Il est attendu que les retards dans les soins du cancer résultant de la COVID-19 augmentent considérablement la mortalité due au cancer colorectal dans tout le Canada. Cancer colorectal Canada (CCC) lance une campagne de sensibilisation 'Prêts pour La prochaine ronde' "Ready For The Next Round".

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Mars est le mois de la sensibilisation au cancer colorectal, un moment important pour se souvenir et soutenir toutes les personnes touchées par le cancer colorectal et pour rappeler aux Canadiens que le cancer colorectal est évitable, traitable et guérissable, si celui-ci est détecté à temps.

PRÊT POUR LA PROCHAINE VAGUE

Cette année s'est avérée particulièrement difficile pour tous les Canadiens, mais surtout pour les patients atteints de cancer et ceux qui attendent un diagnostic et un traitement. "En raison de la pandémie de la COVID-19, une forte augmentation des cancers colorectaux avancés est anticipée. Cela est dû aux suspensions périodiques des programmes de dépistage du cancer colorectal, aux traitements et aux soins différés, ainsi qu'à la réticence des patients à demander de l'aide lorsqu'elles présentent des symptômes de cancer colorectal. Ce phénomène résultera en une hausse du taux de mortalité due à la maladie. Nous commençons à peine à ressentir les conséquences de l'arriéré de patients non diagnostiqués et non traités et nous devons faire tout notre possible pour les aider, eux et leurs familles, ce, en trouvant de nouvelles solutions", a déclaré Barry D. Stein, président et directeur général de Colorectal cancer Canada.

Dans le but de résoudre ce problème, Cancer colorectal Canada s'est associé au Dr Darren Brenner et au Dr Timothy Hanna pour lancer une campagne intitulée 'Prêts pour la prochaine ronde' ("Ready For the Next Round"). Cette campagne vise à trouver des solutions novatrices pour élaborer un système de soins contre le cancer plus résistant en mesure de minimiser l'impact sur la livraison des soins contre le cancer durant les crises potentielles à venir. "Nous devons être prêts pour la prochaine crise nationale, nous devons faire preuve d'innovation, de collaboration et d'agilité. Les Canadiens recherchent des solutions positives et proactives", a déclaré le Dr Brenner. "Nous avons une occasion en or de mettre à profit ce que nous avons appris et de planifier à l'avance afin d'être prêts pour la prochaine fois que nous serons confrontés à une crise", a déclaré la Dre Hanna.

Les patients, les proches aidants et les professionnels de la santé, tout comme le grand public, sont invités à faire part de leurs idées et commentaires en se joignant à la conversation avec le CCC à l'adresse suivante : [email protected]

La vidéo de la campagne 'Prêts pour la prochaine ronde' ("Ready For The Next Round") peut être visionnée à l'adresse suivante : www.colorectalcancercanada.com/fr/ready.

LE SOUTIEN AUX PATIENTS

Le 1er mars, Cancer colorectal Canada démarrera également des groupes de soutien mensuels virtuels à l'échelle nationale afin d'offrir des services de soutien aux patients et à leurs proches aidants. "Le soutien aux patients et aux proches aidants est au cœur de tous nos programmes", déclare Chana Cohen, spécialiste du soutien aux patients au sein de Cancer colorectal Canada. "En tant qu'organisation de patients, nous sommes conscients du niveau de stress et d'anxiété que les patients et leurs familles endurent, surtout durant les temps de crise comme celle où nous nous trouvons actuellement. Les patients et leurs familles se retrouvent devant le stress relié à leur diagnostic et à leur traitement. De plus, ils doivent maintenant faire face aux complications supplémentaires provoquées par la pandémie", ajoute-t-elle. Nos groupes mensuels de soutien aux patients visent à aider les patients et leurs proches aidants à se réunir pour se soutenir mutuellement. En plus, les 18 et 19 mai prochains, CCC prévoit une conférence communautaire virtuelle sur le cancer colorectal.

Les patients atteints de cancer et leurs proches aidants sont invités à contacter Chana Cohen pour s'inscrire au soutien et à la conférence à l'adresse suivante : [email protected]

À propos du cancer colorectal

Le cancer colorectal reste la deuxième cause de décès reliée au cancer au Canada pour les hommes et les femmes conjointement. En 2020, environ 26 900 Canadiens ont reçu un diagnostic de cette maladie et environ 9 700 personnes en sont mortes. Une étude canadienne menée dans le BMJ suggère qu'un retard de quatre semaines pour obtenir un traitement chirurgical résulte en une hausse du taux de mortalité due au cancer colorectal de 6 %, et possiblement plus avec des délais plus longs. En ce qui concerne les retards de traitements de chimiothérapie du cancer colorectal, l'augmentation de la mortalité s'élève à 13 %.

1 Mortalité due au retard de traitement du cancer : revue systématique et méta-analyse https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087About Colorectal Cancer

À propos de Cancer colorectal Canada (CCC)

Colorectal cancer Canada est une organisation canadienne à but non lucratif dédiée aux patients. Depuis 1998, elle s'est engagée à sensibiliser et à éduquer les Canadiens sur le cancer colorectal, à soutenir les patients et leurs familles et à défendre leurs intérêts.

En soutenant le CCC, vous vous joignez à la lutte contre le cancer colorectal et vous aidez le CCC à mettre en place des programmes vitaux visant à soutenir les patients de tout le pays et luttant pour relever les nombreux défis que pose cette maladie.

À propos du Dr Darren Brenner

Le Dr Brenner est un épidémiologiste moléculaire du cancer attitré aux départements d'oncologie et des sciences de la santé communautaire de l'université de Calgary. Ses recherches sont axées sur l'intersection du mode de vie, de la génétique et des voies moléculaires dans le développement de plusieurs cancers. Le Dr Brenner dirige actuellement des études visant à examiner l'utilité des biomarqueurs dans la prédiction du risque de cancer et l'impact du mode de vie (obésité, inactivité physique, tabagisme, mauvaise alimentation) et des facteurs environnementaux sur les voies génétiques et moléculaires pertinentes dans le risque de cancer colorectal, du sein et du poumon.

À propos du Dr Timothy Hanna

Dr Hanna est attitré au sein du programme de recherche sur les services de santé de l'Institut ontarien de recherche sur le cancer/Action Cancer Ontario, et basé à l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université Queen's (QCRI), division des soins et de l'épidémiologie du cancer (CCE). Les recherches de Timothy Hanna sont axées sur trois courants de recherche translationnelle des services de santé : la qualité des soins, la valeur des soins et l'accès aux soins. En tant que chercheur au niveau des services de santé pour le cancer, les conclusions du Dr Hanna aident à formuler les moyens d'améliorer la santé de la population en favorisant la qualité de la livraison des soins pour le cancer. Son objectif est de traduire les connaissances de fine pointe provenant d'essais cliniques en interventions de grande qualité, accessibles et largement adoptées afin d'en faire bénéficier tous les Canadiens en ayant besoin.

