Marc Tanguay dresse le bilan de la session parlementaire d'un gouvernement caquiste brouillon

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - La session parlementaire qui se termine a été marquée par les promesses brisées et l'improvisation d'un gouvernement caquiste brouillon et pas fiable, estime Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle.

Par exemple, en immigration, la CAQ a désavoué son ancien ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, en présentant une nouvelle réforme, démontrant clairement que la précédente avait été bâclée, mal ficelée. Même chose en éducation, où le nouveau ministre a dû présenter un nouveau projet de loi pour réparer ce qui avait été bricolé par son prédécesseur. Dans ce deuxième mandat, ce gouvernement brouillon se voit forcé de réformer ses propres réformes.

Durant cette session, le premier ministre a endossé les bourdes de ses ministres comme Simon Jolin-Barrette qui a mis à mal notre système de justice en entretenant un conflit personnel avec la juge en chef et Bernard Drainville qui a exprimé sans retenue son mépris envers la profession d'enseignant. Pierre Fitzgibbon, qui a fait l'objet de 6 enquêtes de la commissaire à l'éthique, et Éric Caire, qui a refusé de respecter sa parole sur le troisième lien, ont aussi bénéficié de l'appui inconditionnel de leur chef. « C'est gênant! », a lancé Marc Tanguay.

Enfin, le chef libéral intérimaire s'est dit fier du travail accompli par toute l'équipe de l'opposition officielle. Comptant dix nouveaux élus, le caucus libéral a réalisé sa tâche d'opposition officielle avec brio, estime-t-il. Non seulement celle-ci a talonné le gouvernement caquiste sur des enjeux importants, mais elle a su également proposer des solutions tangibles et durables et contribuer à bonifier des projets de loi grâce à de nombreux amendements.

« La dernière session parlementaire a été une véritable succession d'échecs de la part de la CAQ. Que ce soit en matière d'économie, de justice, de santé, d'éducation, d'immigration et bien d'autres, le gouvernement Legault a enchaîné les reculs, les promesses brisées et les paroles en l'air. François Legault dit vouloir être jugé sur les résultats. Les résultats sont des échecs, il ne livre pas la marchandise. On le sait maintenant, c'est clair, on ne peut absolument pas se fier à François Legault! »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

