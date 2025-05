Marche du 1er mai - Journée internationale des travailleuses et des travailleurs - Toujours debout contre l'austérité

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - C'est sous le thème Toujours debout contre l'austérité que des milliers de personnes marcheront aujourd'hui dans les rues de Montréal à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, marche organisée par la Coalition du 1er mai. Pour la Coalition, l'austérité imposée par le gouvernement Legault érode l'édifice social dont s'est doté le Québec et s'attaque aux droits humains.

« Si le gouvernement a fait le choix de l'austérité, ce n'est certainement pas celui des travailleuses et des travailleurs. C'est un film dans lequel le Québec a déjà joué et dont les grands gagnants sont les mêmes qui votent ces mesures d'austérité : le patronat et les plus riches. Et ô surprise, on retrouve plusieurs de leurs représentantes et représentants au gouvernement », déclarent les porte-paroles de la Coalition, Dominique Daigneault, du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et Cheolki Yoon, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI).

Les mesures d'austérité fragilisent considérablement notre société, nos services publics et notre filet social, affectant en premier lieu les populations les plus vulnérables. « Il n'y a pas si longtemps, notre cher gouvernement caquiste a choisi de se priver de revenus en appliquant des baisses d'impôts et il a préféré distribuer des chèques de centaines de dollars plutôt que d'investir dans les services publics et des programmes sociaux qui profitent à toutes et à tous. Maintenant, sous prétexte de rationalisation budgétaire, ce même gouvernement procède à des coupes systématiques dans les services publics, accentuant les inégalités. La population paye cher ces mauvaises décisions », déplore Cheolki Yoon.

« Comment ne pas être en colère quand on voit que pendant ce temps, ce gouvernement jette des centaines de millions de dollars par les fenêtres avec Northvolt, qui est un échec monumental, et avec SAAQclic, un autre fiasco, et qu'il contribue à l'explosion des coûts en santé avec l'implantation de Santé Québec ? Ça profite à qui tout ça ? Toujours aux mêmes », continue M. Yoon.

« De plus, on ne peut pas dire que le gouvernement Legault fait dans la subtilité ! Avec son projet de loi 89, qui vise à restreindre le droit de grève, ce qu'il veut faire, c'est casser les mobilisations collectives des travailleuses et des travailleurs. Pourquoi ? Pour faciliter l'imposition de l'austérité et ses politiques propatronales. Mais ces dernières semaines, partout au Québec, des milliers de personnes se mobilisent contre ce projet de loi et contre l'austérité, en général. Nous sommes toujours debout et nous ne lâcherons pas le morceau », termine Dominique Daigneault.

À propos de la Coalition du 1er mai

La Coalition du 1er mai est un regroupement d'organisations syndicales, communautaires, étudiantes ainsi que de groupes de la société civile, qui s'unissent pour organiser, chaque année, la traditionnelle marche du 1er mai afin de souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Elle regroupe l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l'organisme Au bas de l'échelle, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI), le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Mouvement action chômage (MAC), l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) et l'Union étudiante du Québec (UEQ).

