pour les professionnels des soins vétérinaires, l'industrie et nos refuges partenaires. Les invités ont eu droit à des visites guidées du nouvel établissement, soulignant l'engagement continu de VCA Canada envers des soins médicaux de grande qualité prodigués avec compassion.

À propos de VCA Canada Animal Hospitals

Chef de file des soins vétérinaires, VCA Canada Animal Hospitals s'engage à assurer l'avenir de la médecine vétérinaire. Comptant plus de 150 emplacements dans six provinces différentes, VCA Canada est un réseau d'hôpitaux vétérinaires qui s'efforce d'avoir un impact positif sur les animaux de compagnie, les gens et les collectivités locales en offrant des traitements de calibre mondial. Les membres du personnel de chaque hôpital de VCA Canada sont fiers de la tradition d'excellence et des histoires de service qui les relient profondément à leurs collectivités locales. VCA Canada s'est jointe à la famille de marques Mars Veterinary Health en 2017, afin d'atteindre l'objectif de prendre soin de nos meilleurs compagnons de vie. Pour en savoir plus sur VCA Canada, consultez le vcacanada.com ou retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

PERSONNE-RESSOURCE : Lauren Batiuk, vice-présidente, Marketing et Communications, 403 541-0815