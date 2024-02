La filiale renforce ses activités locales et élargit sa gamme de produits

LAVAL, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - MAPEI Canada (MAPEI Inc.), un chef de file dans la fabrication de matériaux pour l'industrie du bâtiment, a le plaisir d'annoncer l'acquisition réussie de Diaplas, une entreprise spécialisée dans la fabrication de profilés pour sols et revêtements, située à Laval, au Québec.

Diaplas est un acteur local clé sur le marché des accessoires complémentaires de carrelage depuis 1989. L'entreprise possède un site de fabrication et un bureau administratif à Laval. Cette acquisition s'inscrit dans la vision de MAPEI qui consiste à fournir des solutions complètes pour les secteurs de la construction, assurant ainsi une offre de produits plus robuste et plus diversifiée.

« Nous sommes ravis d'accueillir Diaplas au sein de la famille MAPEI, a déclaré Marco Roma, directeur général de MAPEI Canada. Les clients actuels de Diaplas bénéficieront de l'accès au vaste réseau de distribution de MAPEI, de ses capacités étendues en matière de recherche et de développement, et d'une gamme de produits plus complète. MAPEI, pour sa part, bénéficiera d'une expertise de pointe et d'une capacité de production locale des produits à rotation élevée de Diaplas », a-t-il ajouté.

« Avec l'ajout du centre de fabrication spécialisé de Diaplas au Canada à notre portefeuille, il y aura des possibilités de croissance et de développement dans toute l'Amérique du Nord dans cette nouvelle catégorie de produits que sont les profilés et les garnitures. Cette acquisition souligne notre dévouement à la croissance, à l'innovation et à la satisfaction de la clientèle », a déclaré Luigi Di Geso, président et chef de la direction de MAPEI Amérique du Nord.

« Après l'acquisition de Profilpas, un fabricant européen de profilés et de plinthes en 2022, cette acquisition est parfaitement conforme à notre engagement continu d'élargir notre portefeuille de produits, a déclaré Veronica et Marco Squinzi, PDG du Groupe MAPEI. Ce faisant, nous pouvons servir les professionnels et les partenaires de distribution encore plus efficacement. »

Le processus d'intégration impliquera un effort de collaboration pour tirer parti des forces des deux entreprises et rationaliser les opérations afin d'accroître l'efficacité. MAPEI s'engage à maintenir les normes élevées de qualité et de service auxquelles les clients de Diaplas sont en droit de s'attendre.

En tant qu'entreprise engagée dans la durabilité et l'excellence, MAPEI s'attend à un processus d'intégration transparent et prévoit un impact positif sur l'ensemble de l'industrie.

Pour de plus amples renseignements sur MAPEI Canada et sa gamme de produits, veuillez consulter le site www.mapei.ca.

Au sujet de MAPEI

Fondée en 1937 à Milan, MAPEI est aujourd'hui l'un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques pour l'industrie du bâtiment et a contribué à la construction de certaines des créations architecturales et d'infrastructure les plus importantes au monde. Avec 102 filiales exerçant leurs activités dans 57 pays et 90 usines de fabrication dans 35 nations, le Groupe MAPEI emploie plus de 12 000 personnes dans le monde. Les fondements du succès de l'entreprise sont la spécialisation, l'internationalisation, la recherche et le développement, ainsi que la durabilité.

MAPEI Canada (MAPEI Inc.) représente la filiale canadienne du Groupe MAPEI. Le Canada a été en fait le premier pays en dehors de l'Italie où MAPEI a établi des installations de production et où l'entreprise a commencé ses plans d'internationalisation en 1978. Aujourd'hui, la filiale canadienne a des installations situées dans tout le pays, avec des usines au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, ainsi qu'un centre de distribution en Alberta. MAPEI Inc. fait partie du groupe de filiales MAPEI Amérique du Nord, qui comprend également MAPEI Corporation (pour les États-Unis) et MAPEI Caribe (pour Puerto Rico et les autres îles des Caraïbes). MAPEI Amérique du Nord représente 28 installations collectivement avec une main-d'œuvre de plus de 1 800 employés. Pour en savoir plus sur MAPEI Canada, visitez le site www.mapei.ca ou composez-le +1 800-42-MAPEI (2734).

