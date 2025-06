Marie-José Gustave reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie

MONTÉRÉGIE, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie à Marie-José Gustave. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la 23e édition de la Soirée des prix en art et culture de la Montérégie organisée par Culture Montérégie, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Marie-José Gustave incarne l'ingéniosité en explorant dans ses œuvres les multiples possibilités du papier, tant par le biais des métiers d'art que de la sculpture contemporaine. Sa pratique singulière rayonne autant sur le territoire de la Montérégie qu'à l'international. Par son brillant travail de commissaire, elle met en lumière des artistes, artisanes et artisans qui explorent, comme elle, le papier à travers des techniques textiles. Généreuse, elle partage son expertise en offrant des classes de maître à ses pairs ou en s'impliquant activement sur divers conseils d'administration », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

À propos de Marie-José Gustave

Marie-José Gustave crée des œuvres en papier depuis une quinzaine d'années. Après avoir créé avec le carton, elle utilise désormais principalement le fil de papier. Originaire de la Guadeloupe et vivant au Québec depuis plus de 20 ans, elle crée des œuvres d'expression dont le propos porte sur le métissage, la migration et la recherche d'identité. De sa formation en production du vêtement, Marie-José Gustave garde le goût de la forme et du volume. Elle utilise la souplesse et la rigidité du fil de papier pour créer des volumes et utilise les mailles du tricot, du crochet et du tressage pour jouer avec les ombres et la lumière. Ce matériau illustre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à une nouvelle société, alors que les techniques ancestrales universelles qu'elle utilise parlent de transmission.

Pour découvrir le travail de Marie-José Gustave, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle, la référence culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Marianne Chevalier

Marianne Chevalier est une artiste visuelle et une illustratrice qui développe depuis près de 20 ans une pratique singulière mêlant collage, sérigraphie et estampe numérique. Son travail explore des univers oniriques à travers l'assemblage spontané d'images issues de diverses sources, créant ainsi de nouvelles réalités visuelles. Elle réalise également des œuvres d'art public intégrées à l'architecture, contribuant à la démocratisation de l'art contemporain. En parallèle, elle collabore à de nombreux projets culturels en tant qu'illustratrice, mettant son imagerie poétique au service de la littérature, des musées, de la musique et du théâtre.

Ryth Kesselring

Native de la Suisse, Ryth Kesselring est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille en Montérégie. Son travail prend la forme de tissages, paysages sonores, installations interactives et œuvres in situ, mettant en valeur le dialogue entre savoirs traditionnels et innovations actuelles. Sa démarche, nourrie par une recherche attentive aux territoires et à la gestion des terres, se distingue par une approche pluridisciplinaire mêlant techniques textiles ancestrales et technologies contemporaines de synthèse sonore.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

