MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le Mouvement J'aime les fruits et légumes est fier de lancer Bientôt dans votre assiette, une toute nouvelle plateforme multilingue qui met de l'avant les attraits pratiques et économiques des fruits et légumes du Québec auprès des nouveaux arrivants. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi que par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

En collaboration avec Marianne Lefebvre, nutritionniste et experte en nutrition interculturelle, et l'agence-conseil Atypic, l'équipe du Mouvement J'aime les fruits et légumes a réuni au mois d'août dernier des représentants des communautés haïtienne, arabe, asiatique et latino-américaine afin de mieux comprendre leur réalité. Ces rencontres ont permis de mettre au point des outils éducatifs en cinq langues pour fournir des astuces et des conseils pratiques adaptés visant à intégrer les fruits et légumes locaux dans les habitudes alimentaires quotidiennes de ces communautés.

« Au cours des premières années suivant leur arrivée au Québec, les immigrants doivent composer avec une transition alimentaire rapide dans un environnement parfois complètement différent. Subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille entraîne, pour plusieurs, des difficultés à maintenir un régime alimentaire sain et culturellement adapté à leurs habitudes. Cette nouvelle plateforme vise à accompagner et outiller les nouveaux arrivants dans leur intégration à l'espace alimentaire d'ici », a indiqué Marianne Lefebvre, nutritionniste et experte en nutrition interculturelle.

« Bientôt dans votre assiette aide les nouveaux arrivants, notamment ceux qui vivent en contexte de vulnérabilité, à conserver leur culture culinaire tout en l'enrichissant avec des fruits et légumes du Québec. Nous souhaitions les outiller pour qu'ils sachent quand acheter quoi et leur fournir des astuces pour optimiser leurs courses. Il est intéressant de noter que les représentants des communautés qui ont participé aux groupes de discussion possèdent une connaissance limitée des fruits et légumes du Québec, qu'ils soient frais, en conserve ou surgelés », a ajouté Mario Lalancette, directeur général de l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes.

Il convient de rappeler qu'au Québec, seulement 35 % de la population consomme cinq portions de fruits et légumes au quotidien, et qu'un écart significatif persiste entre les ménages à faible revenu et ceux plus aisés.

À propos du Mouvement J'aime les fruits et légumes

Le Mouvement J'aime les fruits et légumes est une initiative de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) qui vise à promouvoir la consommation des fruits et légumes et à rejoindre les consommateurs. Sa mission consiste à sensibiliser les Québécois à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie et leur donner envie d'en manger plus souvent. Manger des fruits et légumes, c'est avant tout un plaisir #JMFL ! Rendez-vous au www.jaimefruitsetlegumes.ca.

À propos de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

Fondée en 1947, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est le plus important réseau d'affaires au cœur de l'industrie des fruits et légumes au Québec. Organisation à but non lucratif, elle regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes et travaille en synergie avec les différents partenaires de l'industrie. L'AQDFL a pour mission de promouvoir la consommation de fruits et légumes au Québec et l'activité des membres du secteur. Pour plus d'information, visitez le www.aqdfl.ca.

