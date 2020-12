Maria-Rosa Szychowska reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais

GATINEAU, QC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais à la muraliste Maria-Rosa Szychowska. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, lors de l'édition virtuelle des Culturiades organisée par Culture Outaouais.

« Maria-Rosa Szychowska est une muraliste qui maîtrise finement son art à travers des œuvres éblouissantes et majestueuses. Avec une carrière en grande progression, elle fait rayonner le Québec à l'international, notamment avec son projet 12-12-12 pour lequel elle a peint de nombreuses murales en Amérique latine. Son art profite également aux citoyens de l'Outaouais qui peuvent admirer son travail sur plusieurs murs extérieurs dans la région », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

À propos de Maria-Rosa Szychowska

Née en Italie de parents polonais, Maria-Rosa Szychowska a grandi au Québec. Elle a obtenu un diplôme en design graphique de l'Université du Québec en Outaouais. Sa passion pour le muralisme a débuté lorsqu'elle a peint sa première murale à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Elle a ensuite réalisé plusieurs autres œuvres à l'étranger. En 2017, elle a entrepris un vaste projet intitulé 12-12-12. Étalé sur une année, ce projet avait pour objectif la création de douze peintures murales, de manière bénévole, dans autant d'organisations à but non lucratif de douze pays d'Amérique latine. Le projet s'est soldé par plus de 30 peintures murales au Mexique, au Salvador, au Belize, au Guatemala, au Honduras et au Brésil. Maria-Rosa Szychowska a également créé des œuvres pour les Caisses Desjardins, le consulat canadien à Rio de Janeiro au Brésil, la Ville de Gatineau, l'Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT), et pour plusieurs clients privés dans différents pays du monde.

Son travail artistique est inspiré par la nature, en particulier la faune et la flore marines. À travers ses œuvres, elle invite le spectateur dans un monde poétique empreint de magie, d'espoir et de bonheur.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréate a été réalisée par l'équipe de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, partenaire de ce prix. Pour la découvrir, suivez ce lien.

Cette année, les finalistes pour ce prix étaient :

Milena Buziak, metteure en scène d'origine polonaise, dirige depuis 10 ans la compagnie théâtrale Voyageurs Immobiles. Dans ses projets, qui s'adressent autant aux adultes qu'au jeune public, elle travaille avec des artistes issus de la diversité culturelle ainsi qu'avec diverses communautés. Sa démarche est marquée par les récits de femmes, une recherche formelle et rigoureuse, ainsi que par un espace dépouillé qui se transforme sous les yeux du spectateur.

Andrée Poulin est une autrice jeunesse, une blogueuse et une critique littéraire originaire de l'Ontario et résidente de Gatineau depuis plusieurs années. Elle a publié une cinquantaine de livres pour la jeunesse, dans plusieurs genres et styles, des albums illustrés en passant par les documentaires. Plusieurs de ses livres ont été traduits dans plusieurs langues et lui ont valu de nombreux prix littéraires.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Outaouais

Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui, par ses actions de concertation et de représentation, œuvre au soutien et à la promotion des efforts des artistes, des organismes et des entreprises culturelles afin d'assurer à la culture, sous ses formes les plus diverses, un développement structurant et un rayonnement manifeste.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Véronique Grondin, Agente de communication, Culture Outaouais, [email protected], 819 595-2601, poste 221, 1 855 595-2601, Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca