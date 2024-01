MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, sera intronisé à titre de « légende vivante » lors du gala annuel des Living Legends of Aviation qui aura lieu le 19 janvier 2024. Les légendes vivantes de l'aviation sont des personnes reconnues pour leur contribution exceptionnelle dans ce domaine. Les autres légendes vivantes intronisées cette année sont le prince Harry (duc de Sussex), Fred George (pilote de la marine américaine et auteur de renommée mondiale dans le domaine de l'aviation) et Steve Hinton (pilote américain qui a détenu un record du monde de vitesse de 1979 à 1989).

« D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par l'aviation et animé par le désir de rendre le monde plus sécuritaire. C'est avec humilité que je rejoins les rangs de certaines des figures les plus emblématiques de ce secteur », a déclaré Marc Parent. « De la même manière que j'ai été influencé par les « légendes vivantes » qui m'ont précédé, j'espère que les parcours des leaders de l'aviation d'aujourd'hui inspireront la prochaine génération à devenir les légendes vivantes de demain ».

Tout au long de sa carrière de plus de 40 ans, M. Parent a contribué à façonner le secteur aéronautique au Canada et dans le monde entier. À 17 ans seulement, il a obtenu son brevet de pilote, deux ans avant son permis de conduire. Il a obtenu un diplôme en génie mécanique de l'École Polytechnique de Montréal en 1984 et s'est joint à Canadair en tant qu'ingénieur pour les programmes Challenger et Canadair Regional Jet. De 2000 à 2004, M. Parent a occupé différents postes de haute direction chez Bombardier Aéronautique où il a été responsable de plusieurs usines et gammes de produits. Il a dirigé les activités du site De Havilland de Bombardier à Toronto. Par la suite, il a occupé le poste de vice-président et directeur général, Exploitation - États-Unis, où il était responsable des établissements Learjet à Witchita (Kansas) et à Tucson (Arizona). En 2004, M. Parent est revenu à Montréal en tant que vice-président et directeur général des programmes Challenger 300, 604 et 850/870, ainsi que de la gamme des avions régionaux CRJ 200.

Marc Parent s'est joint à CAE en 2005 et est devenu président et chef de la direction en 2009. Il a mené la croissance de l'entreprise au-delà des produits de simulation pour devenir le plus important fournisseur au monde de services de formation pour l'aviation civile et un chef de file mondial en matière de solutions d'entraînement et de soutien aux missions pour les forces de défense et de sécurité. Sous sa direction, CAE s'est transformée en un chef de file technologique, rapprochant les mondes numérique et réel grâce à une technologie de pointe.

Déterminé à accélérer le développement et l'adoption en toute sécurité d'innovations qui changeront le monde, M. Parent a permis à CAE de devenir la première entreprise aéronautique au Canada à atteindre la carboneutralité en 2020. Tourné vers l'avenir, M. Parent continue de travailler à rendre l'industrie aéronautique encore plus efficace, écologique et sécuritaire que jamais.

La contribution de M. Parent a été reconnue en 2020 lorsqu'il a été nommé membre de l'Ordre du Canada - la distinction la plus prestigieuse au pays. En 2022, M. Parent a été intronisé au Panthéon de l'Aviation du Canada, il a été nommé chef de file de l'industrie de l'année par les Living Legends of Aviation et il a remporté le prix Philip J. Klass décerné par Aviation Week pour l'ensemble de ses réalisations.

M. Parent détient aussi une licence de pilote de ligne de Transports Canada. Il réside actuellement à Montréal (Canada), et a trois enfants adultes. Pour la biographie complète de Marc Parent, cliquez ici.

À propos des Living Legends of Aviation

Les « Living Legends of Aviation » constituent un groupe de 100 personnes remarquables ayant accompli des choses extraordinaires dans le domaine de l'aviation. Les « légendes » sont des entrepreneurs de l'aviation, des innovateurs, des astronautes, des leaders du secteur, des personnes qui ont battu des records, des pilotes devenus célèbres et des célébrités devenues pilotes. Ils se réunissent chaque année pour célébrer les réalisations individuelles et les progrès accomplis au cours des deux cents ans de l'aviation. L'événement est produit par Kiddie Hawk Air Academy, une organisation qui éduque et suscite l'intérêt des enfants pour l'aviation.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible et des programmes de formation alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

