La CSF et l'OCRI renouvellent leur entente sur la reconnaissance de la formation continue pour les représentants en épargne collective

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou la CSF) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) renouvellent leur entente prévoyant l'échange de renseignements facilitant la reconnaissance du programme de formation continue pour les représentants en épargne collective exerçant à la fois au Québec et dans une autre province canadienne.

Bénéfices pour les représentants en épargne collective

Les heures de formation continue reconnues par la Chambre seront prises en compte pour répondre aux exigences de l'OCRI à l'égard des représentants de courtiers en épargne collective (CEC) pour leurs crédits de perfectionnement professionnel et de formation en conduite des affaires. Ainsi, les membres de la Chambre qui ont complété les 30 unités de formation continue requises par celle-ci (10 en conformité, 10 en matières générales et 10 en épargne collective) respecteront automatiquement leurs obligations auprès de l'OCRI, à condition d'avoir aussi complété leurs crédits de formation en conformité des CEC.

Par ailleurs, l'OCRI transmettra à la Chambre les renseignements sur les membres ayant obtenu leurs deux crédits de formation en conformité des CEC. Ces crédits étant reconnus en conformité par la Chambre, ils seront ajoutés au dossier des membres.

Les cycles de formation continue des deux organismes sont harmonisés, le cycle actuel s'étendant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. L'échange de renseignements entre la CSF et l'OCRI débutera en septembre 2025 et se terminera en février 2026 lorsque l'Autorité des marchés financiers (AMF) émettra les avis de suspension des certificats* pour le cycle en cours.

L'entente entre la Chambre et l'OCRI est l'une des nombreuses initiatives mises sur pied pour soutenir les membres et les aider à se conformer à leurs importantes obligations professionnelles, tout en réduisant leur fardeau administratif.

« Cette année encore, nos actions reflètent pleinement notre engagement envers nos membres. Le programme d'accueil enrichi pour les nouveaux conseillers, les nouvelles Sessions Conseil - dont les sujets sont intimement liés au cycle de formation continue - et la récente mise en ligne de la FAQ interactive et du service de clavardage en direct facilitent nos échanges avec la communauté, tout en favorisant l'autonomie des professionnels. À cela s'ajoutent la démocratisation de notre offre de formation de qualité, et des communications de plus en plus ciblées. Ensemble, ces efforts visent à offrir une expérience plus fluide, proactive et accessible à l'ensemble de nos membres », a déclaré Yoan Muzart, directeur des relations avec les communautés de la CSF.

*Pour les membres en défaut d'UFC seulement.

