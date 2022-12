TORONTO, le 22 déc. 2022 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) annonce l'intronisation de Marie-Josée Gagnon, ARP, FSCRP, SQPRP Québec et de Charmaine Gaudet, ARP, FSCRP, SCRP Nouvelle-Écosse, parmi son prestigieux Collège des Fellows cette année. L'intronisation au Collège des Fellows récompense les contributions remarquables aux relations publiques et à la gestion de la communication, selon les plus hautes normes éthiques et conformément au Code de conduite professionnelle de la SCRP de la part des candidats retenus.

Marie-Josee Gagnon (Groupe CNW/Société canadienne des relations publiques) Charmaine Gaudet (Groupe CNW/Société canadienne des relations publiques)

Marie-Josée Gagnon, ARP - SQPRP Québec

Charmaine Gaudet , ARP - SCRP Nouvelle-Écosse

« Les deux collègues reconnues cette année personnifient les qualités que nous recherchons lors du choix des nouveaux Fellows, dit Daniel Granger, C.M., L.LL., ARP, FSCRP, président du Collège des Fellows de la SCRP. Chacune d'entre elles a démontré un solide engagement à faire progresser la profession et la Société canadienne des relations publiques, tout en prouvant être chef de file au sein de la communauté des relations publiques. Je serai honoré de souhaiter officiellement la bienvenue à Marie-Josée et à Charmaine au Collège des Fellows en juin prochain, lors de la Conférence annuelle de la Société, à Whistler. »

Depuis 2000, le Collège des Fellows reconnaît la contribution des membres de la SCRP qui se sont démarqués comme chefs de file de la profession des relations publiques et des communications. Avec les nominations de cette année, le Collège compte maintenant 123 membres et membres honoraires.

« Au nom du Conseil d'administration, je félicite Marie-Josée et Charmaine de leur intronisation au Collège des Fellows de la SCRP, ajoute Vincent Power, ARP, FSCRP, président national de la SCRP. Ces deux nouvelles Fellows ont apporté une solide contribution à notre profession et j'ai bien hâte de les voir continuer à contribuer à la Société en tant que membres du Collège des Fellows. »

Afin d'atteindre le statut de Fellow à la SCRP, un professionnel des relations publiques doit être membre de la Société depuis au moins 10 ans, compter un minimum de 20 ans d'expérience au sein de la profession et être membres agréé en relations publiques (ARP). Les candidats retenus doivent avoir démontré une contribution exceptionnelle envers la profession des relations publiques et la SCRP.

À PROPOS DE LA SCRP : Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association professionnelle à but non-lucratif dédiée à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composée de 13 Sociétés membres, la mission de la SCRP consiste à former une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les leaders de pensée, un engagement envers l'éthique et un code de conduite professionnelle, la défense des droits de la profession et le soutien aux membres à tous les stades de leur carrière.

