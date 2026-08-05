Manuvie annonce une opération de réassurance en soins de longue durée de 3,2 milliards de dollars avec Munich Re

• Troisième opération de réassurance en soins de longue durée (SLD) réalisée par Manuvie et première portant sur un bloc autonome de SLD, ce qui met en évidence la capacité de Manuvie à mener à bien des opérations selon diverses structures

• Transfert intégral du risque biométrique sans transfert d'actifs

• À la clôture de l'opération, Manuvie aura réduit son risque lié aux SLD de 24 % au total

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant à céder à Munich American Reassurance Company ("Munich Re Life US"), une filiale du groupe Munich Re, le risque biométrique1 lié à un ensemble de contrats d'assurance de soins de longue durée (« SLD ») assortis de provisions2 totalisant 3,2 milliards de dollars, ce qui souligne les efforts continus de la Société pour réduire le profil de risque de son portefeuille de contrats en vigueur. L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Principaux points à retenir de cette opération :

Transfert intégral du risque biométrique 3 sur des provisions de SLD totalisant 3,2 milliards de dollars à Munich Re Life US.

sur des provisions de SLD totalisant 3,2 milliards de dollars à Munich Re Life US. En tenant compte de nos opérations antérieures de réassurance en SLD 4 , à la clôture de l'opération, Manuvie aura réduit de manière cumulative de 24 % la sensibilité à la morbidité liée aux SLD 5 .

, à la clôture de l'opération, Manuvie aura réduit de manière cumulative de 24 % la sensibilité à la morbidité liée aux SLD . Des prix similaires à ceux des opérations antérieures, avec un écart négatif modeste 5 % 6 , ce qui confirme davantage les provisions et les hypothèses.

, ce qui confirme davantage les provisions et les hypothèses. Cette opération n'aura pratiquement aucune incidence sur le capital, avec une incidence annuelle négligeable tant sur le résultat tiré des activités de base que sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires, de l'ordre de 30 millions de dollars la première année, ce montant diminuant progressivement7.

« L'annonce d'aujourd'hui marque notre troisième opération de réassurance en soins de longue durée en moins de trois ans, et la première portant sur un bloc autonome de soins de longue durée, ce qui témoigne de notre capacité à réduire notre profil de risque et à renforcer nos activités grâce à des mesures novatrices. À l'avenir, nous continuons de voir des occasions importantes d'améliorer notre portefeuille de soins de longue durée grâce à des initiatives internes qui permettront d'accroître les rendements corrigés du risque et de créer une valeur significative pour les actionnaires. »

- Phil Witherington, président et chef de la direction, Manuvie

Les diapositives relatives à cette annonce font partie de la présentation des résultats du deuxième trimestre de 2026, accessible ici : Présentation des résultats du deuxième trimestre de 2026

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

À propos de Munich Re Life US

Munich Re Life US, une filiale du groupe Munich Re, est un réassureur américain de premier plan qui a une forte présence sur le marché et une grande expertise technique dans tous les domaines de la réassurance vie et invalidité. Au-delà de sa vaste capacité de réassurance et de son expertise inégalée en matière de risques, la société, reconnue comme une innovatrice en matière de transformation numérique, a pour objectif d'accompagner les assureurs dans l'environnement changeant du secteur grâce à des solutions dynamiques, conçues judicieusement pour favoriser la croissance et soutenir leurs activités. Munich Re Life US offre également des solutions de réassurance financière sur mesure pour aider les assureurs vie et invalidité à gérer leur croissance interne et la rentabilité de leurs capitaux, ainsi qu'un soutien en matière de fusions et acquisitions afin de favoriser la réussite des transactions.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Manuvie prépare ses états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières pour évaluer le rendement global de la Société et celui de chacun de ses secteurs. Le résultat tiré des activités de base est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR figurant dans le présent document, veuillez consulter la section E3 « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026, qui est inclus par référence et disponible sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de « protection » prévues par les lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et par la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des énoncés concernant le calendrier prévu et la conclusion de l'opération de réassurance décrite dans le présent document, ainsi que son incidence prévue et les occasions futures d'améliorer notre portefeuille de soins de longue durée.

Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les facteurs et hypothèses importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les prévisions, on peut citer, sans s'y limiter, l'obtention des autorisations réglementaires requises, le respect des conditions de clôture habituelles, l'exactitude des hypothèses actuarielles et des estimations de provisions, l'évolution de la conjoncture économique, des conditions du marché ou du cadre réglementaire, l'exactitude des renseignements fournis par les contreparties et la capacité de ces dernières à respecter leurs obligations. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les facteurs de risque importants dans nos derniers rapports annuels et intermédiaires, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont valables à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à les mettre à jour.

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________________________________ Remarque : Sauf indication contraire, tous les chiffres et toutes les estimations se rapportent à la situation au 30 juin 2026 et sont exprimés en dollars canadiens, sur la base d'un taux de change de 1 $ US pour 1,418 75 $ CA. Perte du résultat tiré des activités de base et du bénéfice net attribuable à l'incidence des actionnaires sur la base d'un taux de change de 1 $ US pour 1,383 98 $ CA. 1 Provision selon les normes IFRS de 3,2 G$ CA, sur la base d'une quote-part de 80 %. 2 La provision selon les normes IFRS s'élève à 3,2 G$ CA, sur la base d'une quote-part de 80 %, ce qui reflète l'estimation actuelle, selon la norme IFRS 17, de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, majorée d'un rajustement au titre du risque et de la marge sur services contractuels. 3 Provision selon les normes IFRS de 3,2 G$ CA, à raison d'une quote-part de 80 %. 4 Fait référence à l'opération de réassurance de 13 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars en réassurance de SLD, conclue avec Global Atlantic, qui a été annoncée en décembre 2023 et finalisée en février 2024, ainsi qu'à l'opération de réassurance de 5,4 milliards de dollars conclue avec RGA, dont 2,4 milliards de dollars en réassurance de SLD, qui a été annoncée en novembre 2024 et finalisée en janvier 2025. 5 L'incidence d'une variation des provisions serait comptabilisée dans la marge sur services contractuels, le bénéfice net attribuable aux actionnaires et les autres éléments du résultat étendu attribuables aux actionnaires. En ce qui concerne la réduction cumulative de la sensibilité de la morbidité liée aux soins de longue durée pour l'ensemble des trois opérations au moment de leur annonce respective. Veuillez noter la sensibilité de cette opération par rapport au deuxième trimestre de 2026. L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. 6 Selon les normes IFRS. 7 Le résultat tiré des activités de base est une mesure financière non conforme aux PCGR.

SOURCE Société Financière Manuvie