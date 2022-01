Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, reçoit le prestigieux prix « Leader de l'année de l'industrie » décerné par Living Legends of Aviation

«Je suis très honoré d'être reconnu par Living Legends of Aviation et de faire partie des hommes et des femmes qui ont apporté des contributions aussi importantes à notre secteur », a déclaré Marc Parent. « Mon parcours professionnel a été très enrichissant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons inciter les jeunes à faire carrière dans le domaine de l'aviation, notamment comme pilotes. J'espère que les histoires des légendes de l'aviation d'aujourd'hui inspireront la prochaine génération à faire carrière dans l'aviation et à devenir les légendes de demain. »

Tout au long de sa carrière, Marc a contribué à façonner le secteur aéronautique au Canada et dans le monde entier. Sa contribution a été reconnue en 2020 lorsqu'il a été nommé membre de l'Ordre du Canada - l'une des plus hautes distinctions du pays - et en 2021 lorsqu'il a été intronisé au Panthéon de l'Aviation du Canada. Sous sa direction, CAE est devenue un chef de file mondial dans le domaine de l'entraînement des pilotes et des membres d'équipage, un symbole d'excellence à l'échelle mondiale dont l'objectif noble est d'accroître la sécurité dans le secteur de l'aviation.

Pour visionner la vidéo de Marc Parent, présentée lors de la cérémonie de remise des prix, cliquez ici. Pour la biographie complète de Marc Parent, cliquez ici.

Marc s'est joint à CAE en 2005 et est devenu président et chef de la direction en 2009. Il a mené la croissance de l'entreprise au-delà des produits de simulation pour devenir le plus important fournisseur de services d'entraînement pour l'aviation civile et un chef de file mondial en matière de solutions d'entraînement et de soutien aux missions pour les forces de défense et de sécurité et le secteur de la santé. Grâce à son vaste réseau mondial de plus de 60 centres d'entraînement, CAE dessert tous les secteurs de l'aviation, y compris les compagnies aériennes, les exploitants d'avions d'affaires et d'hélicoptères et les forces de défense du monde entier. Parent croit fermement à la responsabilité sociale de l'entreprise. Pendant la pandémie, CAE a fabriqué des respirateurs dont le Canada avait grandement besoin et a administré 33 000 injections dans son centre de vaccination en entreprise. Il a également mené CAE à devenir carboneutre à partir de septembre 2020 - la première entreprise aéronautique canadienne à atteindre cet objectif.

Aujourd'hui, Marc Parent est à la tête d'une transformation de l'entreprise, positionnant CAE comme un chef de file de la haute technologie, rapprochant les mondes numérique et physique grâce à la technologie. Avec neuf acquisitions depuis mars 2020, CAE a considérablement augmenté ses capacités et élargi son offre.

La passion de Marc Parent pour l'aviation est née dès son plus jeune âge. À 17 ans seulement, il a obtenu son brevet de pilote, deux ans avant son permis de conduire. Parent a obtenu un diplôme en ingénierie mécanique de l'École Polytechnique de Montréal en 1984 et s'est joint à Canadair en tant qu'ingénieur pour les programmes Challenger et Canadair Regional Jet. Il a gravi les échelons et a assumé la responsabilité de tous les programmes de développement d'aéronefs de Bombardier. Au début des années 2000, il a dirigé les activités américaines de Bombardier, y compris l'usine de fabrication de Learjet, puis a été nommé vice-président et directeur général des programmes d'aéronefs Challenger et CRJ.

À propos de Living Legends of Aviation

« Living Legends of Aviation » est un groupe de 100 personnes remarquables ayant accompli des choses extraordinaires dans le domaine de l'aviation. Les Légendes sont des entrepreneurs de l'aviation, des innovateurs, des astronautes, des leaders du secteur, des batteurs de records, des pilotes devenus célèbres et des célébrités devenues pilotes. Ils se réunissent chaque année pour célébrer les réalisations individuelles et les progrès accomplis au cours des deux cents ans de l'aviation. L'événement est produit par Kiddie Hawk Air Academy, une organisation qui éduque et suscite l'intérêt des enfants pour l'aviation.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Note aux rédacteurs

Des photos haute résolution prises lors de l'événement Living Legends sont disponibles pour téléchargement à https://www.cae.com/fr/centre-multimedia/.

