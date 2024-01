MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes (AQDFL) est fier d'annoncer la nomination de monsieur Mario Lalancette au poste de directeur général. Reconnu pour son habileté à entretenir des relations privilégiées avec les instances réglementaires et gouvernementales, ainsi qu'avec les leaders d'opinion de la sphère agroalimentaire du Québec, Mario Lalancette succède à madame Sophie Perreault qui a occupé cette fonction au cours des 20 dernières années.

Mario Lalancette, directeur général de l’AQDFL (Groupe CNW/Association québécoise de la distribution de fruits et légumes)

Nutritionniste de formation possédant de grandes habiletés à mobiliser une équipe dans un objectif commun, Mario Lalancette agissait jusqu'à tout récemment comme directeur stratégie et communications au sein de l'AQDFL. Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Lalancette a grandement contribué à déployer le Mouvement J'aime les fruits et légumes qui vise à promouvoir une plus grande consommation de fruits et de légumes dans le cadre de saines habitudes de vie. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine agroalimentaire, des communications et de la santé publique, monsieur Lalancette est reconnu pour sa fine compréhension des défis touchant les acteurs de l'ensemble de la chaîne de distribution des fruits et légumes. De plus, il a récemment été lauréat du prix Mérite annuel 2023 de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec.

« Dès son arrivée en 2019, Mario Lalancette a rapidement mis en place des partenariats avec le gouvernement du Québec afin de déployer des campagnes sociétales pour sensibiliser les Québécois à l'importance de consommer des fruits et légumes. En collaboration avec son équipe, le Mouvement J'aime les fruits et les légumes a atteint de nouveaux sommets. Il continuera la mise en œuvre du plan stratégique 2024-2027 auquel il a grandement contribué. Ce plan vise à positionner stratégiquement la filière des fruits et légumes », a déclaré monsieur Enrico Charest, président du conseil d'administration de l'AQDFL.

« C'est avec beaucoup d'ambition et de détermination que je débute mon nouveau rôle au sein de l'AQDFL. Alors qu'environ seulement une personne sur 3 consomme plus de cinq portions de fruits et légumes par jour au Québec, la mission de l'AQDFL est cruciale : promouvoir les saines habitudes alimentaires et défendre les intérêts de ses membres auprès des décideurs publics. Diversifiée, engagée et solidaire, la filière des fruits et légumes est un moteur économique vital du Québec et un acteur essentiel en santé publique », a ajouté monsieur Mario Lalancette, directeur général de l'AQDFL.

L'AQDFL tient à remercier la présidente-directrice générale sortante, madame Sophie Perreault, pour sa détermination à mener avec cœur plusieurs dossiers de front, pour sa rigueur et ses grandes réalisations qui ont permis d'augmenter la notoriété de la filière des fruits et légumes dans l'espace public et auprès des cercles gouvernementaux.

À propos de l'AQDFL

Fondée en 1947, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est le plus important réseau d'affaires au cœur de l'industrie des fruits et légumes au Québec. Organisation à but non lucratif, elle regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes et travaille en synergie avec les différents partenaires de l'industrie. L'AQDFL a pour mission de promouvoir la consommation de fruits et légumes au Québec et l'activité des membres du secteur. Visitez le site internet : www.aqdfl.ca.

À propos du Mouvement J'aime les fruits et légumes

Le Mouvement J'aime les fruits et légumes est une initiative de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) qui vise à promouvoir la consommation des fruits et légumes et à rejoindre les consommateurs. La mission est de sensibiliser les Québécois à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie et leur donner envie d'en manger plus souvent. Manger des fruits et légumes, c'est avant tout un plaisir #JMFL ! Rendez-vous au www.jaimefruitsetlegumes.ca.

