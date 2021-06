Marie-Ève Tessier-Collin (Orbie) reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie

« Artiste en pleine ascension, l'illustratrice et autrice jeunesse Orbie se dessine un chemin prometteur dans le milieu de la littérature jeunesse. La grande qualité et l'authenticité de son travail lui ouvrent toutes grandes les portes des librairies, ici comme à l'étranger. Invitée appréciée dans les écoles québécoises, elle partage sa passion avec les jeunes et leur inspire le goût de la lecture et de la création », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

Biographie de Marie-Ève Tessier-Collin (Orbie)

Originaire de Québec, Marie-Ève Tessier-Collin habite à Cap-d'Espoir, en Gaspésie, depuis 2005. Autodidacte, elle travaille comme illustratrice depuis plus de 10 ans. En 2013, elle illustre son premier album jeunesse La petite truie, le vélo et la lune, qui remporte le Prix des libraires du Québec (0-5 ans) et est distribué dans plusieurs pays à travers le monde. Quelques livres plus tard, elle présente ses premiers albums à titre d'autrice et d'illustratrice. La corde à linge a remporté le prix Peuplier et a été finaliste du Prix des libraires du Québec. On a un problème avec Lilou la loutre a remporté le prix Cécile-Gagnon, le prix Lancemot et a été finaliste au prix Harry Black. Après avoir illustré deux livres en 2020, Pas de chevaliers pour les pirates et Clovis a peur des nuages, Orbie débute l'année 2021 en publiant La morve au nez, son plus récent album à titre d'autrice et d'illustratrice.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréate sera réalisée au cours de l'année grâce à un partenariat avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Guillaume Arsenault, auteur-compositeur-interprète et Moïse Marcoux-Chabot, documentariste.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram, lafabriqueculturelle.tv

