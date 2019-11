Marie-Ève Martel reçoit le Prix du CALQ - Créatrice de l'année dans les Laurentides

Biographie de l'artiste

Originaire des Basses-Laurentides, Marie-Ève Martel exerce une pratique en arts visuels depuis 2006. Par sa démarche incluant la peinture, le dessin, la sculpture, l'installation, l'impression numérique et la gravure, elle se penche sur le paysage et l'espace vécu. Elle s'intéresse plus particulièrement à la plasticité du paysage, à notre façon d'habiter l'espace, aux dynamiques spatiales entre la nature et la culture et à ce que ces lieux architecturés représentent pour l'humain. Son oeuvre a fait l'objet d'expositions dans les Laurentides, au Québec et au Canada. Elle a participé à plusieurs résidences artistiques, notamment au Vermont et au Yukon. En 2017, elle a remporté le concours du Musée d'art contemporain des Laurentides où elle a réalisé une exposition individuelle intitulée Hétérotrophie, qui a par la suite circulé dans d'autres régions du Québec.

Une capsule vidéo dressant le portrait de la lauréate sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Pour être informé de sa mise en ligne, surveillez les réseaux sociaux des partenaires de ce prix.

Finalistes

Voici les finalistes à ce prix :

Michel Depatie : Arts visuels

: Arts visuels François Jobin : Théâtre, littérature et conte

Marie-Ève Martel : Arts visuels

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec, la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission de Culture Laurentides

Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

À propos de La Fabrique culturelle (Partenaire du prix Créateur ou Créatrice de l'année dans les Laurentides)

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram, lafabriqueculturelle.tv

