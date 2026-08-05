Manuvie déclare des dividendes sur actions privilégiées

En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- Le conseil d'administration de Manuvie a annoncé aujourd'hui des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées à dividende non cumulatif de la Société Financière Manuvie énumérées ci-dessous. Ces dividendes seront versés au plus tôt le 19 septembre 2026 aux actionnaires inscrits en date du 21 août 2026 à la clôture des marchés :

Actions de catégorie A, série 2 - 0,29063 $ par action

Actions de catégorie A, série 3 - 0,28125 $ par action

Actions de catégorie 1, série 3 - 0,29000 $ par action

Actions de catégorie 1, série 9 - 0,373625 $ par action

Actions de catégorie 1, série 11 - 0,384938 $ par action

Actions de catégorie 1, série 13 - 0,396875 $ par action

Actions de catégorie 1, série 15 - 0,360938 $ par action

Actions de catégorie 1, série 17 - 0,346375 $ par action

Actions de catégorie 1, série 19 - 0,323063 $ par action

Actions de catégorie 1, série 25 - 0,371375 $ par action

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie