Marie-Krystine Longpré nommée Directrice générale de la Jeune chambre de commerce de Montréal

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a le grand plaisir de dévoiler l'identité de sa nouvelle Directrice générale, Marie-Krystine Longpré. Visionnaire, créative et engagée, Marie-Krystine possède une belle expérience de plus de 10 ans dans le milieu philanthropique.

Son parcours :

Directrice générale de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique. Elle a pu apporter son soutien à la gouvernance et développer des activités de rayonnement auprès de la communauté interne et externe.

Directrice des dons majeurs et partenariats de la Société canadienne du cancer, Marie-Krystine a assuré la sollicitation des dons intermédiaires, majeurs et partenariats d'entreprise (2017 à 2018).

Directrice-adjointe, Partenariats d'entreprise et campagnes en milieu de travail à la Croix-Rouge canadienne. Elle a élaboré et mis en œuvre des stratégies de développement philanthropique qui ont permis une croissance historique des résultats de campagne de partenaires majeurs. (2014 à 2017).

« C'est à bras ouvert que toute l'équipe de la JCCM accueille Marie-Krystine à titre de nouvelle Directrice générale. Son parcours diversifié et son leadership ne laissent aucun doute quant à la bonne collaboration qui nous attend. » Jonathan Houle-Mireault, Président du conseil d'administration de la JCCM.

Marie-Krystine possède un baccalauréat en communication de l'Université du Québec à Montréal et une maîtrise en gestion, développement des coopératives et des collectivités de l'Université de Sherbrooke. Elle a également obtenu la certification Certified Fund Raising Executive (CFRE) qui reconnaît la connaissance, la maîtrise et les compétences en collectes de fonds de la personne certifiée.

Marie-Krystine entrera en poste le 7 septembre 2021 à temps pour le lancement de la prochaine saison et la mise en œuvre d'une nouvelle planification stratégique. Elle pourra faire rayonner nos valeurs tant à l'interne qu'à l'externe de par son expertise et sa bonne compréhension du milieu. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins l'équipe de la JCCM. Ce nouveau défi m'emballe et je compte le relever avec passion et dévouement. J'ai hâte de poursuivre l'engagement de la JCCM envers ses membres, partenaires et parties prenantes afin de construire une société plus progressiste, inclusive et économiquement durable. » - Marie-Krystine Longpré, Directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

À propos de la JCCM

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels et professionnelles, travailleurs et travailleuses autonomes, entrepreneurs et entrepreneures ou encore d'étudiantes et étudiants âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Groupe financier, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

