QUÉBEC, le 18 févr. 2023 /CNW/ - Puisque Pierre Fitzgibbon n'accorde pas l'importance nécessaire aux enjeux de nos PME et à l'avenir énergétique du Québec, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, demande au premier ministre François Legault de lui retirer ces dossiers.

M. Tanguay reproche au « superministre » de ne rien faire pour venir en aide à des milliers de PME en difficultés financières. Elles sont actuellement toutes frappées de plein fouet par l'inflation. M. Tanguay rappelle la déclaration de François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) qui affirmait, le 13 février dernier, que leurs « données sont claires : la situation est pire que l'an passé ». La FCEI estime sans détour que « le gouvernement du Québec accentue le problème plutôt qu'il n'aide les PME ». Cet échec est d'abord celui du ministre Pierre Fitzgibbon.

Par ailleurs, la désinvolture avec laquelle le ministre aborde la nomination du nouveau PDG d'Hydro-Québec, sans même avoir pris connaissance de ses obligations en vertu de la Loi sur Hydro-Québec, est inacceptable selon M. Tanguay. De toute évidence, M. Fitzgibbon ne respecte pas l'indépendance d'action de la société d'État et veut lui imposer sa volonté. Au surplus, le fait que le gouvernement caquiste ait refusé la proposition libérale de tenir une véritable consultation nationale sur l'avenir énergétique du Québec démontre, là aussi, une absence de vision. Sans vision réfléchie et complète, c'est l'avenir économique et énergétique du Québec qui est compromis. Le ministre Fitzgibbon ne peut être le seul décideur.

« Devant l'obsession de Pierre Fitzgibbon uniquement pour les "gros deals" et son manque évident d'intérêt pour nos PME et notre avenir énergétique collectif, François Legault doit agir. Pour son "superministre", ces considérations sont des détails dont il n'a que faire. Pour lui, ce sont des réalités secondaires, aussi peu importantes que les avis de la Commissaire à l'éthique et à la déontologie, Me Ariane Mignolet.

Un ministre ne peut pas refuser d'être encadré quant à ses actions et ses décisions. Un ministre doit remplir toute sa tâche, sans renoncer à certaines responsabilités qu'il considèrerait secondaires. Tout ministre, incluant Pierre Fitzgibbon, est redevable envers les Québécoises et les Québécois. Le Parti libéral du Québec ne restera pas muet. Nous demandons au premier ministre de nommer rapidement quelqu'un d'autre pour gérer les importants portefeuilles des PME et de l'Énergie. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

