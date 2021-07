Marriott Château Champlain - Un congédiement abusif et injustifié

MONTRÉAL, le 23 juillet 2021 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) dénonce vigoureusement le congédiement non fondé de la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain-CSN, Aida Gonçalves, survenu la semaine dernière.

« Il est totalement inacceptable que le Château Champlain et Tidan Inc. congédient aussi cavalièrement et sans raison valable une employée comme Mme Gonçalves, qui travaille pour l'hôtel depuis plus de 30 ans et a toujours fait preuve d'une intégrité sans reproche », s'insurge Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN).

Mme Gonçalves a d'abord été suspendue, puis congédiée, à la suite d'une activité de visibilité organisée par le syndicat le 8 juillet dernier dans le cadre des négociations en vue du renouvellement de leur convention collective. Durant l'évènement, Mme Gonçalves et les membres du syndicat sont brièvement entrés dans le hall de l'hôtel pour manifester leur mécontentement envers leur employeur sans qu'aucun bris ou tout autre acte de vandalisme soit commis.

« Ce genre d'activité est couramment organisé durant les négociations. La réaction de l'employeur est complètement démesurée et s'apparente à de l'intimidation, déplore la vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Chantal Ide. Les travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir exercer librement leur droit de se mobiliser pour se faire respecter et obtenir une convention collective satisfaisante. »

À la suite du congédiement de Mme Gonçalves, les négociations sont au point mort, car l'employeur refuse de négocier en la présence de la présidente du syndicat. Contestant la notion que l'employeur ait son mot à dire sur l'identité des porte-paroles syndicaux à la table de négociation, la CSN a déposé une demande d'ordonnance provisoire auprès du Tribunal administratif du travail.

À propos de la Fédération du commerce-CSN

La Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats, représente plus de 8 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie touristique.

À propos du Conseil central du Montréal Métropolitain

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

