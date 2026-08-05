Manuvie présente ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026, au cours duquel elle a généré une croissance supérieure à 10 % du résultat par action tiré des activités de base et de l'ensemble des trois mesures des affaires nouvelles des activités d'assurance1.

Principaux faits saillants pour le deuxième trimestre de 2026 (« T2 2026 ») :

Résultat tiré des activités de base 2 de 1,9 milliard de dollars, en hausse de 12 % selon un taux de change constant 3 par rapport à celui du deuxième trimestre de 2025 (« T2 2025 »)

de 1,9 milliard de dollars, en hausse de 12 % selon un taux de change constant par rapport à celui du deuxième trimestre de 2025 (« T2 2025 ») Résultat net attribué aux actionnaires de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 0,3 milliard de dollars en regard de celui du T2 2025

RPA tiré des activités de base 4 de 1,09 $, en hausse de 16 % 3 par rapport à celui du T2 2025. RPA de 1,20 $, en hausse de 22 % 3 en comparaison de celui du T2 2025

de 1,09 $, en hausse de 16 % par rapport à celui du T2 2025. RPA de 1,20 $, en hausse de 22 % en comparaison de celui du T2 2025 RCP tiré des activités de base 4 de 16,3 % et RCP de 18,0 %

de 16,3 % et RCP de 18,0 % Ratio du TSAV 5 de 136 %

de 136 % Souscriptions d'EPA en hausse de 21 % 6 , MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 16 % 3 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 10 % 6 par rapport à celles du T2 2025

, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 16 % et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 10 % par rapport à celles du T2 2025 Entrées de fonds nettes6 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 0,4 milliard de dollars, en regard d'entrées de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars au T2 2025

« Manuvie a connu un deuxième trimestre solide, notre exécution rigoureuse ayant permis de réaliser des progrès au chapitre de nos priorités stratégiques. Le RPA tiré des activités de base a augmenté de 16 % d'un exercice à l'autre, et les trois sous-secteurs de l'assurance ont généré une croissance supérieure à 10 % du chiffre d'affaires7, ce qui témoigne de la solidité de notre portefeuille diversifié. En Asie, le résultat tiré des activités de base a progressé de 21 % et les trois mesures des affaires nouvelles des activités d'assurance ont affiché une croissance supérieure à 10 %, tandis que Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a amélioré sa marge et a généré des apports nets positifs, y compris les solides contributions des entreprises CQS et Comvest récemment acquises.

« Manuvie a continué de renforcer ses capacités de distribution et de stimuler l'innovation en matière de produits, y compris le lancement de nouvelles solutions d'assurance à l'intention des clients fortunés, l'élargissement des solutions de placement constituées de FNB dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, et un nouveau réseau de conseillers aux États-Unis. Nous avons également accéléré l'intégration de l'IA à l'échelle de l'entreprise pour améliorer l'expérience client et l'expérience distributeur, accroître l'efficacité et générer une valeur réelle. La reconnaissance récente du secteur témoigne de notre leadership en matière d'IA et de notre capacité à déployer l'innovation à l'échelle mondiale. La transaction de réassurance des contrats d'assurance soins de longue durée annoncée aujourd'hui améliorera davantage notre profil de risque, témoignant de la manière dont nous continuons de renforcer notre entreprise au moyen de mesures novatrices8. Nous demeurons en bonne position pour continuer de mettre en œuvre notre stratégie, qui est de générer une croissance durable à long terme. »

-- Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie

« Le solde de la MSC9 a augmenté de 20 % d'un exercice à l'autre, reflétant la solide croissance des affaires nouvelles et renforçant davantage notre capacité à générer des résultats dans l'avenir. Nous avons également généré un levier d'exploitation positif au cours du trimestre, et affiché un ratio d'efficience sur le plan des charges de 44,5 %4. Grâce à notre bilan solide et à notre levier financier bas, nous avons poursuivi le déploiement rigoureux de capitaux, remboursant 2,6 milliards de dollars aux actionnaires par voie de versement de dividendes et de rachats d'actions au premier semestre de 2026. Le RCP tiré des activités de base de 16,3 % était en hausse de 130 points de base par rapport à celui du T2 2025, reflet de la solidité de nos activités en croissance rapide. Ces résultats combinés témoignent de l'accent continu que nous mettons sur la génération d'une croissance de qualité et la création de valeur à long terme. »

-- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Nos résultats en bref

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Résultats du cumul de l'exercice T2 2026

T2 2025

Variation3, 6 2026

2025

Variation3, 6 Résultat net attribué aux actionnaires 2 110 $ 1 789 $ 17 % 3 257 $ 2 274 $ 45 % Résultat tiré des activités de base 1 923 $ 1 726 $ 12 % 3 759 $ 3 493 $ 10 % RPA ($) 1,20 $ 0,98 $ 22 % 1,85 $ 1,23 $ 52 % RPA tiré des activités de base ($) 1,09 $ 0,95 $ 16 % 2,15 $ 1,94 $ 14 % RCP 18,0 % 15,6 % 2,4 pp 14,1 % 9,7 % 4,4 pp RCP tiré des activités de base 16,3 % 15,0 % 1,3 pp 16,4 % 15,3 % 1,1 pp Valeur comptable par action ordinaire ($) 27,48 $ 24,90 $ 10 % 27,48 $ 24,90 $ 10 % Valeur comptable ajustée par action ordinaire ($)4 41,12 $ 35,78 $ 15 % 41,12 $ 35,78 $ 15 % Ratio de levier financier (%)4 22,2 % 23,6

(1,4) pp 22,2 % 23,6 % (1,4) pp Souscriptions d'EPA 2 698 $ 2 230 $ 21 % 5 519 $ 4 919 $ 13 % MSC au titre des affaires nouvelles 1 024 $ 882 $ 16 % 2 043 $ 1 789 $ 16 % VAN 929 $ 846 $ 10 % 1 873 $ 1 753 $ 8 % Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde (en milliards de dollars) 0,4 $ 0,9 $ (57) % (3,9) $ 1,4 $ -

Résultats par secteur

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Résultats du cumul de l'exercice T2 2026

T2 2025

Variation6 2026

2025

Variation6 Asie (dollars US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 768 $ 600 $ 28 % 1 201 $ 1 035 $ 17 % Résultat tiré des activités de base 616

520

21 % 1 214

1 012

21 % Souscriptions d'EPA 1 496

1 233

21 % 3 095

2 645

15 % MSC au titre des affaires nouvelles 561

480

17 % 1 146

978

16 % VAN 506

451

13 % 1 039

908

14 % Canada



















Résultat net attribué aux actionnaires 306 $ 390 $ (22) % 544 $ 612 $ (11) % Résultat tiré des activités de base 379

419

(10) % 731

793

(8) % Souscriptions d'EPA 426

345

23 % 842

836

1 % MSC au titre des affaires nouvelles 129

100

29 % 232

191

21 % VAN 162

161

1 % 314

341

(8) % États-Unis (dollars US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 110 $ 26 $ 323 % 211 $ (371) $ - Résultat tiré des activités de base 218

141

55 % 459

392

17 % Souscriptions d'EPA 145

130

12 % 300

250

20 % MSC au titre des affaires nouvelles 85

86

(1) % 168

156

8 % VAN 48

46

4 % 92

94

(2) % Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Résultat net attribué aux actionnaires 514 $ 482 $ 7 % 917 $ 925 $ 2 % Résultat tiré des activités de base 505

463

9 % 953

917

6 % Apports bruts (en milliards de dollars)6 58,7

43,8

33 % 114,8

94,1

23 % ASGA moyens (en milliards de dollars)6 1 162

1 005

15 % 1 140

1 022

13 % Marge BAIIA tirée des activités de base (%)4 31,2 % 30,1 % 110 pb 30,1 % 29,2 % 90 pb

Faits saillants stratégiques

Nous nous démarquons grâce à notre réseau de distribution supérieur et à l'innovation en matière de produits

En Asie, nous avons fait la preuve de la solidité et du calibre de notre réseau d'agents, Manulife Asia ayant augmenté de 9 % d'un exercice à l'autre le nombre des membres qui font partie de la Million Dollar Round Table (« MDRT »), l'augmentation la plus importante parmi les 10 principales sociétés d'assurance multinationales10 en 2026. Cela reflète les progrès continus réalisés pour accroître notre réseau d'agents de grande qualité, soutenus par les investissements dans les programmes de formation de la plateforme Manulife Business Academy, le renforcement des capacités propulsées par l'intelligence artificielle (« IA ») et les initiatives plus vastes visant l'excellence des conseillers.

Nous avons lancé deux solutions d'assurance à l'intention des clients fortunés au cours du trimestre. La première est la solution à rendement indiciel Takaful, la première du genre, conçue pour répondre aux besoins en matière de gestion de patrimoine, de protection et de planification successorale en évolution des familles aisées et des propriétaires d'entreprise à l'échelle du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud. La seconde est une solution d'épargne et d'assurance pour les clients fortunés, qui combine de façon unique la stabilité à long terme et les avantages en matière de préservation du patrimoine d'un contrat d'assurance vie avec participation avec la diversification des placements grâce à l'ajout d'une stratégie axée sur les titres adossés à des créances hypothécaires de la plateforme Manuvie | CQS.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons élargi notre gamme de placements constitués de fonds négociés en bourse (« FNB ») pour les offrir aux clients de notre sous-secteur de gestion d'actifs pour des particuliers en Amérique du Nord grâce au lancement d'une nouvelle stratégie de répartition d'actifs dans des FNB et des fonds de placement constitués de FNB au Canada et du John Hancock Hedged Equity ETF aux États-Unis, élargissant l'accès à des solutions de placement gérées activement et orientées sur les résultats.

Aux États-Unis, nous avons mis sur pied le réseau Longer. Healthier. Better., une communauté harmonisée de conseillers financiers autorisés indépendants qui s'engagent à soutenir la longévité, le mieux-être et le bien-être financier des clients grâce à nos solutions d'assurance et de planification du patrimoine différenciées. Par ailleurs, nous avons élargi l'accès pour les clients à nos solutions d'assurance vie grâce à une gamme améliorée de produits d'assurance vie à capital variable qui offre plus de protection, de souplesse et de valeur à long terme, aligne mieux notre gamme de solutions sur les besoins en évolution des clients et appuie la croissance future.

Nous réalisons des progrès continus au chapitre de notre priorité stratégique axée sur l'IA grâce à la reconnaissance de notre leadership et de notre exécution par le secteur

Nous nous sommes classés pour une deuxième année d'affilée au premier rang des assureurs vie dans l'Evident AI Index for Insurance de 2026 pour la maturité de l'IA ainsi qu'au premier rang des assureurs d'Amérique du Nord et parmi les trois meilleurs des 30 plus grands assureurs d'Amérique du Nord et d'Europe. Ces reconnaissances témoignent de notre capacité à déployer l'innovation axée sur l'IA dans toutes les régions où nous sommes présents, à générer une valeur et une incidence commerciale mesurable, et à réaliser plus rapidement des progrès au chapitre de la concrétisation de notre priorité stratégique qui est d'exploiter une organisation propulsée par l'IA.

Au Canada, nous avons reçu le prix Model Insurer for Data, Analytics & AI de Celent, un cabinet international de recherche et de conseil spécialisé dans le secteur des services financiers, pour notre utilisation novatrice de l'IA dans la tarification grâce au moteur automatisé de décisions de tarification de Manuvie (« MAUDE »), témoignant de notre leadership au chapitre de la bonification de l'expérience conseiller et de l'expérience client au moyen de l'IA grâce à un meilleur accès à la protection et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons renforcé nos capacités d'IA extensibles grâce au lancement de nouvelles solutions d'IA agentique, notre portefeuille comptant dorénavant 13 solutions allant des lecteurs de documents aux agents de soutien. Ces capacités rehaussent l'expérience client, améliorent l'efficacité opérationnelle et créent un modèle de déploiement de l'IA à l'échelle de Manuvie.

En Asie, nous sommes devenus un « Core Participating Insurer » du AI Cohort Programme de l'autorité en matière d'assurance (Insurance Authority) de Hong Kong, ce qui souligne notre engagement à faire la promotion d'une adoption responsable de l'IA et à soutenir le développement de Hong Kong à titre de pôle régional de l'innovation par l'IA.

Nous renforçons notre leadership en matière de santé et de longévité au moyen de partenariats, d'informations éclairées et de produits axés sur le bien-être

Nous avons renforcé notre leadership en matière de longévité grâce au lancement de l'outil de préparation à la longévité, une évaluation personnalisée inédite développée avec le AgeLab du Massachusetts Institute of Technology (« MIT ») et nos sous-secteurs de l'assurance et des régimes de retraite aux États-Unis, aidant les particuliers à évaluer et à améliorer leur état de préparation à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.

En Asie, nous avons tiré parti de notre partenariat stratégique avec Bupa International Limited (« Bupa ») à Hong Kong, permettant à un plus grand nombre de clients d'avoir accès aux fournisseurs de soins de santé qui sont des partenaires de Bupa. Cette phase initiale d'améliorations a permis de quadrupler la taille de notre réseau de spécialistes médicaux, qui compte désormais plus de 900 fournisseurs, offrant aux clients un plus grand choix en matière de soins de santé.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons amélioré notre gamme de solutions pour la santé et le bien-être à l'intention des participants à un régime de retraite collectif du Canada et aux clients de gestion privée admissibles du Canada, offrant un accès à des solutions de santé et de bien-être à un tarif privilégié, et renforçant l'accent mis sur la santé, la prospérité et la longévité.

Au Canada, nous avons publié notre Rapport Mieux-être 2025, qui contient des renseignements uniques sur les besoins en évolution de la main-d'œuvre canadienne en matière de santé et de bien-être et aide les promoteurs de régimes d'avantages collectifs à prendre des décisions plus éclairées sur les programmes et les avantages qui répondent le mieux aux besoins de leurs employés.

Croissance continue des activités soutenue par une augmentation supérieure à 10 % du résultat tiré des activités de base 11

Résultat tiré des activités de base de 1,9 milliard de dollars au T2 2026, en hausse de 12 % par rapport à celui du T2 2025

L'augmentation du résultat tiré des activités de base reflète la solide croissance des activités dans les secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, une diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit attendues et l'incidence positive nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles. L'augmentation a été contrebalancée en partie par la diminution des marges sur les placements aux États-Unis, par l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») à Hong Kong et par les résultats techniques nets plus défavorables des activités d'assurance.

L'augmentation de 21 % du résultat tiré des activités de base du secteur Asie reflète la croissance soutenue des activités et l'incidence positive nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les résultats techniques moins favorables des activités d'assurance.

Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a augmenté de 9 %, ce qui s'explique essentiellement par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés au cours des 12 derniers mois et la contribution de la plateforme Manuvie | Comvest, contrebalancées en partie par l'incidence de la transition vers la plateforme en ligne de CPO à Hong Kong et par la hausse des charges à l'appui de la croissance des activités.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Canada a reculé de 10 %, reflet des résultats techniques défavorables et de la hausse des charges dans le sous-secteur de l'assurance collective à l'appui de la croissance des activités et des investissements transformationnels réalisés pour bonifier l'expérience client, le tout contrebalancé en partie par l'incidence positive nette des mises à jour de 2025 des méthodes et hypothèses actuarielles, la reprise de la provision pour pertes de crédit attendues et l'augmentation des marges sur les placements.

Le résultat tiré des activités de base du secteur États-Unis a augmenté de 55 %, reflétant l'amélioration des résultats techniques dans les sous-secteurs de l'assurance vie et des soins de longue durée et la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit attendues, contrebalancées en partie par la baisse des marges sur les placements.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Services généraux et autres a diminué de 45 millions de dollars, en raison essentiellement d'un ajustement plus important des retenues d'impôt à payer, à la diminution du rendement des placements dans des actifs excédentaires et à la hausse des charges.

Résultat net attribué aux actionnaires de 2,1 milliards de dollars au T2 2026, en hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à celui du T2 2025

L'augmentation de 0,3 milliard de dollars du résultat net s'explique par la hausse du résultat tiré des activités de base et les résultats techniques du marché plus favorables. Le profit net sur les résultats techniques du marché au T2 2026 tient compte des rendements plus élevés que prévu des actions cotées, contrebalancés en partie par les rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme, en lien essentiellement avec les placements dans les secteurs de l'infrastructure et de l'immobilier et dans des actions de sociétés fermées.

Augmentation de plus de 10 % de l'ensemble des mesures des affaires nouvelles des activités d'assurance et apports nets positifs dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

Les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté de respectivement 21 %, 16 % et 10 %, reflétant la vigueur de notre portefeuille d'activités diversifié

Dans le secteur Asie, les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont continué d'afficher une croissance solide d'un exercice à l'autre de respectivement 21 %, 17 % et 13 %, qui s'explique essentiellement par la croissance à Hong Kong, à Singapour et au Japon. La marge sur la VAN a été de 36,3 % 6 .

. Les souscriptions d'EPA dans le secteur Canada ont augmenté de 23 %, du fait de la hausse des souscriptions pour des groupes de grande taille dans le sous-secteur de l'assurance collective et de produits d'assurance vie avec participation. La MSC au titre des affaires nouvelles a également augmenté de 29 %, reflétant la hausse des souscriptions et l'amélioration des marges dans le sous-secteur de l'assurance individuelle et des contrats de rente. La VAN a augmenté de 1 %, la hausse des souscriptions ayant plus que contrebalancé l'incidence du recul des marges et de la composition moins favorable des produits dans le sous-secteur de l'assurance collective.

Dans le secteur États-Unis, les souscriptions d'EPA ont augmenté de 12 %, soutenues par les améliorations apportées aux produits et l'élargissement du réseau de distribution. L'incidence de la hausse des souscriptions combinée à la composition moins favorable des produits a entraîné une augmentation de 4 % de la VAN et une diminution de 1 % de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Entrées de fonds nettes de 0,4 milliard de dollars de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T2 2026, en regard d'entrées de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars au T2 2025

Le sous-secteur des régimes de retraite a affiché des sorties de fonds nettes de 4,9 milliards de dollars au T2 2026, en regard d'entrées de fonds nettes de 2,0 milliards de dollars au T2 2025. La variation tient compte de la hausse des rachats de régimes de retraite, de l'augmentation des retraits nets par les participants reflétant les soldes plus élevés des comptes attribuables à la croissance des marchés en Amérique du Nord et de la souscription d'un régime pour un groupe de grande taille par un promoteur aux États-Unis au T2 2025.

Le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers a affiché des sorties de fonds nettes de 1,4 milliard de dollars au T2 2026, en regard de sorties de fonds nettes de 3,2 milliards de dollars au T2 2025. La variation découle surtout de la hausse des apports nets en Chine continentale, par l'intermédiaire de tiers aux États-Unis et dans notre sous-secteur de gestion de patrimoine pour des particuliers au Canada, contrebalancée en partie par la baisse des apports nets dans les fonds communs de placement gérés activement au Canada par l'intermédiaire de tiers.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont établies à 6,7 milliards de dollars au T2 2026, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 2,1 milliards au T2 2025. La variation est attribuable à la hausse des apports nets dans les mandats de titres à revenu fixe, les mandats de fonds du marché monétaire en Chine continentale, les mandats de placement dans le secteur de l'infrastructure et les mandats de crédit privé de la plateforme Manuvie | Comvest ainsi qu'à l'augmentation des apports nets des produits de la plateforme Manuvie | CQS.

L'augmentation des affaires nouvelles continue de stimuler la croissance de la MSC liée à des facteurs internes et du solde de la MSC

La MSC était de 27 263 millions de dollars au 30 juin 2026

La MSC a augmenté de 2 294 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2025. La variation de la MSC liée à des facteurs internes a contribué à hauteur de 1 191 millions de dollars à l'augmentation, soit une croissance de 10 % du solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle12 sur une base annualisée, attribuable essentiellement à l'incidence des affaires nouvelles, à la capitalisation des intérêts et aux résultats techniques nets favorables des activités d'assurance, le tout contrebalancé en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une augmentation de 1 103 millions de dollars, attribuable à l'incidence favorable des fluctuations des taux de change et au rendement des marchés des actions. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle2 était de 22 667 millions de dollars au 30 juin 2026.

_______________________________________________ 1) Les mesures des affaires nouvelles des activités d'assurance comprennent les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC au titre des affaires nouvelles ») et la valeur des affaires nouvelles (« VAN »). 2) Le résultat tiré des activités de base et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et de notre rapport de gestion du T2 2026. 3) Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC au titre des affaires nouvelles et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 4) Le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, le ratio d'efficience sur le plan des charge, la valeur comptable ajustée par action ordinaire, le ratio de levier financier et la marge BAIIA tirée des activités de base sont des ratios non conformes aux PCGR. 5) Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 30 juin 2026. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 6) Pour plus d'information sur les souscriptions d'EPA, la VAN, les apports nets, les apports bruts, les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens ») et la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts et des ASGA moyens est présenté selon un taux de change constant. 7) Le chiffre d'affaires correspond aux souscriptions d'EPA. 8) La transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre de 2026, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 9) MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle. Le taux de croissance de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 10) Classement actuel annoncé en juillet 2026 fondé sur le rendement pour l'année 2025 complète. Manuvie s'est classée au troisième rang parmi les sociétés multinationales d'assurance à l'échelle mondiale. 11) Se reporter à la rubrique A1 « Rentabilité » de notre rapport de gestion du T2 2026 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. 12) Le taux de croissance ou de recul du solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle découlant de la variation de la MSC liée à des facteurs internes est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. Ce taux correspond à la variation liée à des facteurs internes de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle sur une base annualisée pour le cumul de l'exercice, divisée par le solde de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au 31 décembre 2025.

Conférence téléphonique sur ses résultats financiers

Manuvie tiendra une conférence téléphonique et une webémission en direct sur ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 le 6 août 2026 à 8 h (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1-888-317-6003 ou le 1-647-846-2809 (code 4928939#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Vous pouvez accéder à la webémission à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 6 novembre 2026 en appelant au 1-855-669-9658 ou au 1-412-317-0088 (code 2045803#).

Les données statistiques du deuxième trimestre de 2026 et sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Le présent communiqué sur les résultats doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le deuxième trimestre de 2026, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026 qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board, qui est disponible sur notre site Web à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion du T2 2026 de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse https://www.sec.gov.

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

Communications avec les médias

Fiona McLean

437-441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

416-254-1774

[email protected]

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels

Résultats du cumul de

l'exercice

(en millions de dollars) T2 2026

T1 2026

T2 2025

2026

2025

Résultat tiré des activités de base



















Asie 853 $ 820 $ 720 $ 1 673 $ 1 425 $ Canada 379

352

419

731

793

États-Unis 301

331

194

632

555

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 505

448

463

953

917

Services généraux et autres (115)

(115)

(70)

(230)

(197)

Total du résultat tiré des activités de base 1 923 $ 1 836 $ 1 726 $ 3 759 $ 3 493 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base



















Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché 201

(666)

113

(465)

(1 219)

Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions1 (16)

(18)

-

(34)

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 2

(5)

(50)

(3)

-

Résultat net attribué aux actionnaires 2 110 $ 1 147 $ 1 789 $ 3 257 $ 2 274 $

1) Comprend l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, sauf l'amortissement des logiciels et des ententes de distribution. Cet élément est exclu du résultat tiré des activités de base à compter du T3 2025. Les chiffres des périodes précédentes n'ont pas été retraités étant donné que ces montants ne sont pas considérés comme étant importants et que l'analyse est effectuée en utilisant la définition du résultat tiré des activités de base en vigueur au cours des périodes en question. Se reporter à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la rubrique E3 « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du T2 2026.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les IFRS publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les charges liées aux activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); les actifs sous gestion (« ASG »); et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires; la MSC; la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle; et la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le ratio d'efficience sur le plan des charges; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; le taux de croissance de la MSC nette des participations pas le contrôle découlant de la variation de la MSC liée à des facteurs internes; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC, de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la VAN; et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion du T2 2026.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du T2 2026, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2026

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 464 $ 401 $ 181 $ 623 $ 103 $ 2 772 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (123)

(97)

(67)

(101)

31

(357)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (107)

27

39

(2)

(54)

(97)

(Charges) recouvrements d'impôt (230)

(70)

(28)

(103)

(23)

(454)

Résultat net (après impôts) 1 234

331

153

520

80

2 318

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 126

-

-

6

5

137

Titulaires de contrats avec participation 46

25

-

-

-

71

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 062

306

153

514

75

2 110

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 209

(70)

(150)

22

190

201

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(16)

-

(16)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

(3)

2

3

-

2

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 853 $ 379 $ 301 $ 505 $ (115) $ 1 923 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 123

97

67

101

(31)

357

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 976 $ 476 $ 368 $ 606 $ (146) $ 2 280 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 853 $ 379 $ 301 $ 505 $ (115) $ 1 923 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts) 853 $ 379 $ 301 $ 505 $ (115) $ 1 923 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant2 123

97

67

101

(31)

357

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (avant impôts) 976 $ 476 $ 368 $ 606 $ (146) $ 2 280 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs

Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 616 $



218 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change

constant (après impôts), en dollars US 616 $



218 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2026.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T1 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 776 $ 325 $ 159 $ 489 $ (283) $ 1 466 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (100)

(88)

(78)

(88)

42

(312)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (27)

26

57

12

14

82

(Charges) recouvrements d'impôt (127)

(62)

(21)

(76)

56

(230)

Résultat net (après impôts) 649

263

138

413

(227)

1 236

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 33

-

-

10

-

43

Titulaires de contrats avec participation 21

25

-

-

-

46

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 595

238

138

403

(227)

1 147

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (225)

(114)

(193)

(22)

(112)

(666)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(18)

-

(18)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

-

-

(5)

-

(5)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 820 $ 352 $ 331 $ 448 $ (115) $ 1 836 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 100

88

78

88

(42)

312

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 920 $ 440 $ 409 $ 536 $ (157) $ 2 148 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T1 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 820 $ 352 $ 331 $ 448 $ (115) $ 1 836 $ Ajustement selon un taux de change constant1 4

-

4

2

-

10

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 824 $ 352 $ 335 $ 450 $ (115) $ 1 846 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 101

88

78

88

(42)

313

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 925 $ 440 $ 413 $ 538 $ (157) $ 2 159 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 598 $



241 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (2)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 596 $



241 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T1 2026.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 092 $ 526 $ 31 $ 575 $ 37 $ 2 261 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (94)

(110)

(37)

(89)

32

(298)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (55)

(5)

42

(4)

(18)

(40)

(Charges) recouvrements d'impôt (149)

(115)

5

(93)

14

(338)

Résultat net (après impôts) 943

411

36

482

51

1 923

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 49

-

-

-

-

49

Titulaires de contrats avec participation 64

21

-

-

-

85

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 830

390

36

482

51

1 789

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 161

(27)

(158)

16

121

113

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (51)

(2)

-

3

-

(50)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 94

110

37

89

(32)

298

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 814 $ 529 $ 231 $ 552 $ (102) $ 2 024 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (13)

-

-

-

-

(13)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 707 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 713 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 93

110

38

89

(33)

297

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 800 $ 529 $ 232 $ 552 $ (103) $ 2 010 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 520 $



141 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (10)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 510 $



141 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 2 240 $ 726 $ 340 $ 1 112 $ (180) $ 4 238 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (223)

(185)

(145)

(189)

73

(669)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (134)

53

96

10

(40)

(15)

(Charges) recouvrements d'impôt (357)

(132)

(49)

(179)

33

(684)

Résultat net (après impôts) 1 883

594

291

933

(147)

3 554

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 159

-

-

16

5

180

Titulaires de contrats avec participation 67

50

-

-

-

117

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 657

544

291

917

(152)

3 257

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (16)

(184)

(343)

-

78

(465)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles

comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

(34)

-

(34)

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres -

(3)

2

(2)

-

(3)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 673 $ 731 $ 632 $ 953 $ (230) $ 3 759 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 223

185

145

189

(73)

669

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 896 $ 916 $ 777 $ 1 142 $ (303) $ 4 428 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2026

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2026



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 673 $ 731 $ 632 $ 953 $ (230) $ 3 759 $ Ajustement selon un taux de change constant1 4

-

4

2

-

10

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 1 677 $ 731 $ 636 $ 955 $ (230) $ 3 769 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 224

185

145

189

(73)

670

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 901 $ 916 $ 781 $ 1 144 $ (303) $ 4 439 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 1 214 $



459 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (2)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 1 212 $



459 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour les trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base du cumul de l'exercice 2026.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 962 $ 831 $ (700) $ 1 103 $ (236) $ 2 960 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (195)

(199)

(121)

(175)

61

(629)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (85)

25

288

(2)

(11)

215

(Charges) recouvrements d'impôt (280)

(174)

167

(177)

50

(414)

Résultat net (après impôts) 1 682

657

(533)

926

(186)

2 546

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 116

-

-

1

(2)

115

Titulaires de contrats avec participation 112

45

-

-

-

157

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 454

612

(533)

925

(184)

2 274

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 84

(179)

(1 088)

5

(41)

(1 219)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (55)

(2)

-

3

54

-

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 425 $ 793 $ 555 $ 917 $ (197) $ 3 493 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 195

199

121

175

(61)

629

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 620 $ 992 $ 676 $ 1 092 $ (258) $ 4 122 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 425 $ 793 $ 555 $ 917 $ (197) $ 3 493 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (40)

-

(13)

(13)

-

(66)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 1 385 $ 793 $ 542 $ 904 $ (197) $ 3 427 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 190

199

118

173

(61)

619

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 575 $ 992 $ 660 $ 1 077 $ (258) $ 4 046 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 1 012 $



392 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 (12)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts),

en dollars US 1 000 $



392 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2026 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour les trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base du cumul de l'exercice 2025.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul

de l'exercice

Résultats de

l'exercice

T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

Résultat tiré des activités de base 1 923 $ 1 836 $ 1 993 $ 2 035 $ 1 726 $ 3 759 $ 3 493 $ 7 521 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées et distributions

sur autres instruments de capitaux propres 103

58

103

58

103

161

160

321

Résultat tiré des activités de base disponible pour les

porteurs d'actions ordinaires 1 820

1 778

1 890

1 977

1 623

3 598

3 333

7 200

Ajustement selon un taux de change constant1 -

10

(15)

(5)

(13)

10

(66)

(86)

Résultat tiré des activités de base disponible pour les

porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change

constant 1 820 $ 1 788 $ 1 875 $ 1 972 $ 1 610 $ 3 608 $ 3 267 $ 7 114 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul de

l'exercice

Résultats de

l'exercice

T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

Résultat tiré des activités de base disponible pour les

porteurs d'actions ordinaires 1 820 $ 1 778 $ 1 890 $ 1 977 $ 1 623 $ 3 598 $ 3 333 $ 7 200 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les

porteurs d'actions ordinaires annualisé (après impôts) 7 300 $ 7 211 $ 7 498 $ 7 844 $ 6 510 $ 7 256 $ 6 721 $ 7 200 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires (voir ci-après) 44 818 $ 43 717 $ 43 759 $ 43 238 $ 43 448 $ 44 267 $ 43 921 $ 43 709 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 16,3 % 16,5 % 17,1 % 18,1 % 15,0 % 16,4 % 15,3 % 16,5 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires































Total des capitaux propres des actionnaires et des porteurs

d'autres instruments de capitaux propres 52 324 $ 50 632 $ 50 121 $ 50 716 $ 49 080 $ 52 324 $ 49 080 $ 50 121 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de

capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions

ordinaires 45 664 $ 43 972 $ 43 461 $ 44 056 $ 42 420 $ 45 664 $ 42 420 $ 43 461 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires 44 818 $ 43 717 $ 43 759 $ 43 238 $ 43 448 $ 44 267 $ 43 921 $ 43 709 $

Information sur la MSC et la MSC après impôts

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 juin

2026

31 mars 2026

31 déc. 2025

30 sept.

2025

30 juin 2025

MSC 29 205 $ 27 325 $ 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 942

1 736

1 599

1 565

1 406

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 27 263 $ 25 589 $ 24 969 $ 24 718 $ 22 316 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

310

639

232

469

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle,

selon un taux de change constant 27 263 $ 25 899 $ 25 608 $ 24 950 $ 22 785 $ MSC par secteur



















Asie 19 562 $ 18 228 $ 17 750 $ 17 580 $ 15 786 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 942

1 736

1 599

1 565

1 406

Canada 4 509

4 432

4 459

4 490

4 133

États-Unis 3 188

2 927

2 760

2 649

2 386

Services généraux et autres 4

2

-

(1)

11

MSC 29 205 $ 27 325 $ 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ MSC - Ajustement selon un taux de change constant1



















Asie - $ 262 $ 542 $ 181 $ 374 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

58

101

104

130

Canada -

-

-

-

-

États-Unis -

49

97

52

95

Services généraux et autres -

-

-

-

1

Total - $ 369 $ 740 $ 337 $ 600 $ MSC, selon un taux de change constant



















Asie 19 562 $ 18 490 $ 18 292 $ 17 761 $ 16 160 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 942

1 794

1 700

1 669

1 536

Canada 4 509

4 432

4 459

4 490

4 133

États-Unis 3 188

2 976

2 857

2 701

2 481

Services généraux et autres 4

2

-

(1)

12

Total de la MSC, selon un taux de change constant 29 205 $ 27 694 $ 27 308 $ 26 620 $ 24 322 $ MSC après impôts



















MSC 29 205 $ 27 325 $ 26 568 $ 26 283 $ 23 722 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (4 781)

(4 510)

(4 403)

(4 347)

(3 940)

MSC après impôts 24 424 $ 22 815 $ 22 165 $ 21 936 $ 19 782 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 27 263 $ 25 589 $ 24 969 $ 24 718 $ 22 316 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations ne

donnant pas le contrôle (4 596)

(4 334)

(4 236)

(4 181)

(3 789)

MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 22 667 $ 21 255 $ 20 733 $ 20 537 $ 18 527 $

1) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change en vigueur au T2 2026 utilisés pour préparer l'état de la situation financière.

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles1, selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul

de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

MSC au titre des affaires nouvelles































Hong Kong 322 $ 316 $ 244 $ 287 $ 286 $ 638 $ 602 $ 1 133 $ Japon 122

167

159

76

74

289

155

390

Chine continentale 66

114

55

112

63

180

189

356

Singapour 228

165

159

182

140

393

278

619

Autres régions2 39

40

80

55

100

79

154

289

Asie 777

802

697

712

663

1 579

1 378

2 787

Canada 129

103

135

109

100

232

191

435

États-Unis 118

114

188

145

119

232

220

553

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 1 024 $ 1 019 $ 1 020 $ 966 $ 882 $ 2 043 $ 1 789 $ 3 775 $ MSC au titre des affaires nouvelles - Ajustement

selon un taux de change constant3































Hong Kong - $ 3 $ (2) $ 2 $ - $ 3 $ (10) $ (11) $ Japon -

(1)

(6)

(6)

(7)

(1)

(13)

(25)

Chine continentale -

3

2

6

4

3

7

16

Singapour -

1

-

2

2

1

4

6

Autres régions2 -

(1)

(1)

(1)

-

(1)

(3)

(5)

Asie -

5

(7)

3

(1)

5

(15)

(19)

Canada -

-

1

-

-

-

-

-

États-Unis -

1

(2)

1

-

1

(4)

(5)

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles - $ 6 $ (8) $ 4 $ (1) $ 6 $ (19) $ (24) $ MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux

de change constant































Hong Kong 322 $ 319 $ 242 $ 289 $ 286 $ 641 $ 592 $ 1 122 $ Japon 122

166

153

70

67

288

142

365

Chine continentale 66

117

57

118

67

183

196

372

Singapour 228

166

159

184

142

394

282

625

Autres régions2 39

39

79

54

100

78

151

284

Asie 777

807

690

715

662

1 584

1 363

2 768

Canada 129

103

136

109

100

232

191

435

États-Unis 118

115

186

146

119

233

216

548

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles,

selon un taux de change constant 1 024 $ 1 025 $ 1 012 $ 970 $ 881 $ 2 049 $ 1 770 $ 3 751 $

1) La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 2) Les autres régions comprennent le Cambodge, l'Indonésie, la division internationale des clients fortunés, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam. 3) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026.

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul de

l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires :































Asie 1 062 $ 595 $ 623 $ 895 $ 830 $ 1 657 $ 1 454 $ 2 972 $ Canada 306

238

252

449

390

544

612

1 313

États-Unis 153

138

81

(75)

36

291

(533)

(527)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 514

403

452

523

482

917

925

1 900

Services généraux et autres 75

(227)

91

7

51

(152)

(184)

(86)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée)

aux actionnaires 2 110

1 147

1 499

1 799

1 789

3 257

2 274

5 572

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur

autres instruments de capitaux propres (103)

(58)

(103)

(58)

(103)

(161)

(160)

(321)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs

d'actions ordinaires 2 007 $ 1 089 $ 1 396 $ 1 741 $ 1 686 $ 3 096 $ 2 114 $ 5 251 $ Ajustement selon un taux de change constant1































Asie - $ 3 $ (3) $ 21 $

3 $ 3 $ (30) $ (11) $ Canada -

-

-

-

-

-

-

-

États-Unis -

4

(1)

(1)

1

4

22

18

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

3

(5)

3

(2)

3

(19)

(21)

Services généraux et autres -

-

(2)

(2)

5

-

13

10

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée)

aux actionnaires -

10

(11)

21

7

10

(14)

(4)

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur

autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs

d'actions ordinaires - $ 10 $ (11) $ 21 $

7 $ 10 $ (14) $ (4) $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

selon un taux de change constant































Asie 1 062 $ 598 $ 620 $ 916 $ 833 $ 1 660 $ 1 424 $ 2 961 $ Canada 306

238

252

449

390

544

612

1 313

États-Unis 153

142

80

(76)

37

295

(511)

(509)

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 514

406

447

526

480

920

906

1 879

Services généraux et autres 75

(227)

89

5

56

(152)

(171)

(76)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée)

aux actionnaires, selon un taux de change constant 2 110

1 157

1 488

1 820

1 796

3 267

2 260

5 568

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur

autres instruments de capitaux propres, selon un

taux de change constant (103)

(58)

(103)

(58)

(103)

(161)

(160)

(321)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs

d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 2 007 $ 1 099 $ 1 385 $ 1 762 $ 1 693 $ 3 106 $ 2 100 $ 5 247 $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US































Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie,

en dollars US2 768 $ 433 $ 447 $

649 $ 600 $ 1 201 $ 1 035 $ 2 131 $ Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 -

(1)

-

13

2

(1)

(7)

6

Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie,

en dollars US, selon un taux de change constant1 768 $ 432 $ 447 $ 662 $ 602 $ 1 200 $ 1 028 $ 2 137 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(avant impôts)































Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(après impôts) 2 110 $ 1 147 $ 1 499 $ 1 799 $ 1 789 $ 3 257 $ 2 274 $ 5 572 $ Impôts sur le résultat net attribué aux actionnaires 427

215

292

283

307

642

354

929

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(avant impôts) 2 537

1 362

1 791

2 082

2 096

3 899

2 628

6 501

Ajustement selon un taux de change constant1 -

6

(9)

(11)

(12)

6

(30)

(49)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires

(avant impôts), selon un taux de change constant 2 537 $ 1 368 $ 1 782 $ 2 071 $ 2 084 $ 3 905 $ 2 598 $ 6 452 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires (après impôts) du secteur Asie en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Valeur comptable ajustée

(en millions de dollars)



30 juin

2026

31 mars 2026

31 déc.

2025

30 sept.

2025

30 juin 2025

Aux Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 45 664 $ 43 972 $ 43 461 $ 44 056 $ 42 420 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 22 667

21 255

20 733

20 537

18 527

Valeur comptable ajustée 68 331 $ 65 227 $ 64 194 $ 64 593 $ 60 947 $

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul

de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

Résultat tiré des activités de base de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 505 $ 448 $ 490 $ 525 $ 463 $ 953 $ 917 $ 1 932 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et

commissions de vente différées































(Charges) recouvrements d'impôts sur le résultat

tiré des activités de base (voir ci-dessus) 101

88

93

82

89

189

175

350

Amortissement des frais d'acquisition différés

et autres amortissements 62

63

61

44

51

125

97

202

Amortissement des commissions de vente

différées 25

24

24

21

20

49

42

87

BAIIA tiré des activités de base 693 $ 623 $ 668 $ 672 $ 623 $ 1 316 $ 1 231 $ 2 571 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

4

(5)

2

(1)

4

(18)

(21)

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux

de change constant 693 $ 627 $ 663 $ 674 $ 622 $ 1 320 $ 1 213 $ 2 550 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul

de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

Marge BAIIA tirée des activités de base































BAIIA tiré des activités de base 693 $ 623 $ 668 $ 672 $ 623 $ 1 316 $ 1 231 $ 2 571 $ Produits tirés des activités de base 2 220 $ 2 146 $ 2 285 $ 2 175 $ 2 069 $ 4 366 $ 4 209 $ 8 669 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 31,2 % 29,0 % 29,2 % 30,9 % 30,1 % 30,1 % 29,2 % 29,7 % Produits tirés des activités de base de Gestion

de patrimoine et d'actifs, Monde































Autres produits, selon les états financiers 2 216 $ 1 930 $ 2 147 $ 2 145 $ 1 851 $ 4 146 $ 3 837 $ 8 129 $ Moins : autres produits des secteurs, à l'exclusion

de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 155

(56)

28

121

(53)

99

(42)

107

Autres produits de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde (produits d'honoraires) 2 061 $ 1 986 $ 2 119 $ 2 024 $ 1 904 $ 4 047 $ 3 879 $ 8 022 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 875 $ 4 536 $ 5 358 $ 4 682 $ 4 740 $ 9 411 $ 8 974 $ 19 014 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes)

sur les actifs servant de soutien aux contrats

d'assurance et de placement selon les états financiers 5 705

(1 384)

1 106

3 784

2 377

4 321

1 385

6 275

Total des revenus de placement 10 580

3 152

6 464

8 466

7 117

13 732

10 359

25 289

Moins : revenus de placement des secteurs, à l'exclusion

de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 10 370

3 015

6 300

8 275

6 924

13 385

10 013

24 588

Revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde 210 $ 137 $ 164 $ 191 $ 193 $ 347 $ 346 $ 701 $ Total des autres produits et des revenus de placement de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 271 $ 2 123 $ 2 283 $ 2 215 $

2 097 $

4 394 $ 4 225 $ 8 723 $ Moins : total des produits présentés dans les éléments exclus

du résultat tiré des activités de base































Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 28

(28)

(1)

24

20

-

6

29

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions 23

5

(1)

16

8

28

10

25

Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde 2 220 $ 2 146 $ 2 285 $ 2 175 $ 2 069 $ 4 366 $ 4 209 $ 8 669 $

Charges liées aux activités de base

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Résultats du cumul

de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2026

T1 2026

T4 2025

T3 2025

T2 2025

2026

2025

2025

Charges liées aux activités de base































Frais généraux selon les comptes de résultat 1 248 $ 1 251 $ 1 327 $ 1 232 $

1 140 $ 2 499 $ 2 342 $ 4 901 $ Frais d'acquisition directement attribuables au titre des

contrats évalués selon la MRP et des produits ne

générant pas de MSC1 43

48

48

42

40

91

82

172

Charges de maintien directement attribuables1 559

552

542

524

514

1 111

1 046

2 112

Total des charges 1 850

1 851

1 917

1 798

1 694

3 701

3 470

7 185

Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus

du résultat tiré des activités de base































Frais de restructuration -

-

16

-

-

-

-

16

Amortissement des immobilisations incorporelles liées

aux acquisitions 21

23

16

8

-

44

-

24

Frais d'intégration et d'acquisition -

-

7

22

-

-

-

29

Provisions pour litiges et autres frais 3

1

5

10

5

4

5

20

Total 24

24

44

40

5

48

5

89

Charges liées aux activités de base 1 826 $ 1 827 $ 1 873 $ 1 758 $ 1 689 $ 3 653 $ 3 465 $ 7 096 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

7

(10)

2

(5)

7

(36)

(44)

Charges liées aux activités de base, selon un taux

de change constant 1 826 $ 1 834 $ 1 863 $ 1 760 $ 1 684 $ 3 660 $ 3 429 $ 7 052 $ Total des charges 1 850 $ 1 851 $ 1 917 $ 1 798 $ 1 694 $ 3 701 $ 3 470 $ 7 185 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

7

(10)

2

(4)

7

(36)

(44)

Total des charges, selon un taux de change constant 1 850 $ 1 858 $ 1 907 $ 1 800 $ 1 690 $ 3 708 $ 3 434 $ 7 141 $

1) Ces frais et charges sont des composantes des charges afférentes aux activités d'assurance présentées dans les comptes de résultat qui sont comptabilisées directement en résultat. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2026.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme, la date prévue de la clôture de la transaction de réassurance décrite aux présentes et l'incidence qu'elle devrait avoir et les avantages prévus et la valeur qui devrait être tirée de l'utilisation de l'IA, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale et les différends commerciaux; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; l'obtention des approbations réglementaires requises à l'égard de la transaction de réassurance décrite aux présentes; notre capacité à réaliser nos plans numériques et à déployer les cas d'utilisation numérique futurs, y compris en ce qui a trait à l'IA; et notre incapacité de retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents, ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Société Financière Manuvie