LAVAL, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - MAPEI Canada (MAPEI Inc.), le chef de file en matière de produits chimiques dans l'industrie du bâtiment, a fièrement organisé sa toute première journée « Construire pour donner » à l'appui du programme de cyclisme pour les jeunes intitulé Embarquez de Cyclisme Canada. Cet événement marque une étape importante pour MAPEI vers l'engagement communautaire local et le développement des jeunes par le biais du sport.

Les équipes de bénévoles de MAPEI et de Cyclisme Canada devant les stations de construction de vélos « Construire pour Donner » (Groupe CNW/MAPEI Inc.)

Le programme national Embarquez vise à rendre le cyclisme accessible à tous les Canadiens. Embarquez est supervisé par Cyclisme Canada et livré localement par les associations cyclistes provinciales et territoriales partenaires.

La journée « Construire pour donner » de vélos a eu lieu en septembre dernier au siège social et à l'usine de MAPEI Canada à Laval, au Québec, où des bénévoles de MAPEI Canada, de Cyclisme Canada et de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) se sont réunis pour construire des vélos achetés par l'entremise de l'organisme de bienfaisance MyFirstBicycle. Une fois construits, les vélos ont été acheminés au parc Bon-Pasteur à Laval, où ils ont été distribués à des familles à faible revenu. Une leçon de vélo gratuite a été donnée sur place par des instructeurs certifiés du programme Embarquez, avec le soutien de l'équipe dirigeante du club cycliste Espoirs Laval. Les familles sélectionnées ayant un faible revenu et des enfants se sont inscrites à l'initiative « Construire pour donner » par l'entremise des organismes sans but lucratif locaux Relais Famille, la Maison de la Famille de St-François et la Maison des enfants le Dauphin.

« En tant que partenaires officiels de Cyclisme Canada, nous sommes ravis d'étendre notre soutien au-delà des contributions financières et de participer activement à la construction et au don de vélos afin de former la prochaine génération de cyclistes à travers le pays », a déclaré Mick Kopis, directeur du marketing de MAPEI Canada. Cette initiative s'aligne parfaitement avec une citation de notre ancien chef de la direction, Giorgio Squinzi : « n'arrêtez jamais de pédaler ».

Josh Peacock, le directeur du marketing de Cyclisme Canada, a également exprimé son enthousiasme à l'égard de l'initiative : « L'engagement de MAPEI à l'égard du cyclisme au Canada a été remarquable, et cette journée « Construire pour donner » élève notre collaboration à un niveau supérieur. Cette approche pratique aura vraiment un impact important sur notre programme Embarquez et sur les jeunes cyclistes que nous servons. »

Pour continuer sur sa lancée, MAPEI Canada et Cyclisme Canada vendront des maillots de cyclisme en édition limitée, dont 100 % des profits serviront à alimenter le programme HopOn, qui vise à mettre encore plus d'enfants sur des vélos. Pour acheter un maillot, visitez shop.cyclingcanada.ca.

La journée « Construire pour donner » n'est qu'un moyen parmi d'autres pour des milliers de jeunes de participer au programme Embarquez chaque année. L'objectif final est de faire en sorte que 300 000 enfants participent au programme Embarquez d'ici 2030. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez soutenir les initiatives de cyclisme chez les jeunes, veuillez consulter le site embarquezcanada.ca.

Au sujet de MAPEI

Fondée en 1937 à Milan, MAPEI est aujourd'hui l'un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques pour l'industrie du bâtiment et a contribué à la construction de certaines des créations architecturales et d'infrastructure les plus importantes au monde. Avec 102 filiales exerçant leurs activités dans 57 pays et 90 usines de fabrication dans 35 nations, le Groupe MAPEI emploie environ 11 900 personnes dans le monde. Les fondements du succès de l'entreprise sont la spécialisation, l'internationalisation, la recherche et le développement, ainsi que la durabilité.

MAPEI Amérique du Nord, dont le siège social est situé à Deerfield Beach, en Floride, compte les filiales MAPEI Corporation (pour les États-Unis), MAPEI Inc. (pour le Canada) et MAPEI Caribe (pour Porto Rico et les autres îles des Caraïbes). Celles-ci regroupent 28 installations où travaillent environ 1 800 employés. Les installations MAPEI sont certifiées selon les normes de qualité ISO 9001 et ISO 14001. MAPEI est un fabricant soucieux de l'environnement qui réinvestit 5 % de ses recettes dans la R. et D. et qui offre également de la formation aux architectes, aux entrepreneurs, aux installateurs et aux distributeurs par l'entremise de l'Institut technique MAPEI. Pour en savoir plus sur MAPEI, consultez le www.mapei.com ou composez le 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734).

Au sujet de Cyclisme Canada

Fondé en 1882, Cyclisme Canada est l'un des plus anciens organismes nationaux de sport au Canada. Son siège social est situé à Ottawa, en Ontario. Son objectif est simple : inciter les Canadiens à faire du vélo. L'Association cycliste canadienne (connue sous le nom de Cyclisme Canada) a reçu un certificat de maintien d'Industrie Canada et est conforme à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Site Web : www.cyclismecanada.ca

