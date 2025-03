OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Pendant le Mois de la prévention de la fraude, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en garde les Canadiens contre les fraudeurs et leur donne des conseils sur la façon de reconnaître et de signaler les fraudes et de s'en protéger.

Il existe de nombreuses fraudes et escroqueries sophistiquées au Canada tandis que nouvelles apparaissent chaque jour. Certaines tentent d'imiter les services du gouvernement fédéral pour accéder à des renseignements personnels et financiers.

Les méthodes et les messages utilisés par les fraudeurs évoluent constamment dans un environnement en transformation constante. Dans certains cas, les appels téléphoniques peuvent afficher des numéros et des noms d'employés semblant provenir de l'ASFC. Les courriels peuvent contenir des logos officiels, des adresses électroniques ou des noms et titres d'employés afin d'induire le public en erreur.

Nous tenons à rappeler au public que l'ASFC ne communique jamais avec les particuliers par courriel, par Internet, par message texte ou par téléphone pour demander un paiement ou des renseignements personnels.

L'ASFC ne demande jamais de numéro d'assurance sociale (NAS) ou de numéro de carte de crédit par téléphone, par texto ou par courriel. Si cela se produit, veuillez ignorer l'appel, raccrocher, ne pas répondre au texto ou au courriel et signaler l'incident au Centre antifraude du Canada.

Nous pouvons appeler les destinataires et les importateurs pour clarifier les détails de la déclaration de colis. Cependant, si vous recevez un appel vous informant que vous devez payer des droits et taxes sur un colis que l'ASFC retient et vous menaçant de sanctions, y compris des peines d'emprisonnement, il s'agit d'une escroquerie.

Vous trouverez plus d'informations sur notre page Web sur la manière de vous protéger contre la fraude.

