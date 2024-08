Manuvie présente ses résultats pour le deuxième trimestre de 2024

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 7 août 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2024, au cours duquel elle a poursuivi sur son élan positif qui a donné lieu à la croissance du résultat tiré des activités de base, des affaires nouvelles et de la valeur comptable.

Principaux faits saillants pour le deuxième trimestre de 2024 (« T2 2024 ») :

Résultat tiré des activités de base 1 de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 6 % selon un taux de change constant 2 par rapport à celui du deuxième trimestre de 2023 (« T2 2023 »)

de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 6 % selon un taux de change constant par rapport à celui du deuxième trimestre de 2023 (« T2 2023 ») Résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars, un niveau conforme à celui du T2 2023

RPA tiré des activités de base 3 de 0,91 $, en hausse de 9 % 2 par rapport à celui du T2 2023. RPA de 0,52 $, en hausse de 1 % 2 par rapport à celui du T2 2023

de 0,91 $, en hausse de 9 % par rapport à celui du T2 2023. 0,52 $, en hausse de 1 % par rapport à celui du T2 2023 Compte non tenu de l'incidence de l'impôt minimum mondial (« IMM ») 4 , le RPA tiré des activités de base 3 a été de 0,94 $, en hausse de 12 % 2 par rapport à celui du T2 2023

, le RPA tiré des activités de base a été de 0,94 $, en hausse de 12 % par rapport à celui du T2 2023 RCP tiré des activités de base 3 de 15,7 % et RCP de 9,0 %

de 15,7 % et RCP de 9,0 % Ratio du TSAV 5 de 139 %

de 139 % Souscriptions d'EPA en hausse de 17 % 6 , MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 6 % 2 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 23 % 6 par rapport à celles du T2 2023 7

, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 6 % et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 23 % par rapport à celles du T2 2023 Entrées de fonds nettes 6 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 0,1 milliard de dollars, en baisse par rapport à 2,2 milliards de dollars au T2 2023

de patrimoine et d'actifs, Monde de 0,1 milliard de dollars, en baisse par rapport à 2,2 milliards de dollars au T2 2023 Rachat de 31 millions d'actions ordinaires d'une valeur de 1,1 milliard de dollars au 31 juillet 2024, et rachat prévu du maximum autorisé de 90 millions d'actions en vertu de l'actuelle OPRCNA, soit un remboursement de capital de plus de 3 milliards de dollars8

« Dans le cadre de notre Journée des investisseurs tenue en juin, nous avons communiqué notre objectif de rehausser la barre en adoptant des cibles financières plus ambitieuses. Nous sommes heureux de confirmer que nous avons poursuivi sur notre élan positif au deuxième trimestre, grâce à la croissance du RPA tiré des activités de base et de la valeur des affaires nouvelles respectivement de 9 % et 23 %. Dans la foulée de notre transformation en entreprise à rendement plus élevé et à risque moindre, nous sommes fiers d'avoir conclu la plus importante transaction de réassurance de produits d'assurance vie universelle au Canada9 et fait l'acquisition de CQS. Nos moteurs de croissance ont également poursuivi leur essor, le secteur Asie ayant dégagé une solide croissance d'un exercice à l'autre du résultat tiré des activités de base, de la MSC au titre des affaires nouvelles et de la marge sur la valeur des affaires nouvelles6, et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde ayant généré des apports nets positifs et amélioré sa marge BAIIA tirée des activités de base3. Nous continuons de faire la preuve de notre solide bilan en matière d'exécution, et j'ai confiance dans l'avenir et dans notre capacité de mettre en œuvre notre stratégie et de créer de la valeur pour nos actionnaires. » -- Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie « La valeur comptable ajustée par action ordinaire3 s'est encore accrue, augmentant de 15 % d'un exercice à l'autre. Le RCP tiré des activités de base de 15,7 % au deuxième trimestre reflète notre solide rentabilité, malgré l'incidence de l'IMM. Notre situation de fonds propres est demeurée robuste grâce à un ratio du TSAV de 139 %. Nous avons racheté plus de 31 millions d'actions ordinaires et prévoyons racheter l'ensemble des 90 millions d'actions dans le cadre de notre programme actuel, ce qui représente un remboursement de capital de plus de 3 milliards de dollars. » -- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Résultats en bref

(en millions de dollars,

sauf indication contraire) Résultats trimestriels Cumul de l'exercice T2 2024

T2 2023

Variation2, 6 2024 2023

Variation Résultat net attribué aux actionnaires 1 042 $ 1 025 $ (1) % 1 908 $ 2 431 $ (22) % Résultat tiré des activités de base 1 737 $ 1 637 $ 6 % 3 491 $ 3 168 $ 11 % RPA ($) 0,52 $ 0,50 $ 1 % 0,97 $ 1,23 $ (21) % RPA tiré des activités de base ($) 0,91 $ 0,83 $ 9 % 1,85 $ 1,63 $ 14 % RCP 9,0 %

9,3 %

-0,3 pp 8,5 %

11,4 %

-2,9 pp RCP tiré des activités de base 15,7 %

15,5 %

0,2 pp 16,2 %

15,2 %

1,0 pp Valeur comptable par action

ordinaire ($) 23,71 $ 21,30 $ 11 % 23,71 $ 21,30 $ 11 % Valeur comptable ajustée par action

ordinaire ($) 33,96 $ 29,42 $ 15 % 33,96 $ 29,42 $ 15 % Ratio de levier financier (%)3 24,6 %

25,8 %

-1,2 pp 24,6 %

25,8 %

-1,2 pp Souscriptions d'EPA 1 907 $ 1 633 $ 17 % 3 790 $ 3 233 $ 19 % MSC au titre des affaires nouvelles 628 $ 592 $ 6 % 1 286 $ 1 034 $ 25 % VAN 723 $ 585 $ 23 % 1 392 $ 1 094 $ 28 % Apports nets de Gestion de

patrimoine et d'actifs, Monde

(en milliards de dollars) 0,1 $ 2,2 $ (96) % 6,8 $ 6,6 $ 4 %

Résultats par secteur

(en millions de dollars,

sauf indication contraire) Résultats trimestriels Cumul de l'exercice T2 2024 T2 2023 Variation6 2024

2023

Variation Asie ($ US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 424 $ 96 $ 289 % 694 $ 480 $ 41 % Résultat tiré des activités de base 472

353

40 % 960

714

40 % Souscriptions d'EPA 920

879

7 % 1 870

1 747

10 % MSC au titre des affaires nouvelles 349

323

10 % 713

545

34 % VAN 370

315

19 % 713

590

23 % Canada



















Résultat net attribué aux actionnaires 79 $ 227 $ (65) % 352 $ 536 $ (34) % Résultat tiré des activités de base 402

374

7 % 766

727

5 % Souscriptions d'EPA 520

322

61 % 970

615

58 % MSC au titre des affaires nouvelles 76

57

33 % 146

103

42 % VAN 159

106

50 % 316

198

60 % États-Unis ($ US)



















Résultat net attribué aux actionnaires 98 $ 136 $ (28) % 18 $ 274 $ (93) % Résultat tiré des activités de base 303

341

(11) % 638

626

2 % Souscriptions d'EPA 93

97

(4) % 206

196

5 % MSC au titre des affaires nouvelles 54

77

(30) % 126

147

(14) % VAN 41

40

3 % 78

74

5 % Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde



















Résultat net attribué aux actionnaires 350 $ 317 $

9 % 715 $ 614 $ 16 % Résultat tiré des activités de base 399

320

23 % 756

607

24 % Apports bruts (en milliards de dollars)6 41,4

35,2

17 % 86,9

74,0

18 % ASGA moyens (en milliards de dollars)6 933,1

814,9

13 % 916,7

809,5

13 % Marge BAIIA tirée des activités de base 26,3 %

24,6 %

170 pb 25,9 %

23,5 %

240 pb

Faits saillants stratégiques

Nous augmentons notre bassin de clientèle grâce à des partenariats stratégiques et à de nouvelles gammes de produits

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons achevé l'acquisition de CQS, un gestionnaire multisectoriel d'instruments de crédit non traditionnels du Royaume-Uni, et avons harmonisé la marque avec celle de Manuvie en tant que « Manuvie | Gestion de placements CQS ». Nous avons également tiré parti de l'accroissement de ces capacités pour lancer le John Hancock Multi Asset Credit Fund dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers aux États-Unis. Ce fonds est un ajout solide à notre gamme en croissance de fonds alternatifs liquides et semi-liquides et à nos activités plus vastes axées sur le crédit.

Aux États-Unis, nous avons annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec Annexus, l'une des principales entreprises indépendantes de conception et de distribution de produits à l'échelle nationale, afin d'élargir notre portefeuille de comptes indexés et de rejoindre un marché plus vaste grâce à notre solution d'assurance vie universelle assortie d'une protection indexée.

Nous déployons l'IA générative, conformément à notre priorité stratégique qui est de devenir un chef de file dans le monde numérique, axé sur le client

En Asie, nous avons amélioré les interactions entre les agents et les clients grâce au lancement d'un outil novateur de souscription propulsé par l'intelligence artificielle (« IA ») générative à l'intention des agents de Singapour qui leur permet d'élaborer automatiquement des stratégies de communication personnalisées pour offrir aux clients les bonnes solutions au bon moment en fonction de leurs besoins, de leurs préférences, de leurs données démographiques et de leur historique de transactions.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons lancé un projet pilote de conseiller-robot à l'intention des participants aux caisses de prévoyance obligatoires (« CPO ») dans le sous-secteur des régimes de retraite de Hong Kong, un nouveau portail qui vise à offrir des points de vue automatisés sur les portefeuilles et des conseils en placement personnalisés aux participants à nos CPO. Cette initiative fait partie de notre engagement continu à améliorer les expériences clients dans le cadre de la gestion des placements dans des CPO grâce à l'innovation numérique et à une meilleure éducation des participants.

Au Canada, nous avons amélioré notre application mobile Manuvie à l'intention des participants des régimes collectifs en ajoutant des ressources pour la santé mentale et du soutien en ligne. Ces services ont été ajoutés en partenariat avec TELUS Santé10 et offrent aux participants admissibles et aux membres de leur famille immédiate une assistance personnelle pour les aider à naviguer dans le réseau de soins de santé et à comprendre les types de soutien dont ils disposent.

Aux États-Unis, nous avons déployé, à l'intention des représentants de services à la clientèle du centre d'appels du sous-secteur des rentes, un robot conversationnel facilitant la gestion des connaissances et la synthèse automatisée des appels propulsé par l'IA générative, ce qui a contribué à l'amélioration immédiate du temps de traitement moyen. Cette initiative fait partie des efforts continus que nous déployons pour améliorer l'expérience client et rationaliser les processus.

Nous aidons nos clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé

Aux États-Unis, nous avons réitéré notre engagement à offrir aux clients la possibilité d'obtenir un bilan de santé préventif et à différencier davantage nos solutions en devenant le premier assureur vie des États-Unis à offrir un accès prioritaire à coût moindre à Prenuvo, un examen IRM du corps entier pour la détection précoce du cancer et d'autres maladies, aux participants admissibles de John Hancock Vitality.

Au Canada, nous avons publié notre Rapport Mieux-être 2023 qui met en lumière les tendances et les défis en matière de santé qui ont une incidence sur les employés canadiens des promoteurs de nos régimes d'assurance collectifs. Ce rapport fournit aux promoteurs de nos régimes des informations précieuses axées sur les données leur permettant de s'assurer que leurs régimes sont conçus de façon à cibler les principales préoccupations afin de générer de meilleurs résultats pour la santé des participants aux régimes.

Les résultats solides témoignent de la croissance continue des activités, qui a plus que contrebalancé l'incidence de l'IMM et des transactions de réassurance 11

Résultat tiré des activités de base de 1,7 milliard de dollars au T2 2024, en hausse de 6 % par rapport à celui du T2 2023

Nous avons poursuivi sur notre lancée positive au T2 2024, grâce à une hausse de 6 % d'un exercice à l'autre, la solide croissance des activités ayant plus que contrebalancé l'incidence de l'IMM.

En Asie, le résultat tiré des activités de base a augmenté de 40 %, grâce à la croissance continue des activités et aux mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles au deuxième semestre de 2023.

Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a progressé de 23 %, du fait de la hausse des produits d'honoraires attribuable à l'incidence favorable du marché, aux apports nets positifs et à un ajustement d'impôt favorable.

patrimoine et d'actifs, Monde a progressé de 23 %, du fait de la hausse des produits d'honoraires attribuable à l'incidence favorable du marché, aux apports nets positifs et à un ajustement d'impôt favorable. Au Canada , la solide croissance du sous-secteur de l'assurance collective et les résultats techniques nets favorables des activités d'assurance ont contribué à l'augmentation de 7 % du résultat tiré des activités de base du T2 2024.

, la solide croissance du sous-secteur de l'assurance collective et les résultats techniques nets favorables des activités d'assurance ont contribué à l'augmentation de 7 % du résultat tiré des activités de base du T2 2024. Aux États-Unis, les résultats techniques nets défavorables des activités d'assurance et le résultat tiré des activités de base non réalisé attribuable à la transaction de réassurance des produits d'assurance soins de longue durée annoncée en décembre 2023 ont donné lieu à une baisse de 11 % du résultat tiré des activités de base du T2 2024.

Dans le secteur Services généraux et autres, le résultat tiré des activités de base a diminué de 138 millions de dollars, compte tenu de l'incidence de l'IMM, de la hausse des intérêts sur le capital attribué aux secteurs d'exploitation et de l'accroissement des coûts liés à la main-d'œuvre.

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,0 milliard de dollars au T2 2024, un niveau conforme à celui du T2 2023

Le résultat net a été conforme à celui du T2 2023, l'amélioration des résultats techniques du marché et la hausse du résultat tiré des activités de base ayant été contrebalancées par une perte réalisée de 0,3 milliard de dollars imputable à la vente de titres de créance en lien avec la transaction de réassurance avec RGA. Cette perte réalisée a été en grande partie contrebalancée par la variation connexe des autres éléments du résultat global, entraînant ainsi une incidence neutre sur la valeur comptable, ce qui, à l'instar des rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme en lien essentiellement avec les placements dans des actions de sociétés fermées et dans le secteur immobilier, a donné lieu à une charge nette au titre des résultats techniques du marché au T2 2024.

Vigueur soutenue des résultats des affaires nouvelles des activités d'assurance et apports nets positifs dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

Pour un autre trimestre, nous avons affiché une solide croissance des affaires nouvelles de nos activités d'assurance, les souscriptions d'EPA et la VAN ayant atteint des niveaux records au T2 2024, témoignant de la solidité de notre portefeuille diversifié et des avantages qu'il nous procure. Dans l'ensemble, les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 17 %, 6 % et 23 % d'un exercice à l'autre.

Le secteur Asie a poursuivi sur son élan positif, les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ayant augmenté respectivement de 7 %, 10 % et 19 %, reflétant la hausse des volumes de souscriptions au Japon et à Hong Kong au T2 2024. L'amélioration de 3,4 points de pourcentage d'un exercice à l'autre de la marge sur la VAN reflète notre rigueur en matière de tarification et les modifications apportées à la composition des activités.

au T2 2024. L'amélioration de 3,4 points de pourcentage d'un exercice à l'autre de la marge sur la VAN reflète notre rigueur en matière de tarification et les modifications apportées à la composition des activités. Le secteur Canada a généré une croissance impressionnante et une VAN record au cours du trimestre. Les souscriptions d'EPA et la VAN ont progressé respectivement de 61 % et 50 % par rapport à celles du T2 2023, du fait de la hausse des volumes de souscriptions dans tous les sous-secteurs d'activité, en particulier par suite d'une souscription de produits d'assurance collective pour un groupe de grande taille. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 33 % en raison de l'accroissement de la marge sur les contrats d'assurance individuelle et de la hausse des volumes de souscriptions de produits de fonds distincts.

a généré une croissance impressionnante et une VAN record au cours du trimestre. Les souscriptions d'EPA et la VAN ont progressé respectivement de 61 % et 50 % par rapport à celles du T2 2023, du fait de la hausse des volumes de souscriptions dans tous les sous-secteurs d'activité, en particulier par suite d'une souscription de produits d'assurance collective pour un groupe de grande taille. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 33 % en raison de l'accroissement de la marge sur les contrats d'assurance individuelle et de la hausse des volumes de souscriptions de produits de fonds distincts. Dans le secteur États-Unis, les souscriptions d'EPA ont reculé de 4 % d'un exercice à l'autre du fait d'une modification à la composition des produits, tandis que la VAN a augmenté de 3 %. La MSC au titre des affaires nouvelles a diminué de 30 % en raison d'une modification à la composition des produits et de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.

Entrées de fonds nettes de 0,1 milliard de dollars dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T2 2024, reflétant essentiellement la vigueur de notre sous-secteur de gestion d'actifs pour des clients institutionnels, contrebalancées par les sorties de fonds dans le sous-secteur des régimes de retraite. Les entrées de fonds nettes ont reculé de 2,1 milliards de dollars en comparaison de celles du T2 2023.

Les sorties de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 1,3 milliard de dollars au T2 2024, en comparaison d'entrées de fonds nettes de 0,7 milliard de dollars au T2 2023, les cotisations plus élevées des participants ayant été plus que contrebalancées par les retraits plus importants des participants et le rachat d'un régime de retraite pour groupe de grande taille aux États-Unis.

Les sorties de fonds nettes de 0,1 milliard de dollars au T2 2024 dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers étaient conformes à celles du T2 2023, la hausse de la demande de produits de placement dans un contexte de reprise des marchés des actions et d'amélioration de la confiance des investisseurs ayant été contrebalancée par la hausse des rachats.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels de 1,4 milliard de dollars au T2 2024 se comparent aux entrées de fonds nettes de 1,6 milliard de dollars au T2 2023, les entrées de fonds nettes de CQS ayant été plus que contrebalancées par les rachats plus importants de mandats de titres à revenu fixe et les souscriptions moins considérables d'autres mandats.

Augmentation du solde de la marge sur services contractuels (« MSC ») attribuable à la croissance de la MSC liée à des facteurs internes

La MSC12 était de 20 758 millions de dollars au 30 juin 2024.

La MSC a augmenté de 318 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2023. La variation de la MSC liée à des facteurs internes a contribué à hauteur de 453 millions de dollars à l'augmentation au premier semestre de 2024 attribuable essentiellement à l'incidence des affaires nouvelles et à la capitalisation des intérêts, contrebalancées en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base et les résultats techniques défavorables des activités d'assurance. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une diminution de 135 millions de dollars pour cette même période, du fait surtout de l'incidence des transactions de réassurance, contrebalancée en partie par les incidences favorables des fluctuations des taux de change et du rendement des marchés des actions. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle1 était de 18 290 millions de dollars au 30 juin 2024.

_________________________________________ 1 Le résultat tiré des activités de base et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du T2 2024. 2 Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), du RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence de l'IMM, de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 3 Le RPA tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence de l'IMM, le RCP tiré des activités de base, la marge BAIIA tirée des activités de base, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier sont des ratios non conformes aux PCGR. 4 Le 20 juin 2024, le Canada a adopté la Loi de l'impôt minimum mondial. L'incidence a été prise en compte dans le secteur Services généraux et autres lorsque l'IMM n'avait pas été quasi adopté dans les territoires locaux dans lesquels nous exercions nos activités au 30 juin 2024. 5 Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 30 juin 2024. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 6 Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la VAN, les apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), les apports bruts et les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts et des ASGA moyens est présenté selon un taux de change constant. 7 Voir la rubrique « Résultats en bref » pour plus d'informations sur les résultats du T2 2024 et du T2 2023. 8 OPRCNA s'entend de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le remboursement de capital estimé est calculé en fonction du cours de l'action de la SFM à la clôture des marchés le 31 juillet 2024. Voir la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. 9 Également désignée la transaction de réassurance avec RGA. 10 TELUS Santé (Canada) Ltée. 11 Se reporter à la rubrique A1 « Rentabilité » de notre rapport de gestion du T2 2024 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. 12 Nette des participations ne donnant pas le contrôle.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers trimestriels

Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2024 le 8 août 2024 à 8 heures (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1 800-806-5484 ou le 1 416-340-2217 (code 6941503#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à l'adresse manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 7 septembre 2024 en appelant au 1 800 408-3053 ou au 1 905 694-9451 (code 3700999#).

Les données statistiques du deuxième trimestre de 2024 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Le présent communiqué sur les résultats doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le deuxième trimestre de 2024, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

(en millions de dollars) T2 2024

T1 2024

T2 2023

2024

2023

Résultat tiré des activités de base



















Asie 647 $ 657 $ 473 $ 1 304 $ 962 $ Canada 402

364

374

766

727

États-Unis 415

452

458

867

843

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 399

357

320

756

607

Services généraux et autres (126)

(76)

12

(202)

29

Total du résultat tiré des activités de base 1 737 $ 1 754 $ 1 637 $ 3 491 $ 3 168 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base



















Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché (665)

(779)

(570)

(1 444)

(635)

Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (30)

(109)

(42)

(139)

(102)

Résultat net attribué aux actionnaires 1 042 $ 866 $ 1 025 $ 1 908 $ 2 431 $

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les produits tirés des activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »). En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence de l'impôt minimum mondial (« IMM »); la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA ») et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »); et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion du T2 2024.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention cidessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du T2 2024, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 763 $ 141 $ 156 $ 383 $ (59) $ 1 384 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (64)

(107)

(95)

(46)

(8)

(320)

Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (51)

68

74

14

(37)

68

(Charges) recouvrements d'impôt (115)

(39)

(21)

(32)

(45)

(252)

Résultat net (après impôts) 648

102

135

351

(104)

1 132

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 38

-

-

1

-

39

Titulaires de contrats avec participation 28

23

-

-

-

51

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 582

79

135

350

(104)

1 042

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques

du marché (58)

(364)

(280)

(7)

44

(665)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux

et autres (7)

41

-

(42)

(22)

(30)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 647 $ 402 $ 415 $ 399 $ (126) $ 1 737 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 64

107

95

46

8

320

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 711 $ 509 $ 510 $ 445 $ (118) $ 2 057 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 647 $ 402 $ 415 $ 399 $ (126) $ 1 737 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 647 $ 402 $ 415 $ 399 $ (126) $ 1 737 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 64

107

95

46

8

320

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 711 $ 509 $ 510 $ 445 $ (118) $ 2 057 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 472 $



303 $











Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts),

en dollars US 472 $



303 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2024. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2024.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T1 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 594 $ 381 $ (154) $ 426 $ 5 $ 1 252 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (67)

(91)

(103)

(58)

33

(286)

Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (83)

8

149

(3)

(65)

6

(Charges) recouvrements d'impôt (150)

(83)

46

(61)

(32)

(280)

Résultat net (après impôts) 444

298

(108)

365

(27)

972

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 55

-

-

-

-

55

Titulaires de contrats avec participation 26

25

-

-

-

51

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 363

273

(108)

365

(27)

866

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (250)

(91)

(534)

6

90

(779)

Modifications apportées aux méthodes

et hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (44)

-

(26)

2

(41)

(109)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 657 $ 364 $ 452 $ 357 $ (76) $ 1 754 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 67

91

103

58

(33)

286

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 724 $ 455 $ 555 $ 415 $ (109) $ 2 040 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T1 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 657 $ 364 $

452 $

357 $ (76) $ 1 754 $ Ajustement selon un taux de change constant1 1

-

7

3

-

11

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 658 $ 364 $

459 $ 360 $ (76) $ 1 765 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 67

91

104

58

(33)

287

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 725 $ 455 $

563 $ 418 $ (109) $ 2 052 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 488 $



335 $











Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 (7)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts),

en dollars US 481 $



335 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2024. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T1 2024.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2023

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2023



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 345 $ 312 $ 220 $ 362 $ 197 $ 1 436 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (73)

(97)

(110)

(45)

18

(307)

Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (18)

33

73

1

(47)

42

(Charges) recouvrements d'impôt (91)

(64)

(37)

(44)

(29)

(265)

Résultat net (après impôts) 254

248

183

318

168

1 171

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 25

-

-

1

-

26

Titulaires de contrats avec participation 99

21

-

-

-

120

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 130

227

183

317

168

1 025

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (297)

(147)

(275)

(7)

156

(570)

Modifications apportées aux méthodes et

hypothèses actuarielles comptabilisées

directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (46)

-

-

4

-

(42)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 473 $ 374 $ 458 $ 320 $ 12 $ 1 637 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 73

97

110

45

(18)

307

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 546 $ 471 $ 568 $ 365 $ (6) $ 1 944 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2023

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2023



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 473 $ 374 $ 458 $ 320 $ 12 $ 1 637 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (11)

1

9

3

-

2

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 462 $ 375 $ 467 $ 323 $ 12 $ 1 639 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 70

97

111

45

(17)

306

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 532 $ 472 $ 578 $ 368 $ (5) $ 1 945 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 353 $



341 $











Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 (16)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts),

en dollars US 337 $



341 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2024. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2023.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 357 $ 522 $ 2 $ 809 $ (54) $ 2 636 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (131)

(198)

(198)

(104)

25

(606)

Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (134)

76

223

11

(102)

74

(Charges) recouvrements d'impôt (265)

(122)

25

(93)

(77)

(532)

Résultat net (après impôts) 1 092

400

27

716

(131)

2 104

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 93

-

-

1

-

94

Titulaires de contrats avec participation 54

48

-

-

-

102

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 945

352

27

715

(131)

1 908

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (308)

(455)

(814)

(1)

134

(1 444)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (51)

41

(26)

(40)

(63)

(139)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 304 $ 766 $ 867 $ 756 $ (202) $ 3 491 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 131

198

198

104

(25)

606

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 435 $ 964 $ 1 065 $ 860 $ (227) $ 4 097 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 304 $ 766 $ 867 $ 756 $ (202) $ 3 491 $ Ajustement selon un taux de change constant1 1

-

7

3

-

11

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 1 305 $ 766 $ 874 $ 759 $ (202) $ 3 502 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 131

198

199

104

(25)

607

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 1 436 $ 964 $ 1 073 $ 863 $ (227) $ 4 109 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 960 $



638 $











Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 (7)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts),

en dollars US 953 $



638 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2024. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des deux trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base pour la période depuis le début de l'exercice 2024.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2023

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2023



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 958 $ 735 $ 439 $ 707 $ 316 $ 3 155 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (141)

(182)

(196)

(90)

32

(577)

Éléments exclus du résultat tiré des activités

de base (55)

19

126

(2)

(85)

3

(Charges) recouvrements d'impôt (196)

(163)

(70)

(92)

(53)

(574)

Résultat net (après impôts) 762

572

369

615

263

2 581

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 79

-

-

1

-

80

Titulaires de contrats avec participation 34

36

-

-

-

70

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires (après impôts) 649

536

369

614

263

2 431

Moins : éléments exclus du résultat tiré des

activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (267)

(191)

(441)

2

262

(635)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses

actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (46)

-

(33)

5

(28)

(102)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 962 $ 727 $ 843 $ 607 $ 29 $ 3 168 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base

(voir ci-dessus) 141

182

196

90

(32)

577

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 103 $ 909 $ 1 039 $ 697 $ (3) $ 3 745 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2023

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2023



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 962 $ 727 $ 843 $ 607 $ 29 $ 3 168 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (26)

-

14

5

1

(6)

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts) 936 $ 727 $ 857 $ 612 $ 30 $ 3 162 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base,

selon un taux de change constant2 135

182

198

90

(31)

574

Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (avant impôts) 1 071 $ 909 $ 1 055 $ 702 $ (1) $ 3 736 $ Résultat tiré des activités de base (en

dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après

impôts)3, en dollars US 714 $



626 $











Ajustement selon un taux de change constant,

en dollars US1 (31)





-













Résultat tiré des activités de base, selon un

taux de change constant (après impôts),

en dollars US 683 $



626 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2024. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des deux trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base pour la période depuis le début de l'exercice 2023.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires

(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2024

T1 2024

T4 2023

T3 2023

T2 2023

2024

2023

2023

Résultat tiré des activités de base 1 737 $ 1 754 $ 1 773 $ 1 743 $ 1 637 $ 3 491 $ 3 168 $ 6 684 $ Moins : dividendes sur actions

privilégiées et distributions sur

autres instruments de

capitaux propres 99

55

99

54

98

154

150

303

Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires 1 638

1 699

1 674

1 689

1 539

3 337

3 018

6 381

Ajustement selon un taux de change constant1 -

11

(1)

13

2

11

(6)

6

Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires, selon un

taux de change constant 1 638 $ 1 710 $ 1 673 $ 1 702 $ 1 541 $ 3 348 $ 3 012 $ 6 387 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024.

RCP tiré des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2024

T1 2024

T4 2023

T3 2023

T2 2023

2024

2023

2023

Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs d'actions

ordinaires 1 638 $ 1 699 $ 1 674 $ 1 689 $ 1 539 $ 3 337 $ 3 018 $ 6 381 $ Résultat tiré des activités de base

disponible pour les porteurs

d'actions ordinaires annualisé 6 588 $ 6 833 $ 6 641 $ 6 701 $ 6 173 $ 6 711 $ 6 086 $ 6 381 $ Moyenne des capitaux propres

attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires (voir ci-après) 41 947 $ 40 984 $ 40 563 $ 39 897 $ 39 881 $ 41 466 $ 40 173 $ 40 201 $ RCP tiré des activités de base

(annualisé) (%) 15,7 %

16,7 %

16,4 %

16,8 %

15,5 %

16,2 %

15,2 %

15,9 %

Moyenne des capitaux propres

attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires































Total des capitaux propres des

actionnaires et des porteurs d'autres instruments de capitaux propres 48 965 $ 48 250 $ 47 039 $ 47 407 $ 45 707 $ 48 965 $ 45 707 $ 47 039 $ Moins : actions privilégiées et autres

instruments de capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux

porteurs d'actions ordinaires 42 305 $ 41 590 $ 40 379 $ 40 747 $ 39 047 $ 42 305 $ 39 047 $ 40 379 $ Moyenne des capitaux propres

attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires 41 947 $ 40 984 $ 40 563 $ 39 897 $ 39 881 $ 41 466 $ 40 173 $ 40 201 $

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu de l'incidence de l'IMM

Pour le trimestre clos le 30 juin



(en millions de dollars, après impôts) 2024

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 638 $ Moins : IMM inclus dans le résultat tiré des activités de base (46)

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu de l'incidence de l'IMM 1 684 $

Information sur la MSC et la MSC après impôts

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 juin

2024

31 mars 2024

31 déc. 2023

30 sept. 2023

30 juin 2023

MSC 21 760 $ 22 075 $ 21 301 $ 18 149 $ 18 103 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas

le contrôle 1 002

986

861

780

680

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 20 758 $ 21 089 $ 20 440 $ 17 369 $ 17 423 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

23

264

18

214

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle,

selon un taux de change constant 20 758 $ 21 112 $ 20 704 $ 17 387 $ 17 637 $ MSC après impôts



















MSC 21 760 $ 22 075 $ 21 301 $ 18 149 $ 18 103 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (2 576)

(2 650)

(2 798)

(2 474)

(2 645)

MSC après impôts 19 184 $ 19 425 $ 18 503 $ 15 675 $ 15 458 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 20 758 $ 21 089 $ 20 440 $ 17 369 $ 17 423 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations

ne donnant pas le contrôle (2 468)

(2 542)

(2 692)

(2 377)

(2 546)

MSC après impôts nette des participations ne donnant pas

le contrôle 18 290 $ 18 547 $ 17 748 $ 14 992 $ 14 877 $

1) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2024.

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles1, selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice



T2 2024

T1 2024

T4 2023

T3 2023

T2 2023

2024

2023

2023

MSC au titre des affaires nouvelles































Hong Kong 200 $ 168 $ 199 $ 167 $ 191 $ 368 $ 310 $ 676 $ Japon 90

48

42

29

19

138

55

126

Autres régions d'Asie 188

275

173

206

222

463

368

747

Division internationale des clients fortunés



























231

Chine continentale



























138

Singapour



























244

Vietnam



























87

Autres marchés émergents



























47

Asie 478

491

414

402

432

969

733

1 549

Canada 76

70

70

51

57

146

103

224

États-Unis 74

97

142

54

103

171

198

394

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 628

658 $ 626 $ 507 $ 592 $ 1 286 $ 1 034 $ 2 167 $ MSC au titre des affaires nouvelles -

Ajustement selon un taux de change constant2, 3































Hong Kong - $ 2 $ 2 $ 4 $ 4 $ 2 $ 5 $ - $ Japon -

(1)

(3)

(2)

(2)

(1)

(7)

(8)

Autres régions d'Asie -

2

-

3

-

2

(4)

(5)

Division internationale des clients fortunés



























1

Chine continentale



























(1)

Singapour



























-

Vietnam



























(4)

Autres marchés émergents



























(1)

Asie -

3

(1)

5

2

3

(6)

(13)

Canada -

-

(1)

1

(1)

-

(1)

-

États-Unis -

2

1

1

1

2

3

(1)

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles - $ 5 $ (1) $ 7 $ 2 $ 5 $ (4) $ (14) $ MSC au titre des affaires nouvelles selon un

taux de change constant































Hong Kong 200 $ 170 $ 201 $ 171 $ 195 $ 370 $ 315 $ 676 $ Japon 90

47

39

27

17

137

48

118

Autres régions d'Asie 188

277

173

209

222

465

364

742

Division internationale des clients fortunés



























232

Chine continentale



























137

Singapour



























244

Vietnam



























83

Autres marchés émergents



























46

Asie 478

494

413

407

434

972

727

1 536

Canada 76

70

69

52

56

146

102

224

États-Unis 74

99

143

55

104

173

201

393

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles

selon un taux de change constant 628 $ 663 $ 625 $ 514 $ 594 $ 1 291 $ 1 030 $ 2 153 $

1) La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 3) La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents dans les autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar.

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice

Résultats

de l'exercice



T2 2024

T1 2024

T4 2023

T3 2023

T2 2023

2024

2023

2023

Résultat net attribué (perte nette imputée)

aux actionnaires :































Asie 582 $ 363 $ 615 $ 84 $ 130 $ 945 $ 649 $ 1 348 $ Canada 79

273

365

290

227

352

536

1 191

États-Unis 135

(108)

198

72

183

27

369

639

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 350

365

365

318

317

715

614

1 297

Services généraux et autres (104)

(27)

116

249

168

(131)

263

628

Total du résultat net attribué (de la perte nette

imputée) aux actionnaires 1 042

866

1 659

1 013

1 025

1 908

2 431

5 103

Dividendes sur actions privilégiées et

distributions sur autres instruments de capitaux propres (99)

(55)

(99)

(54)

(98)

(154)

(150)

(303)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires 943 $ 811 $ 1 560 $ 959 $ 927 $ 1 754 $ 2 281 $ 4 800 $ Ajustement selon un taux de change constant1































Asie - $ 4 $ 10 $ 5 $ 20 $ 4 $ 23 $ 38 $ Canada -

2

(2)

1

2

2

(1)

(2)

États-Unis -

(2)

-

-

15

(2)

17

17

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

4

1

5

5

4

6

12

Services généraux et autres -

2

1

(2)

(16)

2

(19)

(20)

Total du résultat net attribué (de la perte nette

imputée) aux actionnaires -

10

10

9

26

10

26

45

Dividendes sur actions privilégiées et distributions

sur autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires - $ 10 $ 10 $ 9 $ 26 $ 10 $ 26 $ 45 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

actionnaires, selon un taux de change constant































Asie 582 $ 367 $ 625 $ 89 $ 150 $ 949 $ 672 $ 1 386 $ Canada 79

275

363

291

229

354

535

1 189

États-Unis 135

(110)

198

72

198

25

386

656

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 350

369

366

323

322

719

620

1 309

Services généraux et autres (104)

(25)

117

247

152

(129)

244

608

Total du résultat net attribué (de la perte nette

imputée) aux actionnaires, selon un taux de

change constant 1 042

876

1 669

1 022

1 051

1 918

2 457

5 148

Dividendes sur actions privilégiées et distributions

sur autres instruments de capitaux propres,

selon un taux de change constant (99)

(55)

(99)

(54)

(98)

(154)

(150)

(303)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux

porteurs d'actions ordinaires, selon un taux

de change constant 943 $ 821 $ 1 570 $ 968 $ 953 $ 1 764 $ 2 307 $ 4 845 $ Résultat net attribué aux actionnaires du

secteur Asie, en dollars US































Résultat net attribué aux actionnaires du secteur

Asie, en dollars US2 424 $ 270 $ 452 $ 63 $ 96 $ 694 $ 480 $ 995 $ Ajustement selon un taux de change constant, en

dollars US1 -

(2)

5

1

13

(2)

10

16

Résultat net attribué aux actionnaires du

secteur Asie, en dollars US, selon un taux

de change constant1 424 $ 268 $ 457 $ 64 $ 109 $ 692 $ 490 $ 1 011 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Valeur comptable ajustée

Aux (en millions de dollars) 30 juin 2024

31 mars 2024

31 déc. 2023

30 sept. 2023

30 juin 2023

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 42 305 $ 41 590 $ 40 379 $ 40 747 $ 39 047 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 18 290

18 547

17 748

14 992

14 877

Valeur comptable ajustée 60 595 $ 60 137 $ 58 127 $ 55 739 $ 53 924 $

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2024

T1 2024

T4 2023

T3 2023

T2 2023

2024

2023

2023

Résultat tiré des activités de base de Gestion

de patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 399 $ 357 $ 353 $ 361 $ 320 $ 756 $ 607 $ 1 321 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais

et commissions de vente différées































(Charges) recouvrements d'impôts sur le

résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 46

58

55

59

45

104

90

204

Amortissement des frais d'acquisition

différés et autres amortissements 49

42

45

41

40

91

80

166

Amortissement des commissions

de vente différées 19

20

21

19

19

39

40

80

BAIIA tiré des activités de base 513 $ 477 $ 474 $ 480 $ 424 $ 990 $ 817 $ 1 771 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

5

-

6

4

5

5

11

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux de change constant 513 $ 482 $ 474 $ 486 $ 428 $ 995 $ 822 $ 1 782 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2024.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice Résultats de

l'exercice (en millions de dollars, sauf indication contraire) T2 2024

T1 2024

T4 2023

T3 2023

T2 2023

2024

2023

2023

Marge BAIIA tirée des activités de base































BAIIA tiré des activités de base 513 $ 477 $ 474 $ 480 $ 424 $ 990 $ 817 $ 1 771 $ Produits tirés des activités de base 1 948 $ 1 873 $ 1 842 $ 1 783 $ 1 722 $ 3 821 $ 3 478 $ 7 103 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 26,3 %

25,5 %

25,7 %

26,9 %

24,6 %

25,9 %

23,5 %

24,9 %

Produits tirés des activités de base de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde































Autres produits, selon les états financiers 1 849 $ 1 808 $ 1 719 $ 1 645 $ 1 691 $ 3 657 $ 3 382 $ 6 746 $ Moins : autres produits des secteurs, à

l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde 40

58

31

(64)

44

98

70

37

Autres produits de Gestion de patrimoine et

d'actifs, Monde (produits d'honoraires) 1 809 $ 1 750 $ 1 688 $ 1 709 $ 1 647 $ 3 559 $ 3 312 $ 6 709 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 261 $ 4 251 $ 4 497 $ 4 028 $ 4 135 $ 8 512 $ 7 655 $ 16 180 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et

latentes) sur les actifs servant de soutien

aux contrats d'assurance et de placement 564

538

2 674

(2 430)

950

1 102

2 894

3 138

Total des revenus de placement 4 825

4 789

7 171

1 598

5 085

9 614

10 549

19 318

Moins : revenus de placement des secteurs,

à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs,

Monde 4 687

4 649

6 941

1 578

5 010

9 336

10 367

18 886

Revenus de placement de Gestion de patrimoine

et d'actifs, Monde 138 $ 140 $ 230

20 $ 75 $ 278 $ 182 $ 432 $ Total des autres produits et des revenus de

placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 1 947 $ 1 890 $ 1 918 $ 1 729 $ 1 722 $ 3 837 $ 3 494 $ 7 141 $ Moins : total des produits présentés dans les

éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (9)

8

63

(54)

7

(1)

19

28

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions 8

9

13

-

(7)

17

(3)

10

Produits tirés des activités de base de

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 1 948 $ 1 873 $ 1 842 $ 1 783 $ 1 722 $ 3 821 $ 3 478 $ 7 103 $

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme et les rachats prévus d'actions ordinaires, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales et le fait que le montant et le moment des rachats d'actions ordinaires futurs seront tributaires des résultats, des besoins de liquidités et de la situation financière de Manuvie, des conditions du marché, des exigences de fonds propres (y compris selon les normes de fonds propres aux fins du TSAV), des exigences en matière d'émission d'actions ordinaires, des lois et règlements applicables (y compris les lois en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et la réglementation canadienne régissant les sociétés d'assurance), et d'autres facteurs jugés pertinents par Manuvie, et pourraient être soumis à l'approbation des organismes de réglementation ou à des conditions.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents, ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

