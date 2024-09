Congrès annuel 2024 de l'AQDFL - La filière des fruits et légumes du Québec démontre à nouveau la force de son réseau

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le 77e Congrès annuel de l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes (AQDFL), qui s'est tenu du 19 au 21 septembre dernier, a connu un grand succès alors que près de 450 acteurs de la filière se sont retrouvés à l'hôtel Fairmont à Mont-Tremblant. L'Association a notamment annoncé l'arrivée de Johane Despins à titre de journaliste officielle du Mouvement J'aime les fruits et légumes et a eu l'honneur d'accueillir André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui s'est adressé aux participants lors du banquet de clôture.

Au terme de son assemblée générale annuelle, l'AQDFL a nommé Annie Gagnon, de Cultures de chez nous, et Christian Riopel, de Fruits et légumes Gaétan Bono, à titre d'administrateurs. Ils appuieront Tony Bono, vice-président exécutif de Chenail Import-Export, qui deviendra président du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2025. Par ailleurs, le titre de pilier de l'industrie québécoise des fruits et légumes, présenté par le Mouvement Desjardins, a été attribué à Jean-Bernard Van Winden, cofondateur des Fermes Hotte et Van Winden, membres du Groupe Vegco. Valérie Terrault, directrice ventes et marketing de Gen V, a été désignée stagiaire de la relève 2025.

« L'année 2024 a vu des changements de plusieurs natures survenir au sein de la filière des fruits et légumes. Le conseil d'administration de l'AQDFL tient à souligner le précieux travail de transition réalisé au sein de la permanence de l'organisme par notre nouveau directeur général, Mario Lalancette. Sa rigueur et sa passion nous permettent de poursuivre la mobilisation des acteurs de la filière dans la continuité. L'AQDFL est fière d'être la voix de ceux qui propulsent la croissance de l'industrie des fruits et légumes au Québec », a déclaré Enrico Charest, président de l'AQDFL.

Lors des activités de réseautage et des conférences inspirantes, les participants ont notamment pu discuter des perspectives qui s'offrent à la filière des fruits et légumes dans un contexte de changement et d'évolution des relations canado-américaines, et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur modèle d'affaires.

L'AQDFL tient à remercier chaleureusement les organisateurs de ce 77e Congrès : Enrico Charest, président du conseil d'administration de l'AQDFL pour 2024 et responsable national de l'approvisionnement chez Sobeys, sa conjointe, Marie-Pierre Daigneault, Pascal Guérin, vice-président opérations du Groupe Vegco et directeur de la gestion agricole aux Jardins A. Guérin, ainsi que sa conjointe Marie-Kristine Laberge. Le 78e Congrès de l'AQDFL se tiendra du 14 au 16 août 2025 au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe.

À propos de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

Fondée en 1947, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est le plus important réseau d'affaires au cœur de l'industrie des fruits et légumes au Québec. Organisation à but non lucratif, elle regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes et travaille en synergie avec les différents partenaires de l'industrie. L'AQDFL a pour mission de promouvoir la consommation de fruits et légumes au Québec et l'activité des membres du secteur. Pour plus d'information, visitez le www.aqdfl.ca.

À propos du Mouvement J'aime les fruits et légumes

Le Mouvement J'aime les fruits et légumes est une initiative de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) qui vise à promouvoir la consommation des fruits et légumes et à rejoindre les consommateurs. Sa mission consiste à sensibiliser les Québécois à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie et leur donner envie d'en manger plus souvent. Manger des fruits et légumes, c'est avant tout un plaisir #JMFL ! Rendez-vous au www.jaimefruitsetlegumes.ca.

