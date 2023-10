Marie-Hélène Voyer reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent à l'auteure Marie-Hélène Voyer. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent aux Jardins de Métis, à Grand-Métis.

« Grande figure de la littérature québécoise, Marie-Hélène Voyer réussit à se démarquer tant comme essayiste que comme poète. Son engagement social ainsi que son désir de transmission sont indéniables et font d'elle une auteure particulièrement généreuse, osant faire résonner sa voix pour celles et ceux qui n'en ont pas », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Marie-Hélène Voyer

Née au Bic en 1982, Marie-Hélène Voyer est titulaire d'un doctorat en études littéraires (Université Laval). Elle enseigne la littérature et la création littéraire au Cégep de Rimouski. Poète et essayiste, se décrivant elle-même comme une hantée sereine, elle mène ses chantiers d'écriture autour des thèmes de la ruine, du territoire et de l'inquiétude. Son premier recueil de poésie, Expo habitat (finaliste au Prix des libraires), est paru à la Peuplade en 2018. Dans cette cavale poétique et géographique à travers les paysages du Bas-Saint-Laurent, elle fait l'inventaire des lieux qui ont forgé son regard et dénonce en filigrane nos démissions et nos paradoxes quant à l'occupation du territoire. Sa thèse de doctorat, Terrains vagues (éditions Nota Bene, 2019) dresse un panorama des représentations de l'espace incertain qui traverse les littératures française et québécoise contemporaines.

Elle a récemment publié l'essai L'Habitude des ruines (Lux éditeur, 2021), un plaidoyer contre l'oubli et la laideur dans le paysage bâti du Québec, de même que Mouron des champs (La Peuplade, 2022), un recueil de poésie qui dessine un hommage aux lignées de femmes oubliées qui ont bâti le Québec. Elle a reçu cette année le Prix des libraires du Québec (catégories Essai et Poésie) pour ces deux œuvres. (Source : Lux Éditeur)

Pour découvrir le travail de Marie-Hélène Voyer, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient l'artiste multidisciplinaire Baptiste Grison ainsi que le compositeur Mathieu David Gagnon (Flore Laurentienne).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) est un organisme de regroupement qui a pour mission d'œuvrer au développement et au rayonnement du milieu culturel bas-laurentien par de la formation, de l'accompagnement, de la promotion, de la veille, de la concertation et de la représentation dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, TikTok, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

