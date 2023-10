TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que Mark Podlasly (de la Première Nation Nleaka'pamux, en Colombie-Britannique) siègera à son conseil d'administration à compter du 1er novembre 2023.

M. Podlasly est chef du développement durable à la First Nations Major Projects Coalition, un collectif national de 144 Premières Nations qui cherche à devenir propriétaire de grands projets comme des pipelines, des services publics d'électricité et des infrastructures de soutien à l'extraction minière. Il est également président du First Nations Limited Partnership (PTP Pipeline), qui regroupe 16 Premières Nations en vertu d'une entente commerciale de 500 millions de dollars avec le projet de GNL de Kitimat.

De plus, M. Podlasly est membre du conseil d'administration d'Hydro One Inc., membre du Conseil consultatif autochtone du CN et fiduciaire du Nlaka'pamux Nation Legacy Trust.

« Mark apporte une expertise approfondie dans les domaines du développement durable, du développement économique pour les collectivités autochtones et du développement de grands projets d'immobilisations touchant les secteurs de l'énergie, des ressources naturelles et des infrastructures communautaires partout dans le monde », a déclaré Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC. « Son expérience et ses perspectives seront des atouts formidables. Nous sommes impatients de voir les contributions de Mark au moment où nous supervisons la mise en œuvre de la stratégie axée sur le client de la Banque. »

M. Podlasly est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'Université Harvard et d'un baccalauréat ès arts avec spécialisation en administration des affaires de l'Université Trinity Western.

