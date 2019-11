Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, reçoit le prix James C. Floyd de l'AIAC pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie aérospatiale canadienne

OTTAWA, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) ; (TSX: CAE) -- Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, a reçu le prix James C. Floyd de l'Association des industries aérospatiales du Canada pour ses réalisations exceptionnelles et sa contribution au succès de l'industrie aérospatiale canadienne. L'industrie aérospatiale a rendu hommage à M. Parent lors du Dîner annuel de l'aérospatiale qui a eu lieu à Ottawa aujourd'hui.

« Marc incarne ce que signifie avoir du leadership de plusieurs façons -- comme dirigeant, comme champion et passionné de l'aérospatiale et en tant que Canadien. Nous sommes honorés de lui remettre le prix James C. Floyd », a déclaré Jim Quick, président et chef de la direction de l'AIAC.

« C'est avec beaucoup de fierté que j'accepte ce prix, qui témoigne de la persévérance et du dévouement des plus de 10 000 employés talentueux de CAE partout dans le monde. Ils méritent tous leur part de cette reconnaissance », affirme Marc Parent. « Depuis maintenant dix ans, j'ai le privilège de diriger une équipe d'hommes et de femmes avec un but commun : offrir l'excellence en formation. Je suis fier de diriger cette belle entreprise, chef de file de son industrie, qui joue un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité du transport aérien, dans la préparation aux missions des forces de défense et dans la capacité du personnel médical à sauver des vies. »

Marc Parent a été nommé président et chef de la direction de CAE en 2009 et détient 35 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale. Passionné de l'aviation dès son jeune âge, Marc est devenu pilote à 17 ans et pilotait de petits avions avant même d'avoir obtenu son permis de conduire de voiture. Il s'est rapidement établi en tant que leader dans son domaine, en assumant de plus en plus de responsabilités chez Bombardier Aéronautique, où il a joué un rôle déterminant dans la croissance remarquable de l'entreprise à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Suite à ces réalisations, Marc a joint les rangs de CAE pour contribuer au redressement de l'entreprise. Sous sa direction, CAE est devenue le chef de file mondial en formation pour l'aviation. Aujourd'hui, CAE détient la plus vaste présence mondiale de l'industrie avec des clients dans 190 pays, plus de 10 000 employés et 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. L'entreprise assure chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde.

M. Parent a été président du conseil d'administration de l'AIAC ainsi que d'Aéro Montréal et il a pris part à de nombreuses tables rondes gouvernementales et comités consultatifs pour promouvoir la croissance et le rayonnement de l'industrie aérospatiale canadienne. M. Parent soutient les étudiants, entre autres par l'entremise d'opportunités d'apprentissages intégrées au travail, et sous sa direction CAE a offert plus de 3 000 programmes coopératifs et stages à des étudiants canadiens.

Les efforts qu'il investit à mettre en place une culture d'ouverture et de diversité ont permis à CAE d'être nommée 2e meilleure marque employeur au Canada par Randstad en 2018. Grâce à son leadership, CAE a lancé il y a tout juste un an, son initiative de diversité et inclusion qui vise à promouvoir la place des femmes en aviation et en ingénierie, deux secteurs traditionnellement dominés par les hommes. En 2019, CAE a lancé le programme de bourses CAE Femmes pilotes aux commandes, pour inciter un plus grand nombre de jeunes femmes à choisir le métier de pilote.

En 2018, M. Parent a été nommé PDG de l'année, catégorie Grande entreprise, par le journal québécois Les Affaires.

CAE félicite les deux autres gagnants de cette année, John Saabas qui a remporté le prix d'Excellence de l'industrie pour l'ensemble de ses réalisations, et Avior, qui a remporté le prix de la Technologie innovante -- Petite entreprise.

Le Prix James C. Floyd

Institué en 2009 en l'honneur du concepteur en chef du projet Avro Arrow, le Prix James C. Floyd de l'AIAC est une récompense annuelle qui souligne les réalisations et les contributions exceptionnelles au sein de l'industrie aérospatiale canadienne. Les nominations sont soumises par les membres de l'AIAC et évaluées par un comité d'examen indépendant. Remis lors du Dîner annuel de l'aérospatiale canadienne, dans le cadre du Sommet de l'aérospatiale canadienne, le Prix James C. Floyd est octroyé à des individus visionnaires ou à des équipes qui ont contribué de façon considérable à l'industrie. Pour plus de renseignements, visitez www.AIAC.ca

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

Des photos de l'événement sont en ligne ici www.cae.com/multimedia-centre/

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, +1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

Related Links

http://www.cae.com/