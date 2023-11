Marilyse Goulet reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Laurentides, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides à l'artiste en arts visuels Marilyse Goulet. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Lorraine Tardif, Secrétaire générale et directrice du bureau de la présidence générale au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la soirée des Grands prix de la culture des Laurentides 2023, organisée par Culture Laurentides au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts.

« Marilyse Goulet se démarque par une pratique artistique explosive, créant des œuvres accessibles et d'une grande profondeur. Son plus récent projet Micro-Macro : impressions phytologiques, bénéficie d'une reconnaissance et d'une diffusion remarquables, témoignant d'une grande envolée de sa carrière. Très ancrées dans le patrimoine de la flore laurentienne, ses œuvres présentent de somptueuses compositions, réalisées avec des techniques traditionnelles finement maîtrisées », ont mentionné les membres du comité d'évaluation réunis par le Conseil.

Biographie de Marilyse Goulet

Marilyse Goulet vit et travaille dans les Laurentides. Elle est diplômée en arts visuels et en enseignement des arts plastiques de l'Université du Québec à Montréal. Fascinée par l'héritage culturel, elle questionne les relations qu'entretient l'humain avec la nature ainsi que la manière dont il conçoit et matérialise sa cohabitation avec elle. Son travail a été présenté dans de nombreux centres d'expositions et centres d'artistes au Québec et à l'étranger. Ses œuvres figurent au sein de diverses collections dont celles de Loto-Québec, d'Hydro-Québec et du Musée d'art contemporain des Laurentides. En novembre 2014, le Conseil de la culture des Laurentides, en partenariat avec Télé-Québec, lui remettait le Prix Excellence pour son exposition intitulée Manger nomade; l'art de manger un peu partout.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont la chanteuse, violoncelliste et compositrice Jorane, ainsi que l'autrice, compositrice et interprète Angèle Courville.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laurentides

Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

