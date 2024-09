La JCCM annonce la composition de son collectif d'ambassadeur.rice.s et porte-paroles en marge de One Young World, le plus grand sommet jeunesse au monde

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Alors que Montréal accueille One Young World, le plus grand sommet jeunesse au monde, la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) dévoile la composition de son collectif d'ambassadeur.rice.s et porte-paroles pour la saison 2024-2025.

En tant que partenaire officiel de l'édition 2024, et grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, la JCCM permet à 180 jeunes entrepreneur.e.s d'impact québécois.e.s de participer à cet événement unique dédié aux jeunes leaders du monde entier. La JCCM s'investit depuis 2019 à Montréal pour accueillir ce sommet international qui rassemble plus de 2 000 jeunes provenant de 190 pays.

Trois conférences exclusives seront organisées par la JCCM lors du sommet, abordant des thèmes essentiels pour l'avenir :

Paix durable : justice sociale et lutte contre les inégalités

Réinventer notre relation à la nature : pour une biodiversité résiliente

Leadership et impact dans le domaine de l'IA : parcours d'une entrepreneure sociale

Des figures de renommée mondiale, telles que Margaret Atwood, David Suzuki, Rupi Kaur, Scott Wabano, Cher et Dame Jane Goodall, y participeront, rassemblant une foule d'acteurs de changement, créant ainsi une opportunité unique de réseautage et d'inspiration pour la relève d'affaires présente.

Une mission pour promouvoir les priorités de la JCCM

Le collectif d'ambassadeur.rice.s et porte-paroles, en place depuis l'automne 2023, incarne la diversité des membres de la JCCM, animés par des valeurs de durabilité, d'inclusion et de leadership d'impact. D'ailleurs, ses priorités sont la transition socio-écologique, l'EDI (équité, diversité et inclusion), le bien-être au travail, le développement des compétences ainsi que l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat et le repreneuriat d'impact.

« Un sommet pour des leaders d'impact qui aspirent à changer le monde des affaires! Ce partenariat nous permet de réaffirmer notre mission et nos priorités pour un changement du statu quo vers une transition socio-écologique, et de valoriser l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat d'impact. C'est une occasion sans précédent de faire briller les talents locaux. Le changement passe par vous. »

- Marie-Krystine Longpré, Directrice générale de la JCCM

Un collectif de leaders diversifié.e.s pour 2024-2025

Le collectif pour la saison 2024-2025 de la JCCM est composé de quatre leaders d'impact :

Céline Juppeau , Fondatrice de Kotmo (transition socio-écologique, entrepreneuriat d'impact, développement des compétences) - renouvellement de mandat

, Fondatrice de Kotmo (transition socio-écologique, entrepreneuriat d'impact, développement des compétences) - Christian Kengne , Directeur principal - Cybersécurité chez Fiera Capital et Fondateur du Black Hack Club (intrapreneuriat d'impact, EDI, développement des compétences) - nouveau membre

, Directeur principal - Cybersécurité chez Fiera Capital et Fondateur du Black Hack Club (intrapreneuriat d'impact, EDI, développement des compétences) - Sybile Yao , Responsable, Événements et commandites à BNP Paribas et ambassadrice du Groupe des 30 (intrapreneuriat d'impact, EDI, développement des compétences) - renouvellement de mandat

, Responsable, Événements et commandites à BNP Paribas et ambassadrice du Groupe des 30 (intrapreneuriat d'impact, EDI, développement des compétences) - Shi Diwen Zhu , Fondateur de Better Being (bien-être au travail, EDI, entrepreneuriat d'impact) - nouveau membre

« Nous sommes fier.e.s d'accueillir deux nouveaux membres d'exception au sein du collectif, Christian Kengne et Shi Diwen Zhu, en plus de renouveler le mandat de deux autres ambassadrices et porte-parole ayant eu un apport considérable au rayonnement de la JCCM dans la dernière année : Céline Juppeau et Sybile Yao. Leurs profils diversifiés touchent l'ensemble des priorités sur lesquelles se penchera la JCCM au cours de la prochaine année et leur expérience constituera un atout certain pour l'organisation. »

- Mélissa Fortin, Présidente du conseil d'administration de la JCCM

À propos de la JCCM

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, de représenter et de faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui plus de 2 000 membres, âgé.e.s de 18 à 40 ans, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires afin qu'elle contribue à bâtir une société progressiste, inclusive et économiquement durable.

