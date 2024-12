Sarah Kemerer est nommée directrice générale par intérim de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Après plus de trois années marquantes à la barre de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal (JCCM), Marie-Krystine Longpré, directrice générale, passe le flambeau. Celle qui a évolué dans le monde de la coopération et de la philanthropie choisit aujourd'hui de revenir à ses premières passions pour se consacrer à la consultation et à de nouveaux projets inspirants. Sarah Kemerer, qui occupait jusqu'ici le poste de directrice générale adjointe, prend l'intérim de la direction générale.

Une empreinte indélébile dans l'histoire de la JCCM

Rassembleuse et visionnaire, Marie-Krystine a grandement contribué au rayonnement de la JCCM, de sa mission et des priorités de la relève d'affaires. Elle a placé la JCCM à l'avant-garde de l'écosystème d'affaires, en proposant notamment des projets audacieux en matière de développement économique durable, d'inclusion et de diversité. Ces projets d'envergure ont permis de renforcer le positionnement de l'organisation. Comme elle le rappelle souvent, les voix de l'avenir doivent trouver pleinement leur place dans l'espace public.

Elle a été la figure de proue du nouveau plan stratégique en développement durable 2024-2027 et du chantier numérique de la JCCM. Elle a aussi piloté le lancement de la nouvelle identité de marque ainsi que du nouveau modèle d'affaires de la JCCM en septembre 2023, notamment axé sur une option gratuite de membership. Convaincue que les véritables leaders sont celles et ceux qui inspirent et s'engagent à bâtir des environnements inclusifs et durables, elle a également initié la création d'un collectif d'ambassadeur.rice.s porte-paroles, reflétant la diversité et l'expertise de la relève d'affaires montréalaise.

Marie-Krystine a également joué un rôle clé dans le déploiement d'initiatives phares de la JCCM, dont le programme novateur « Génération d'impact », visant à offrir un accompagnement en intrapreneuriat d'impact à de jeunes professionnel.le.s, ainsi que le projet « Un réseau d'allié.e.s », qui avait pour objectif de renforcer les pratiques en équité, diversité et inclusion au sein de la communauté d'affaires. Plus récemment, Marie-Krystine a mis sur pied un partenariat historique avec le Sommet One Young World qui s'est déroulé cette année à Montréal, qui a réuni plus de 2000 jeunes leaders du monde entier.

Sous sa direction, la JCCM est devenue un catalyseur d'intelligence collective et de collaboration, offrant un meilleur accès à des ressources clés et renforçant des partenariats stratégiques significatifs.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Marie-Krystine pour son apport des dernières années, sa passion et son dévouement. Elle a su créer un environnement propice à l'innovation et sa vision aura permis à la Jeune Chambre de commerce de Montréal d'avoir un impact indéniable dans la communauté montréalaise »

- Mélissa Fortin, présidente du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

« Ces dernières années ont été incroyablement enrichissantes. Je suis très fière du chemin parcouru par la communauté de la JCCM et enthousiaste à l'idée de voir l'organisation continuer à évoluer sous une nouvelle direction. La JCCM est une course à relais formidable qui perdure depuis 93 ans, et je suis honorée d'avoir pu y contribuer en laissant ma marque. La JCCM a certainement eu un impact durable sur mon parcours et continuera toujours de m'inspirer dans mes prochains défis. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une organisation d'exception à Montréal, conçue, dirigée et gouvernée par et pour la relève d'affaires. Nous pouvons en être fier.e.s, car elle est la plus grande jeune chambre de commerce au monde. »

- Marie-Krystine Longpré

Sarah Kemerer devient directrice générale par intérim

Sarah détient une expérience variée et d'un parcours captivant notamment dans le milieu des affaires et de la philanthropie. Après avoir travaillé à la JCCM de 2017 à 2019 en tant que directrice des opérations, Sarah occupe le poste de directrice générale adjointe depuis son retour en mai 2023. Son approche humaine et sa compréhension approfondie de l'écosystème de la JCCM et des enjeux de la relève d'affaires seront des atouts inestimables pour assurer la suite, à titre de directrice générale par intérim de la JCCM.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, de représenter et de faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun.

Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 2000 membres, âgé.e.s de 18 à 40 ans, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires afin qu'elle contribue à bâtir une société progressiste, inclusive et économiquement durable.

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

Cécile Martin, Conseillère principale, Affaires publiques, contenu et programmation, Jeune Chambre de Commerce de Montréal, 514-660-1330