Marie-Claude Verdier remporte le prix Michel-Tremblay et 10 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à Marie-Claude Verdier, lauréate du prix Michel-Tremblay, pour son texte dramatique Seeker. Cette récompense lui a été remise par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, lors de la cérémonie de remise des prix de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques, à l'Atrium des Grands Ballets, à Montréal.

« Les membres du jury ont souligné la grande habileté de Marie-Claude Verdier à manier les codes de la science-fiction, un genre peu présent sur les scènes. En plus d'être original et captivant, le monde qu'elle imagine dans la pièce agit comme un puissant révélateur de nos sociétés et stimule une réflexion philosophique brillante. Épuré et précis, son texte démontre une grande maîtrise de l'écriture, dont le rythme et la simplicité soutiennent avec efficacité le duel de ses deux personnages. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

À propos de la pièce

2250, Colorado. Lomond est un Seeker : il a la capacité de voir les souvenirs des autres, afin qu'ils soient utilisés comme preuves dans les affaires judiciaires. Aux prises avec l'une des énigmes les plus palpitantes de sa carrière, il livre un combat acharné pour mettre à jour une vérité ayant des conséquences sur l'humanité tout entière. Seeker explore les notions d'identité et interroge la capacité d'un peuple à raconter sa propre histoire.

La pièce Seeker est une création du Collectif Point bleu en codiffusion avec le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui.

À propos de Marie-Claude Verdier

Marie-Claude Verdier est dramaturge de plateau et autrice dramatique. Elle a écrit les pièces Nous autres antipodes, Je n'y suis plus, La Trilogie Andy's gone (Andy's gone, La faille et De vos yeux), Menlo Park, Champ de bataille et Seeker. Sa pièce Château du ciel sera mise en scène par Claude Poissant au théâtre Denise-Pelletier au printemps 2023. Ses œuvres sont publiées chez Dramaturges éditeur.

Les finalistes 2022 au prix Michel-Tremblay

Les finalistes pour la saison 2022 étaient : Martin Bellemare pour Maître Karim la perdrix, une production de la compagnie Astrov (Metz, France), Sébastien David pour Une fille en or, une production du Théâtre du Double Signe, Carole Fréchette pour Nassara, une création du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui en coproduction avec le Théâtre des Récréâtrales (Ouagadougou) et Dominique Leclerc pour i/O, une coproduction du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui et de Posthumains.

À propos du prix Michel-Tremblay

Créé en 2009, le prix Michel-Tremblay récompense un auteur ou une autrice pour le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente et reconnaît ainsi l'effervescence et la grande qualité de l'écriture dramatique. Le lauréat ou la lauréate reçoit une bourse de 20 000 $, dont 10 000 $ versés par le Conseil des arts et des lettres du Québec et 10 000 $ versés par la Fondation du CEAD avec la contribution financière de Monsieur Michel Tremblay.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques

Créée en 1985 par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), la Fondation du CEAD a pour mission de favoriser le développement du théâtre et des arts du spectacle au Canada, de mettre en valeur les réalisations et les réussites dans ce domaine, de mieux les faire connaître et d'y intéresser le public.

