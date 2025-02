Marianne Trudel remporte le Prix Opus de la Compositrice de l'année

MONTRÉAL, le 2 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au Conseil québécois de la musique (CQM) pour remettre un montant de 10 000 $ à Marianne Trudel, lauréate du Prix Opus de la Compositrice de l'année. Cette récompense lui a été décernée par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale par intérim du CALQ lors du gala des Prix Opus présenté aujourd'hui à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

Marianne Trudel, lauréate du prix Opus de la Compositrice de l'année. photo : Michel Pinault (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« La reconnaissance de l'excellence artistique fait partie intégrante de la mission du CALQ, c'est pourquoi nous sommes ravis de participer chaque année au gala des Prix Opus, où brillent les musiciennes et musiciens québécois. Toutes nos félicitations à Marianne Trudel pour l'obtention du prix Opus de la Compositrice de l'année. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de sa prolifique carrière! », a déclaré Véronique Fontaine du CALQ.

« La compositrice Marianne Trudel a conquis les membres du jury des Prix Opus par l'audace et l'inventivité de ses compositions musicales. Colorées et diversifiées, ses œuvres sont particulièrement prisées des musiciennes et musiciens, à qui elle accorde une grande liberté d'interprétation ». (Extrait des commentaires du jury réuni par le Conseil québécois de la musique)

À propos de Marianne Trudel

Marianne Trudel est pianiste, compositrice, improvisatrice, arrangeuse et enseignante. Énergique et prolifique, elle poursuit une brillante carrière, ici comme à l'étranger, présentant des concerts en solo, en petites formations et avec orchestres. Elle a présenté sa musique dans de nombreux pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Mexique, dans plusieurs pays d'Europe et en Chine.

Elle a composé des œuvres pour plusieurs orchestres et chœurs tels que les Violons du Roy (Québec), l'American Composers Orchestra (New York), le Henri Mancini Institute Orchestra (Los Angeles), le Guelph Symphony Orchestra, l'Orchestre national de jazz de Montréal, le Hard Rubber Orchestra (Vancouver), le Canadian National Jazz Orchestra, Kingston Choral Society et la Chorale du Gesù (Montréal). Elle est récipiendaire de nombreux prix et mentions, dont le Prix Opus-Concert de l'année - Jazz (2023), et le prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval (2023). Elle a publié 10 albums d'œuvres originales ayant tous récolté des critiques élogieuses (Finaliste JUNO Awards, ADISQ, Prix Opus).

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos des Prix Opus

Créés en 1996, les Prix Opus témoignent du dynamisme et de la diversité du milieu musical québécois. Ils soulignent l'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec dans différents répertoires musicaux: médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne, contemporain, actuel, électroacoustique, jazz, musiques du monde et traditionnelles québécoises. En organisant un gala, le Conseil québécois de la musique souhaite rendre hommage aux musiciens et musiciennes d'ici, mais aussi transmettre au public et aux mélomanes le goût de découvrir, d'écouter et de fréquenter la musique de concert.

Liens :

Site web de Marianne Trudel

Site web des Prix Opus

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected], Facebook, LinkedIn, Instagram