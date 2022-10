MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, et la lieutenante-colonelle (retraitée) Maryse Carmichael, cheffe des solutions, Programme de formation du personnel navigant de l'avenir, ont été intronisés au Temple de la renommée de l'aviation du Canada, une distinction qui reconnaît les personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle à l'aviation et à l'aéronautique au Canada. La cérémonie a eu lieu le 27 octobre à Montréal.

« C'est avec humilité que je reçois cette distinction, qui témoigne des efforts de CAE pour rendre le monde plus sécuritaire et que je souhaite partager avec les employés de CAE partout dans le monde », a déclaré M. Parent. « Je suis également ravi de voir ma collègue Maryse Carmichael reconnue pour sa brillante carrière en tant que première femme pilote et commandante de l'équipe de démonstration aérienne des Snowbirds. C'est un honneur bien mérité ».

M. Parent cumule plus de 35 ans d'expérience dans le secteur aéronautique. Depuis qu'il s'est joint à CAE en 2005, il a mené la croissance de l'entreprise au-delà de la fabrication de produits de simulation pour fournir des solutions, des services et des technologies qui améliorent les performances humaines dans l'aéronautique tout en cherchant des façons innovatrices de redonner au Canada. Sous sa gouverne, CAE est devenue le plus important fournisseur de services de formation pour l'aviation civile dans le monde, et le chef de file mondial des solutions de formation et de soutien aux missions pour les forces de défense et de sécurité et les secteurs de la santé, l'objectif ultime étant de préparer les gens pour les moments qui comptent le plus.

Au fil des années, M. Parent a reçu de nombreuses autres distinctions, notamment l'Ordre du Canada, le titre « Leader de l'année de l'industrie » décerné par Living Legends of Aviation, l'intronisation au Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec et le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec en 2022. Lisez la biographie complète de Marc Parent ici.

La lcol (retraitée) Carmichael a fait partie de l'Aviation royale du Canada pendant 22 ans et a accumulé plus de 3 500 heures de vol. Elle a été la première femme pilote à se joindre aux Snowbirds des Forces armées canadiennes, le 431e escadron de démonstration aérienne, avant de prendre le commandement des Snowbirds. Après avoir pris sa retraite des Forces armées canadiennes en tant que lieutenante-colonelle, elle s'est jointe à CAE, où elle a occupé plusieurs postes. Elle est actuellement conseillère spéciale pour l'entraînement des équipages, où elle veille à ce que l'entraînement de la prochaine génération d'équipages réponde aux normes les plus élevées.

La lcol (retraitée) Carmichael est membre des Ninety-Nines, l'organisation internationale des femmes pilotes, et membre fondatrice de la Snowbirds Alumni Association. Elle a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada et Femme de distinction par le YWCA. Elle a également reçu le prix « Elsie » de la Northern Lights Aero Foundation dans la catégorie Opérations aériennes. Lisez la biographie complète de la lcol (retraitée) Carmichael ici.

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

