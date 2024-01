Marc Tanguay souligne le 7e anniversaire de l'attentat de la grande mosquée de Québec

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Au lendemain du triste 7e anniversaire du terrible attentat de la grande mosquée de Québec, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, a présenté au Salon bleu de l'Assemblée nationale, une motion rappelant le devoir de mémoire envers les victimes et condamnant sans nuance tout geste de haine.

La motion du chef libéral, adoptée à l'unanimité, invite à exprimer collectivement notre solidarité envers les femmes et les hommes marqués à jamais par ce tragique événement. Elle rappelle également que le gouvernement du Québec a le devoir de multiplier les initiatives afin de mettre en échec toute manifestation de xénophobie et d'islamophobie.

Une minute de silence a aussi été observée de la part de l'ensemble des élus présents au Salon bleu.

« Nous avons le devoir de nous souvenir de ce tragique événement afin que nos actions traduisent notre détermination à ce qu'un tel drame ne se reproduise pas. Le Québec est une nation accueillante qui prône la tolérance et le respect de chacun et de chacune. Nos valeurs profondes rejettent la violence et la discrimination. Je veux saluer les membres de la communauté musulmane de partout au Québec, mais tout particulièrement celles et ceux qui ont choisi la ville de Québec pour s'y établir. Ils sont toujours aussi déterminés à contribuer à bâtir l'avenir de notre Québec, un Québec sans haine, sans discrimination et sans islamophobie. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Renseignements: Source : Maxime Doyon, Attaché de presse du chef de l'opposition officielle, 514-820-7267, [email protected]